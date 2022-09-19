最明確一次！拜登承諾出兵衛台　他曝訪談2重點：戰略模糊正式走入歷史

▲美國總統拜登。（圖／達志影像／美聯社）



記者杜冠霖／台北報導

美國總統拜登18日接受訪問時表示，中國一旦入侵台灣，美國軍隊將會捍衛台灣，這是他目前為止針對武統台灣最明確的一次回答。對此，立委林俊憲表示，拜登這次表態比過往任何一次都更加清晰，明確對美軍出動協助表達了「YES」，這是前所未有的表態，也代表主宰台美關係半世紀的「戰略模糊」正式走入歷史。

對於拜登在接受哥倫比亞廣播公司（CBS）的採訪時，第四次說出美國將保衛台灣。林俊憲分析，這次拜登的表態有兩大重點，一是訪問者明確提到美軍出兵與否的問題，而拜登回答「YES」，另一部分更有意思，他直接對台灣的主權地位表態。他說台灣的獨立地位應該由台灣自行決定，而美國的立場是不鼓勵也不反對，符合長年以來的一中政策。

林俊憲指出，這段描述可以說是歷史性的，過去美國一中政策的內涵就是不對台灣的主權狀態表態，但在台海安全上堅守和平底線，如今模糊已經消失，明確表達台灣前途應由台灣人民決定，任何外部勢力都不得用武力干涉台灣人的選擇。

對於美方態度轉為強硬，林俊憲分析，一中政策本就是在兩岸尚有可能對話解決分歧的背景下出現，如今隨著中國步步進逼，拿出強硬姿態避免對岸誤判冒險才是最正確的做法。

林俊憲表示，美國作為台灣長年來最重要的盟友，表態十分重要，但就像拜登所說，台灣的前途應由台灣人民自行決定。朋友的幫忙固然好，「但我們才是真正掌握台灣命運的人，也是唯一有義務守衛台灣的人，世界都在看我們是否有這樣的決心，才能在真正的關鍵時刻幫我們一把，一定要時刻謹記在心。」

對於拜登首次強硬表態，大陸國台辦發言人朱鳳蓮19日則回應，敦促美方慎重處理涉台問題，並且再次正告民進黨，倚美謀「獨」，死路一條。