貴州「隔離巴士」翻覆釀27死20傷　網氣炸：司機穿這樣不車禍才怪

圖文／鏡週刊

中國目前對於新冠肺炎疫情還是採取清零手段，會將確診者集中管制，不過18日凌晨貴州一輛載有47人的「隔離巴士」發生翻覆事故，造成27人死亡、20人受傷，引發中國網友不滿質疑清零政策，其中一張事故車輛駕駛的照片更讓網友氣炸，直呼「司機穿這樣不車禍才怪」。

綜合中媒報導，貴州黔運集團有限公司一輛「抗疫轉運徵用車」，在18日凌晨0時10分自運岩區出發，準備前往黔南州荔波縣隔離酒店進行集中隔離醫學觀察，車上載有47人，其中45人為運岩區的涉疫人員，另有司機員1名與隨車工作人員1名。

未料在同日凌晨2時40分左右，車輛行駛至黔南州三都至荔波高速公路32公里處側翻進路旁深溝，截至當晚9時，共造成27人罹難、20人受傷送醫，詳細事發原因仍在調查中。

有罹難者家屬指出，他的父母每天除了做核酸檢測（PCR）之外都不出門，好幾十天都檢測出陰性，卻在17日深夜突然收到政府通知，要他們準備好衣服搭車到隔壁市隔離，更搭上這輛「死亡巴士」，實在是沒辦法接受這樣的結局；另有相關民眾透露，當天司機穿上整套隔離防護衣，且為了防止互相傳染車上沒開空調，大半夜在悶熱、疲勞的狀況下開車行經山谷當然容易出意外。

有網友看到事發前司機的穿著，也忍不住痛批「司機穿這樣不車禍才怪」，另有人質疑為什麼要把人載到200公里外的地方隔離？隔離車輛怎麼會載滿人？大巴士凌晨2至5點不是禁止上路運行嗎？認為整起事件太荒謬了，「在家好好的，被送上死亡之路」「死於防疫，算不算新冠致死率」「希望最後調查的結果不會是司機被迫承擔所有責任」「他們甚至都不能選擇他們是否要上這輛車」。





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