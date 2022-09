拜登參加女王國葬「出動400特警」維安！　從美國空運6800kg專車

▲美國總統拜登與夫人吉兒飛抵英國。(圖/路透)



記者張方瑀/綜合報導

英國女王伊莉莎白二世(Queen Elizabeth II)的國葬將在當地時間19日上午11時舉行,全球近500名領導人、王室成員與政要將出席。安全專家表示,女王的國葬如同「維安惡夢」,全英國的軍警都上緊發條,而美國總統拜登就自備「400名特工」保護其安全,就連搭乘的專車都是直接用軍機空運送到英國。

根據《每日星報》與《每日郵報》報導,拜登和夫人吉兒(Jill Biden)18日飛抵英國,大使館人員透露,拜登是整場國葬中「維安規格」最高的人,他能夠自行安排所有維安程序,包含「400名美國特工」陪同前往英國,將在國葬現場時進行全程監控保護。

出於安全原因,拜登搭乘的凱迪拉克加長型禮車又被稱作「野獸」,這輛重達6800公斤的防彈豪華轎車是透過美國空軍運輸機運抵英國。這輛車的維安設計一直處於保密狀態,據傳它擁有8英吋厚的外殼,還能夠從車內遙控發射催淚瓦斯。

Watching Biden arrive in London in The Beast, along with the rest of his motorcade, through the streets of Tottenham #ferrylane #tottenhamhale pic.twitter.com/D9BumG2P5R