快訊／拜登首表態會協防台　國台辦：正告民進黨以美謀獨死路一條

▲大陸國台辦發言人朱鳳蓮。(圖/記者任以芳攝)

記者任以芳/北京報導

美國總統拜登18日接受訪問時表示,大陸一旦入侵台灣,美國軍隊是否防衛台灣,他回應稱「是的」,首次針對武統台灣做出最明確的回答。對此,大陸國台辦發言人朱鳳蓮今(19)日回應,敦促美方慎重處理涉台問題,並且再次正告民進黨,倚美謀「獨」,死路一條。

朱鳳蓮指出,「世界上只有一個中國,台灣是中國的一部分。一個中國原則是中美關係的政治基礎。」我們敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定,慎重處理涉台問題。

她強調,「正告民進黨當局,倚美謀『獨』,死路一條。」

▲美國總統拜登首次明確表態將協防台灣。(圖/路透)

拜登18日接受美國哥倫比亞廣播公司「60 minutes」專訪表示,美國對捍衛台灣具有承諾,台灣就其獨立做出自主判斷(Taiwan makes their own judgments about their independence),「我們不鼓勵台灣獨立,這是他們自己的決定(that's their decision)」,並表示「如果台灣遭到前所未見的攻擊,美國將會出兵防衛台灣」。白宮官員事後表示美國對台政策不變,並重申依據《台灣關係法》(TRA)提供台灣所需防衛能力。

對此,外交部發言人歐江安回應,外交部表示誠摯感謝,拜登政府已經多次以公開發言及具體行動力挺台灣,而我國將持續強化自我防衛能力,堅定對抗威權主義的擴張與侵略,維護台海安全。