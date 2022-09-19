八德運動中心天花板震落　廠商黑歷史曝光「210次違法、工人被砸死」

圖文／鏡週刊

昨（18日）下午2點44分台東發生規模6.8強震，全台災情頻傳，桃園市八德區國民運動中心羽球場才宣布修整燈具完成，沒想到一遇強震整片天花板隔音板竟脫落。今（19）日，時代力量的桃園中壢區議員參選人林佳瑋則在臉書揭露，八德運動中心羽球場的承包商過去就有過鋼筋、板模砸死人的紀錄，還曾多次違反勞動法令，有4次重大職災事故的紀錄。

八德國民運動中心由桃園市府委託中國青年救國團營運，去年10月正式啟用，5樓的羽球場因被民眾反映燈具設計影響接球進行整修，17日才宣布整修完畢，歡迎民眾前往打球，怎料一遇強震竟發生整片天花板的隔音板和輕鋼架掉落的慘況，還因此造成1名民眾輕傷。

桃園市長鄭文燦為此向市民致歉，並承諾會請專業技師鑑定事發原因、完成修復工作。然而桃園中壢區議員參選人林佳瑋今則在臉書揭露，該羽球場的承包商為「瑞助營造」，過去就有多起不良紀錄，2017年其所承攬的台北「安康市場基地公營住宅」有工人被掉落鋼筋砸死，2019年承攬的高雄市高齡整合長期照護中心新建工程，也有工人被板模砸死。

此外，查詢勞動部的違反勞動法令事業單位（雇主）查詢系統，會發現「瑞助營造」2015年至今已經210次違反勞動法令並且有4次重大職災事故的紀錄。而依據勞動部職業安全署「重大職業災害公開網」，「瑞助營造」2015年以來更是違反職安法令達199次，平均每年遭裁罰達25次，今年為止已有15件裁罰。

林佳瑋指出，2018年「瑞助營造」就被媒體點名是惡質廠商之冠，不僅罔顧工地安全，且未因受罰而改善。然而，如此惡劣之廠商竟然能持續承接各大工程標案，5年內承攬的公共工程決標金額高達452億元，委託單位包括行政院、台中市政府、台電、台北市政府、新北市政府、桃園市政府等。對他們來說，職安違法的罰鍰只是小小的成本，因為中央和地方各政府機關依然可以提供它上百億元的標案，企業根本沒有改善的動機。

林佳瑋直呼：「一個不重視工人安全的營造商，他們對於市民使用時的安全是否會真的在意？恐怕要打上問號。本次坍塌意外的原因應該被釐清，公共工程營造廠商的長期違法，也應該被重視。」





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