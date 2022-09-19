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台北101廣播「測試消防設備」來真的！鄉民女神見噴水傻眼了

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／劉宇）

▲101廣播說要測試消防設備，結果似乎意外觸發噴水開關。（圖／翻攝自Facebook／劉宇）

網搜小組／鄺郁庭報導

「我把帳單拿給會計後，走到隔壁的101美食街吃午餐，101廣播說要測試消防設備，然後天花板就噴水了……」網紅「四叉貓」（劉宇）19日下午1點29分在臉書發文，貼出多張照片，讓網友直呼，「你的功力強到連在室內都可以下雨」、「大家一直說你是雨男沒錯啊」，意外引發話題。

有「PTT鄉民女神」封號的四叉貓下午打卡在台北101，表示當時他聽到廣播說要測試消防設備，沒想到天花板就真的噴水了，留言處和貼文中則分別放了好幾張照片，「積水成災」、「維修人員來惹」、「搭電梯才知道是從樓上噴下來」。

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▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／劉宇）

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／劉宇）

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／劉宇）

▲四叉貓在留言出貼出多張照片。（圖／翻攝自Facebook／劉宇）

由於四叉貓似乎有「雨女」屬性，讓許多網友都一秒噴笑，「你走到哪都有雨水耶」、「哪天台灣缺水，請貓貓多出門走動」、「你的法力又增強了～不只天氣的雨水，連人工的灑水器都能控制了」、「應該用國安基金派直升機定期載你去各集水區出巡一下」、「進階到室內也會下雨了喔？」

還有人直呼，「假演習真噴水」、「連室內都能下雨的貓貓」、「我在101工作好幾年沒遇過，你一去就遇到了」、「傻眼，營業時間灑水應該是失誤，樓管芭比Q了」、「營業時間，應該是只有警報而不噴發才對……幫樓管哭哭。」貼文還吸引Icu醫生陳志金開玩笑表示，「現在的演習、測試，都這麼逼真喔？」

稍早，101則是給出回應，「台北101下午因商場租戶之施工廠商誤觸灑水頭，導致商場施工區灑水系統瞬間噴灑，台北101在第一時間掌握訊息後便終止出水，並開始清理現場水漬。」目前商場營運一切正常，不受影響。

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