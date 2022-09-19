拜登承諾出兵防衛台灣　學者王智盛曝2意涵：不放任軍事侵犯

▲學者王智盛接受訪問。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

美國總統拜登18日接受訪問時表示，中國一旦入侵台灣，美國軍隊將會捍衛台灣，這是他目前為止針對武統台灣最明確的一次回答。中華亞太菁英交流協會秘書長王智盛分析，這段話彰顯兩個重要意涵，第一是傳達美國行政部門、國會對於軍事上支持台灣立場一致，第二是清楚地告訴世界：美國不會放任中國對台灣進行任何軍事侵犯。

拜登接受美媒CBS節目「60分鐘」訪問時，被問到美軍是否會捍衛台灣，他回答，「如果（中國）真的發動一場前所未有的攻擊的話，是的」，引發高度關注。

王智盛今天上午受訪說明，這並不是拜登第一次提到如果中國出兵攻打台灣，美國會進行出兵防衛，實際上，拜登在今年5月、去年10月都有提過類似言論，但在這個時間點透過專訪這麼清楚的表達，有兩層意涵：第一，美國參議院外交委員會剛通過「台灣政策法案」，相信拜登要透過訪問傳達，美國的行政部門對於軍事上面支持台灣這件事情，是完完全全站在與國會一致的立場，這個訊息清楚看到美國行政、立法部門一致。

王智盛說，第二個訊息是，在美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後，美國軍方、國安部門都不斷傳達「中國在5年內攻台機會大增」的訊息，相信拜登在透過專訪清晰表達訊息，也是要回應中國武統壓力，很清楚的告訴全世界：美國不會放任中國在未來的時間內，對於台灣任何的軍事侵犯。

此外，對於拜登在訪問中談及，「美國立場沒有移動，我們不鼓勵台灣獨立，那是他們的決定」等語，王智盛指出，美國的政策一向是維持台海和平穩定的現狀，它不鼓勵獨立，而是維持中立態度，另基於民主價值的立場，拜登也清楚表達，台灣的未來由2300萬人決定，而不是像北京所說的，只有統一是唯一的選項，要由中國14億人共同決定等，「我覺得拜登的說法是很清楚的打臉中國，而且很清楚地站在台灣的主流價值」。