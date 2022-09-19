天花板被震塌！八德國民運動中心也是12億工程？　媒體人揭內幕

▲桃園市八德國民運動中心5樓羽球場天花板地震後大面積掉落。（圖／翻攝自Facebook／賴香伶）

記者皮心瑀／綜合報導

桃園市八德國民運動中心5樓羽球場的天花板剛完工，卻在台東連2起強震後大面積掉落，桃園市長鄭文燦隨即為此致歉，但媒體人黃揚明揭露，涵蓋八德國民運動中心工程的「北景雲計畫」原本統包決標金額為10億5,533萬元，後續追加了約2億元，整個統包標案若以最終金額12億5,536萬元推估，至少約有9.9億元左右是花在八德國民運動中心。

黃揚明表示，八德國民運動中心工程案，是在2018年1月16日決標，該工程包含三大建築物，也就是八德國民運動中心、大湳消防分隊、市民活動中心暨公托日照中心，當時桃園市政府是以「北景雲計畫」來統稱該項工程。

黃揚明說，這標案由瑞助營造、正龍工程、石昭永建築師事務所一同承包，原本統包決標金額為10億5,533萬元。不過，根據桃園市政府去年8月27日發布的新聞稿指出，「工務局長賴宇亭表示，『北景雲計畫統包工程』面積3公頃，總經費為12億5,536萬。」也就是後續追加了約2億元。

黃揚明說明，根據政府電子採購網的標案說明中提及該統包工程內容，可以看到，去年10月正式開幕啟用的八德國民運動中心是該工程的主體，樓地板面積為整個工程的79％之多，而整個統包標案若以最終金額12億5,536萬元推估，至少約有9.9億元左右是花在八德國民運動中心。

黃揚明感嘆，根據中央氣象局資料，下午台東規模6.8地震，桃園地區最大震度為3級。若3級震度就能讓這建物的天花板崩塌，很難想像未來若有更大震度發生，會有什麼樣的後果。

黃揚名也強調，自己只是就樓地板面積來去估算總經費的分配比率，而且事實上，國民運動中心加上停車場的樓地板面積就與當初標案公告的差不多，合計經費也超過9.3億元，他的估算不算太離譜，雖然「北景雲計畫」整體工程的總經費多寡，與國民運動中心不能直接對比，「但是要說我亂扯，那就大可不必了」。