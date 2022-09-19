台東6.8強震狂搖巨球　101阻尼器「最晃紀錄」不是地震寫的！

網搜小組／鄺郁庭報導

台東池上18日下午2點44分發生規模6.8強震，最大震度6強，全台有感。有民眾當時在台北101內，剛好拍到內部風阻尼器搖晃的畫面，驚呼「在89樓的搖晃，真的不是開玩笑，我嚇一個腿軟。」不過，歷來「風阻尼球」擺幅最大的並非是因為地震，而是2015年的蘇迪勒颱風。

本站18日報導《台東6.8強震讓「101阻尼器」動了 她拍下巨球狂搖1分鐘：嚇到腿軟》，郭姓女網友在臉書貼出影片，發生6.8地震時，她剛好在台北101上面，「在地震的時候，看到101風阻尼球在動、在劇烈搖晃，在89樓的搖晃真的不是開玩笑，我嚇一個腿軟了」。

影片中可見，地震發生時，台北101的風阻尼球不斷水平搖晃，搖晃過程持續大約1分30多秒，風阻尼球才慢慢恢復平靜。

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▲台東連震撼動台北101風阻尼器。（圖／網友授權使用）

據悉，台北101風阻尼球設置87至92樓中央位置，主要功能其實是為了降低高空強風及颱風強風造成的搖晃，減少在大樓工作的人、旅客因搖晃產生的不舒服感。風阻尼球需要時間較長的推動，而地震搖晃時間相對較短，較難對重達660公噸的風阻尼器產生影響，甚至不一定會搖動。

根據過往公布的資料顯示，台北101風阻尼器的擺幅最高紀錄並非是因為地震，而是發生在2015年8月8日蘇迪勒颱風期間。當時台北地區受風達13級，造成風阻尼球左右擺幅達到100公分。不過，台北101自2021年10月24日起就宣布，未來將不再公布風阻尼器的擺幅數字。

另外，本站報導《「台北101狂搖影片」瘋傳 官方罕見澄清「與事實不符」》，因為花東連續兩天出現有感地震，網上突然瘋傳一段台北101晃動的影片。對此，台北101在18日罕見發出公告，澄清一則網路上大樓扭曲影片「與事實不符」，請民眾勿以訛傳訛。

▼台北101發出澄清公告，解釋tiktok搖晃影片是假的。（圖／翻攝台北101粉專）