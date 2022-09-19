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學者預測下個強震可能在這地方　「人口集中」應投入更多準備

記者林悅／台南報導

台東地區9月17日及18日發生兩次地震最大震度6以上強震，造成花東地區重大災情，成大地球科學系教授饒瑞鈞認為，這次台東發生強震的地點是一個過去比較未被研究到的斷層，而嘉南地區是下一個可能發生大地震的地方，饒瑞鈞建議政府應投入更多關注。

▲成大地球科學系教授饒瑞鈞認為，這次台東發生強震的地點是一個過去比較未被研究到的斷層，嘉南地區是下一個可能發生大地震的地方，建議政府應投入更多關注。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲成大地球科學系教授饒瑞鈞認為，這次台東發生強震的地點是一個過去比較未被研究到的斷層，嘉南地區是下一個可能發生大地震的地方，建議政府應投入更多關注。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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據了解，台東地區9月17日至18日發生強烈地震，第一次顯著的前震發生於17日晚上9時41分，地震規模6.4，地震深度7.3公里，震央位於台東縣關山鎮，後續又發生多起有感前震，主震發生於18日下午2時44分，地震規模6.8，地震深度7.0公里，震央位於台東縣池上鄉，造成花東地區重大災情。

前震造成台東縣各地發生災情，鹿野鄉的寶華橋橋面錯位而嚴重受損、關山鎮的新乾坤碾米廠大型穀桶倒塌、關山混泥廠也受地震影響，台東市內一棟日治時期敷島移民村留下的80多年老屋全倒，池上鄉的萬安磚窯廠結構完全坍崩，而地震影響高雄市的統一夢時代購物中心在此次地震後發生樓層牆面龜裂、天花板掉落等情況。鹿野鄉的鹿野納骨塔，整排櫃子分別往前後傾倒，導致骨灰罈掉出，碎陶瓷、骨灰灑滿地。

主震造成花蓮縣玉里鎮中山路一棟三層樓房建築（1樓是7-11超商，2、3樓為住宅）倒塌造成四人受困，幸均已獲救；春日國小部分校舍倒塌，高寮大橋斷裂；富里鄉東里車站地震發生時月台雨棚崩塌，經過的420次自強號撞上造成列車傾斜，幸無人傷亡；卓溪鄉崙天大橋（連接卓溪鄉與富里鄉）橋面斷裂成了波浪狀，落在河床上，完全無法通行。桃園市八德區國民運動中心羽球館17日剛宣布燈具整修完成，18日就因地震整個羽球場天花板的隔音板坍塌，鋼條散落滿地，造成一人受傷。另據教育部校安中心公布統計，全台各級學校累計71校出現災損，初估超過新台幣461萬元，其中花蓮縣損失金額最高。

▲成大地球科學系教授饒瑞鈞認為，這次台東發生強震的地點是一個過去比較未被研究到的斷層，嘉南地區是下一個可能發生大地震的地方，建議政府應投入更多關注。（圖／記者林悅翻攝，下同）

成大地球科學系教授饒瑞鈞認為，台灣最大的斷層地震就是921之7.6地震，而東部斷層也是很長，當斷層累積能量到一定程度就會持續釋放能量，而持續引發地震，而釋放能量的也會影響附近的斷層，發生一連串的地震，以東部而言，10年來大小地震釋放大部分能量，目前來看台東斷層地震能量經釋放後，仍會有餘震，不排除可能規模5，但地震持續往北的機率小。

饒瑞鈞說東部地震從花蓮、玉里、池上，應會在台東停下來，地震需要7以上能量傳遞才會夠大，6.8也不小，餘震大小要看能量是不是被釋放，像1950年的地震餘震持續1個月，921地震持續半年，所以台東地震餘震會持續多久，沒有明確答案。

饒瑞鈞教授說，現在要應重視的是嘉南地區的斷層，很多斷層距離很短，南部所有斷層嘉義以南陸三帶（嘉義至台南）、嘉義梅山、新化斷層等等，嘉義梅山斷層是東西方向，國三斷層是南北方向，300年來平原也有地震，斷層如太深超過20公里就難被發現，因台灣未來最有可能發生大地震的地方是在嘉南地區，台南以南到屏東，地表長期有緩慢的能量釋放，但台南以北卻沒有，中部曾發生921大地震，短期內再發生大地震的機會降低，東部也有發生大地震也有釋放能量，所以嘉南地區的斷層，像六甲斷層雖靠山區，但一旦發生地震會影響到嘉南平原，台灣人口集中在西部，一旦發生地震，災害一定比東部嚴重，所以嘉南應該是現在最值得注意的地方。

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