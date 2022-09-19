快訊／一早又地震！花蓮發生「規模5.9地震」　最大震度5弱

▲花蓮發生規模5.9地震。（圖／記者陳俊宏攝）
記者李宜秦／台北報導
17日21:41台東發生規模6.4地震，18日下午台東再度發生6.8規模地震，這期間餘震不斷，中央氣象局通報，今日10:07花蓮縣卓溪鄉發生規模5.9地震，地震深度13公里，各地最大震度包括花蓮5-、台東4、南投4、嘉義3、雲林3、台中3、彰化3、台南3、宜蘭3、苗栗3、新北3、高雄2、屏東2、桃園2、新竹2、澎湖1。
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▲花蓮發生規模5.9地震。（圖／記者陳俊宏攝）
記者李宜秦／台北報導
17日21:41台東發生規模6.4地震，18日下午台東再度發生6.8規模地震，這期間餘震不斷，中央氣象局通報，今日10:07花蓮縣卓溪鄉發生規模5.9地震，地震深度13公里，各地最大震度包括花蓮5-、台東4、南投4、嘉義3、雲林3、台中3、彰化3、台南3、宜蘭3、苗栗3、新北3、高雄2、屏東2、桃園2、新竹2、澎湖1。
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