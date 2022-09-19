拜登承諾出兵防衛台灣　外交部感謝：堅定對抗威權擴張

▲美國總統拜登。（資料照／路透）

記者呂晏慈／台北報導

美國總統拜登18日接受訪問時表示，中國一旦入侵台灣，美國軍隊將會捍衛台灣，這是他目前為止針對武統台灣最明確的一次回答。對此，外交部發言人歐江安答覆媒體提問表示，外交部表示誠摯感謝，拜登政府已經多次以公開發言及具體行動力挺台灣，而我國將持續強化自我防衛能力，堅定對抗威權主義的擴張與侵略，維護台海安全。

拜登18日接受美國哥倫比亞廣播公司「60 minutes」專訪表示，美國對捍衛台灣具有承諾，台灣就其獨立做出自主判斷（Taiwan makes their own judgments about their independence），「我們不鼓勵台灣獨立，這是他們自己的決定（that's their decision）」，並表示「如果台灣遭到前所未見的攻擊，美國將會出兵防衛台灣」。白宮官員事後表示美國對台政策不變，並重申依據《台灣關係法》（TRA）提供台灣所需防衛能力。

對於拜登再度重申美國政府對台灣堅若磐石的安全承諾，歐江安今天說，外交部表示誠摯感謝。

歐江安指出，自拜登政府上任以來，已一再重申美國對台灣的安全承諾，尤其2022年8月以來中國無端在台海地區升高軍事挑釁，拜登政府已經多次以公開發言及具體行動力挺台灣，包括美國資深官員公開聲明、促成「七大工業國集團」（G7）及歐盟外長的聲明、派遣軍艦在台海執行「自由航行任務」，均展現對台灣安全的高度重視與堅定支持。

歐江安表示，面對中國的軍力擴張與挑釁行徑，我國政府將持續強化自我防衛能力，堅定對抗威權主義的擴張與侵略，同時深化台美緊密安全夥伴關係，並與所有理念相近國家加強合作，共同堅決維護台海安全、以規則為基礎的國際秩序，以及印太地區的和平、穩定與繁榮。