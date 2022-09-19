快訊／一早又地震！花蓮發生「規模5.9地震」　最大震度5弱

昨日918大地震一陣天旋地轉，勾起不少歷經過1999年的921大地震民眾的恐慌，即便如今已不像22年前死傷慘重，但是否會影響房市買氣，房市專家認為，此次地震震出目前都更推動工作的盲點與要害，6.8震央若在台北，後果不堪設想，防災型都更刻不容緩。