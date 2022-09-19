拜登承諾出兵保台是失言？　他曝訪問細節：不了解國際政治才這麼說

▲美國總統拜登。（圖／路透）



記者杜冠霖／綜合報導

美國總統拜登18日接受訪問時表示，中國一旦入侵台灣，美國軍隊將會捍衛台灣，這是他目前為止針對武統台灣最明確的一次回答。對此日本《產經新聞》台北支局長矢板明夫19日分析，拜登此次是對三方面喊話，包含中共領導人、北約盟友、台灣民眾，「拜登希望台灣的民眾不要被這些悲觀主義、失敗主義帶風向。要振作起來，和民主自由陣營聯手一起保衛家園。」

對於拜登在接受哥倫比亞廣播公司（CBS）的採訪時，第四次說出美國將保衛台灣。矢板明夫指出，重點是，這一埸採訪並不是現場直播，而是提前錄好的。也就是說，如果拜登在接受採訪時說錯了話，陪同拜登接受採訪的白宮幕僚，是有足夠的時間要求媒體剪掉那一段發言的。

矢板明夫指出，自己20多年的記者生涯中，也採訪過一些重要人物。操作流程是：事先提交採訪提綱；採訪後，和對方確認採訪內容，「如果對方要求更正一些措辭的話，我一定會接受。因為，既然是訪談，我們就要把對方最想說的話傳達給讀者，不包括口誤。」

矢板明夫表示，拜登前三次說美國將保護台灣，分別是2021年8月、10月和今年5月。第一次和第二次，是接受美國媒體訪談，第三次則是訪問日本，在和岸田文雄首相，共同召開記者會時談到的。每一次都比前一次說得更清楚。

矢板明夫指出，或許是因為之前幾次，事後美國政府的發言人都出來回應「美國對台灣的政策並沒有改變」，於是就有人說，拜登「失言」了。其實，那是不了解國際政治的人才會這麼說。

矢板明夫說明，如果有重要人物真的「失言」，嚴重影響到國家利益，那麼，一定要由他本人出來道歉更正，才有可能消除影響。美國政府發言人回應的「美國對台灣的政策並沒有改變」這句話。自己認為正確的理解應該是：「美國的對台灣政策，一直是要保護台灣的。只是過去不方便說出來，現在可以公開講了。」

對於拜登多次重複「美國要保護台灣」，矢板明夫認為，可以理解為，是在向三個方面喊話：

第一，是對以習近平為首的中共領導人，告訴他們千萬不要戰略誤判，以為美國不會介入台海的武力衝突。要強調「美國絕不缺席」。

第二，是對日本、韓國、澳大利亞以及北約等美國的盟友，告訴他們作好準備，「到時候一起上」。

第三，是對台灣民眾的信心喊話。因為台灣有一些媒體，充斥著疑美論、仇美論，這一點美國也是很清楚的。很多人至今還相信某政治人物說過的「首戰即終戰，美軍不會來」的主張。

矢板明夫表示，拜登希望台灣的民眾不要被這些悲觀主義、失敗主義帶風向。要振作起來，和民主自由陣營的夥伴們，聯手一起保衛家園。