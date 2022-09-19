快訊／拜登首表態會協防台　國台辦：正告民進黨以美謀獨死路一條

▲大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

美國總統拜登18日接受訪問時表示，大陸一旦入侵台灣，美國軍隊是否防衛台灣，他回應稱「是的」，首次針對武統台灣做出最明確的回答。對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮今（19）日回應，敦促美方慎重處理涉台問題，並且再次正告民進黨，倚美謀「獨」，死路一條。

朱鳳蓮指出，「世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分。一個中國原則是中美關係的政治基礎。」我們敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，慎重處理涉台問題。

她強調，「正告民進黨當局，倚美謀『獨』，死路一條。」

▲美國總統拜登首次明確表態將協防台灣。（圖／路透）

拜登18日接受美國哥倫比亞廣播公司「60 minutes」專訪表示，美國對捍衛台灣具有承諾，台灣就其獨立做出自主判斷（Taiwan makes their own judgments about their independence），「我們不鼓勵台灣獨立，這是他們自己的決定（that's their decision）」，並表示「如果台灣遭到前所未見的攻擊，美國將會出兵防衛台灣」。白宮官員事後表示美國對台政策不變，並重申依據《台灣關係法》（TRA）提供台灣所需防衛能力。

對此，外交部發言人歐江安回應，外交部表示誠摯感謝，拜登政府已經多次以公開發言及具體行動力挺台灣，而我國將持續強化自我防衛能力，堅定對抗威權主義的擴張與侵略，維護台海安全。