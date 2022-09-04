迴力鏢還在飛？　他再挖鄭寶清論文涉抄襲：翻了這10年舊案！

▲四叉貓指鄭寶清論文涉抄襲。（圖／翻攝四叉貓臉書）



記者杜冠霖／台北報導

九合一大選將至，參選人抄襲風波也層出不窮，網紅劉宇「四叉貓」，3日指出桃園市長參選人鄭寶清2009年發表的論文涉嫌抄襲，而鄭寶清則提出10年前抄襲委員會審議結果反擊，對此，四叉貓4日在臉書貼出論文部分篇章，鄭寶清2009年博士論文與另一碩士陳祖強2003年的論文有大段落雷同，四叉貓也批評，鄭自稱真金不怕火煉，現在有新事證，「看能不能翻了這十年舊案！」

前民進黨立委鄭寶清脫黨登記參選桃園市長，四叉貓上月底就在臉書爆料指稱，鄭寶清過去曾買網軍卻拖欠尾款沒有付，2人就此槓上。

而四叉貓2日貼出鄭寶清2009年的博士論文，緒論內容和國家政策研究基金會「國政研究報告」（2007年5月）大段落雷同，四叉貓表示，「請問這算不算是論文抄襲呢？我不太確定現在標準是怎樣啦，才看完第一頁而已，整本160頁我該不該繼續看下去…」

面對涉嫌抄襲爭議，鄭寶清3日則表示，潑髒水融化不掉純金的博士，沒想到側翼用以前國民黨的手段來污衊，骯髒工夫倒退了10年，真的讓人難過與失望，「還好當年被污衊時，就送過論文審定委員會。」

鄭寶清批評，與其一直找側翼污衊自己，不如好好思考怎麼建設桃園，怎麼當孩子的榜樣，市民自然就會選擇你了。而在鄭寶清出示的公文中，列載2012年檢舉鄭寶清企業管理學系博士班學位論文涉及抄襲，經論文審定委員會審議，並無具體抄襲事證。

對此，四叉貓再貼出鄭寶清涉抄襲段落，鄭寶清2009年的中央大學博士論文第49、50、51頁，跟陳祖強2003年的中山大學碩士論文《員工對高雄港拖船業務民營化政策認知與承接意願之探討》第18、19頁大段落雷同，四叉貓表示，為了能為讓大家輕鬆比對，自己把沒抄到的部份用黃線標註。

四叉貓4日批評，鄭寶清的論文自稱是純金不怕髒水，「可惜你遇到我這個『王水』（1份硝酸+3份鹽酸，可溶解純金）國立中央大學十年前是怎麼審核你的論文我是不知道啦，但過了十年，論文比對系統資料庫更完整了！現在提出新事證，看能不能翻了這十年舊案！」