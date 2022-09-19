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社會 社會焦點 保障人權

400人困六十石山！他嚇到車上住一晚　遊客見搶通開心比讚喊：謝謝

▲▼六十石山有400名遊客受困，今搶通後，遊客紛紛向相關人員表示感謝。（圖／記者陳以昇攝，下同）

▲六十石山有400名遊客受困，今搶通後，遊客紛紛向相關人員表示感謝。（圖／記者陳以昇攝）

記者黃彥傑、陳以昇、戴若涵／花蓮報導

台東池上18日下午發生芮氏規模6.8強震，造成花蓮富里六十石山坍方，約400人受困。稍早現場終於搶通，有遊客表示，晚上就睡在車上，家人也相當擔心，而排隊下山的民眾也紛紛向搶通道路的人員比讚、揮手表達感謝之意。

稍早通往六十石山最後一處大型坍塌處已搶通，但是地震造成路面斷裂有高低落差約有70公分，怪手用旁邊土石儘量填滿縫隙，要讓車輛可以通行，受困民眾也開車排隊準備下山。

▲▼六十石山有400名遊客受困，今搶通後，遊客紛紛向相關人員表示感謝。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

▲▼遊客排隊下山，並向搶通人員揮手說聲謝謝。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

▲▼六十石山有400名遊客受困，今搶通後，遊客紛紛向相關人員表示感謝。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

一對夫妻表示，原定到花蓮進行4天3夜的旅程，不巧碰上規模6.8的大地震，形容地震發生時晃動很誇張，在停車場內的車子更像在坐船一樣，而後還餘震不斷，2人晚上不敢住民宿，直接睡在車上，所幸民宿老闆善心免費提供食物，19日接近中午時，還有業者主動聯繫，告訴遊客們可以下山了，他們這才趕緊來排隊準備回程。

現場排隊下山的車輛超過20台，有業者載運旅客，也有自駕的遊客，大家紛紛向搶通道路的人員比讚、揮手致意，道聲「辛苦了」、「謝謝」、「加油」，而人員則叮嚀「慢慢開」、「小心開車」，現場氣氛溫馨，經歷一夜提心吊膽的旅客們也終於可以踏上歸途。

▲▼六十石山有400名遊客受困，今搶通後，遊客紛紛向相關人員表示感謝。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

▲▼六十石山於19日上午搶通。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

▲▼六十石山有400名遊客受困，今搶通後，遊客紛紛向相關人員表示感謝。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

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