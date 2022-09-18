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貴州隔離者巴士爆嚴重交通事故　高速公路翻覆釀27死20傷

▲▼三荔高速公路貴陽往荔波方向。（圖／翻攝微博）

▲三荔高速公路貴陽往荔波方向。（圖／翻攝微博）

文／中央社

中國貴州的黔南州今天凌晨發生巴士翻覆的重大交通事故，造成27人死亡，20人受傷。官方今天下午證實，巴士為隔離人員轉運車。這起事件再度點燃輿論對於「清零至上」防疫政策的不滿。

今天凌晨，貴州黔南州發生交通事故，一輛載有47人的巴士行駛經過三荔高速公路時翻覆，截至晚上6時，事故造成27人遇難，20人受傷送醫救治。

事故發生之後，黔南州三都縣公安局的通報，僅提及發生車禍，強調有關部門已緊急趕往現場處置，然而對於事故發生原因、乘客身分絕口不提。

由於目前貴州正處於疫情防控時期，黔南州部分地區進行臨時區域管控，因此在微博等社群平台上，不少網友認為這班可以在凌晨開上高速公路的巴士，並不單純，乘客極有可能是為了落實清零政策，而載去隔離的確診者。

根據貴州日報、貴州發布微信公眾號，省委書記諶貽琴、省長李炳軍下午趕赴現場坐鎮指揮，要求有關單位查明事故原因、追究事故責任，同時記取教訓，檢視涉疫人員隔離轉運和交通安全隱患。

這樣的說法等同於證實這輛巴士上的乘客都是要送往隔離的確診者。

官方證實這個消息之後，隨即在中國的網路上引發大量「清零重於人命」的批評。「貴州高速事故車輛為隔離轉運車」這個話題更衝上微博熱搜首位，截至晚間9時，已有破億次的閱讀量。

不少網友批評官方一開始絕口不提這輛巴士是隔離人員轉運車，甚至質疑車輛是轉運車的報導都被下架。

有網友指出，這部車是來自貴陽市的轉運車，貴陽市日前才宣布要在19日達成社會面清零目標，「27條人命是清零的代價，為了實現社會面清零，根本不把老百姓當人。」

也有網友留言表達無力感，「隔離大巴翻車遇難人數27人，整個貴陽都陽了也不至於有27人死亡。這防疫政策要害死多少人」、「你不關注，我也不關注，大家都不關注。那麼總有一天，我們也會坐上這輛車。 不是這輛車就是那輛車。」

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