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查爾斯國王畫技了得！作品曝光　獲讚「被王冠耽誤的水彩畫家」

【圖多】查爾斯國王畫技了得！17幅作品見光　獲讚「被王冠耽誤的水彩畫家」

▲查爾斯國王繪畫生涯已逾50年，作品幾乎都是水彩畫。（翻攝Evgeny Shkilnoy臉書）

圖文／鏡週刊

英國女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）於英國時間8日下午在蘇格蘭巴爾莫勒爾城堡安詳辭世，享耆壽96歲。她73歲的長子查爾斯繼任成為英王查爾斯三世（King Charles III），如今他是國王、大英國協元首、蘭卡斯特公爵、諾曼第公爵及曼島領主……其實，他還有一個鮮為人知的身份——水彩畫畫家。

查爾斯三世被譽為是英國在世最成功的藝術家之一，他1970年在蘇格蘭的高登斯頓學校（Gordonstoun School）求學時，受到藝術老師羅伯沃德爾（Robert Waddell）啟發，開始長達逾50年的繪畫生涯，至今作品累積逾680件。

學畫生涯中，他曾拜師約翰納坡（John Napper）、約翰沃德（John Stanton Ward）、休卡森（Hugh Maxwell Casson）、艾華席戈（Edward Seago）、德瑞克希（Derek Hill）等知名藝術家。

查爾斯國王的作品大多是水彩畫，他曾說：「我經歷了一股壓倒性的衝動，想要透過水彩的媒介表達我所看到的，並傳達那種幾乎『內在』的質感，這是不可能透過攝影實現的。」他的許多作品都是在蘇格蘭完成，最喜歡的創作地點之一，就是母親過世時待的巴爾莫勒爾城堡。

他特別愛畫外景，如山景、溪流以及巴爾莫勒爾城堡周邊的景緻。每當出訪國外時，他也會提筆作畫，舉凡香港維港灣、日本京都、瑞士山景都是他的繪畫足跡。查爾斯國王的畫作於1977年首次在溫莎堡展出，之後持續於多個展覽和慈善活動中展出，在英國頗受好評。

1980年，他與老師之一的藝術家休卡森（Hugh Maxwell Casson）共同出版兒童繪本《The Old Man of Lochnagar》，講述一名住在洞穴的老人，掉進湖裡後遇到吹泡泡海神的故事。1994年，英國皇家郵政局將他的畫作印成郵票。

由於查爾斯喜歡到瑞士滑雪勝地克洛斯特斯度假，1997年他的其中一幅畫，被做成克洛斯特斯的年度滑雪通行證。目前查爾斯國王的畫作收藏於白金漢宮的皇家博物館（Royal Collection Trust），2018年他在那舉辦大型個展，來慶祝他的70歲生日。

▼查爾斯1990年畫的溫莎城堡。（Windsor Castle,1990，翻攝artnet.com）【圖多】查爾斯國王畫技了得！17幅作品見光　獲讚「被王冠耽誤的水彩畫家」

▼查爾斯1991年畫的巴爾莫勒爾城堡。（Balmoral,1991，翻攝artnet.com）

【圖多】查爾斯國王畫技了得！17幅作品見光　獲讚「被王冠耽誤的水彩畫家」

▼1991年畫的桑德令罕府。（Sandringham, 1991，翻攝artnet.com）

【圖多】查爾斯國王畫技了得！17幅作品見光　獲讚「被王冠耽誤的水彩畫家」

▼1995年畫的溫莎城堡北面。（Windsor Castle North Aspect, 1995，翻攝artnet.com）

【圖多】查爾斯國王畫技了得！17幅作品見光　獲讚「被王冠耽誤的水彩畫家」

▼1999年畫的海格羅夫故居（Highgrove House, 1999，翻攝princeofwales.gov.uk）

【圖多】查爾斯國王畫技了得！17幅作品見光　獲讚「被王冠耽誤的水彩畫家」

【圖多】查爾斯國王畫技了得！17幅作品見光　獲讚「被王冠耽誤的水彩畫家」

▲查爾斯1986年在京都御所作畫。（翻攝Evgeny Shkilnoy臉書）

【圖多】查爾斯國王畫技了得！17幅作品見光　獲讚「被王冠耽誤的水彩畫家」

▲1991年繪製從不列顛尼亞號看到的香港。（Hong Kong from HMY Britannia, 1991，翻攝artnet.com）

【圖多】查爾斯國王畫技了得！17幅作品見光　獲讚「被王冠耽誤的水彩畫家」

▲1995年在瑞士畫的克洛斯特斯雪景（The Hureli, Klosters, Switzerland, 1995，翻攝artnet.com）

【圖多】查爾斯國王畫技了得！17幅作品見光　獲讚「被王冠耽誤的水彩畫家」

▲南法的景致。（View in South of France，翻攝Evgeny Shkilnoy臉書）

【圖多】查爾斯國王畫技了得！17幅作品見光　獲讚「被王冠耽誤的水彩畫家」

▲查爾斯1980年與老師Hugh Maxwell Casson共同出版兒童繪本《The Old Man of Lochnagar》。（翻攝Amazon）

【圖多】查爾斯國王畫技了得！17幅作品見光　獲讚「被王冠耽誤的水彩畫家」

▲他的作品1997年被印成瑞士的年度滑雪通行證。（翻攝insider.com）

【圖多】查爾斯國王畫技了得！17幅作品見光　獲讚「被王冠耽誤的水彩畫家」

▲查爾斯的作品曾被英國郵政局做成郵票。（翻攝@katsqueden推特）

英國《每日電訊報》曾報導，查爾斯國王都謙稱自己是「充滿熱情的業餘畫家」，但他的畫作從1997年到2016年共賺了約200萬英鎊（約新台幣7千179萬元），2016年更成為英國最暢銷的在世藝術家之一，作品的所有利潤都捐贈給了威爾斯親王慈善基金會。

【圖多】查爾斯國王畫技了得！17幅作品見光　獲讚「被王冠耽誤的水彩畫家」

▲2001年畫的巴爾莫勒爾雪景。（Balmoral Winter Scene, 2001，翻攝artnet.com）

【圖多】查爾斯國王畫技了得！17幅作品見光　獲讚「被王冠耽誤的水彩畫家」

▲2002年1月畫的蘇格蘭蓋恩河谷。（Glengairn, Aberdeenshire, January, 2002，翻攝artnet.com）

【圖多】查爾斯國王畫技了得！17幅作品見光　獲讚「被王冠耽誤的水彩畫家」

▲2016年蘇格蘭斯特羅馬島的廢棄小農場（Abandoned crofts on Stroma, 2016，翻攝Google藝術與文化）

【圖多】查爾斯國王畫技了得！17幅作品見光　獲讚「被王冠耽誤的水彩畫家」

▲查爾斯的作品在英國各地展出。（翻攝Evgeny Shkilnoy臉書）

台灣水彩畫家暨繪畫藝術教育者簡忠威日前在臉書打趣稱，查爾斯國王是「被王冠耽誤的水彩畫家」。他回憶多年前到英國旅遊，在溫莎堡看到查爾斯國王的水彩畫原作，「比我預期的業餘水彩畫家水平要高很多」。

簡忠威評析，查爾斯國王的水彩有一種濃濃的「古風」，「那是承襲自300多年英國水彩的血脈才能自然畫出來的，有些作品很明顯的受到他的老師Edward Seago的影響，簡潔樸實卻又高貴孤傲。總之，國王的水彩技巧雖比不上專業畫家，但專業水彩畫家也畫不出他的獨特品味。至少，我是畫不出這種氣質與感覺的」。



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