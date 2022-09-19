蔡英文「唸完稿就離開」遭轟冷血　消防署道歉：內部作業疏失

▲總統蔡英文、行政院長蘇貞昌視察中央災害應變中心。（圖／災變中心提供）



記者陶本和／台北報導

接連2起強震重創花東地區，台東縣政府交通及觀光發展處處長余明勳指出，中央指示要進行線上會議，卻讓大家枯等2個小時，但總統蔡英文到場後只是唸完稿就離開，痛批「最冷血無意義的防災會議」。對此，消防署19日道歉表示，是內部幕僚作業疏失，會檢討改進。

余明勳在臉書上指出，台東縣府團隊，包含縣長、副縣長、秘書長及所有局處首長，全都在縣府災害應變中心裡，針對台東連續2天強震、逾100次餘震的狀況，商討各種應變方案，18日傍晚6點開完會後，突然接到中央指示，被告知「蔡總統要到中央的災害應變指揮中心開會」，結果卻不知道時間，等中央官員等了2個小時。

對此，消防署表示，蔡英文、行政院長蘇貞昌昨天晚上8點前往應變中心召開第二次工作會報暨總統視導時，因消防署內部作業疏失，沒有照原計畫跟災區縣市連線，將檢討改進。

不過，消防署強調，蔡英文已下令中央部會全力支援救災，會持續掌握地方救災需求，秉持中央與地方救災應變一條心，全力予以支援協助。

事實上，蔡英文也在中央災變中心下達4道指令：第一，要求調度跨部會救災資源及能力，全力投入救災工作，目前國軍和內政部特搜隊都已經趕赴現場，各縣市特搜也都準備完成，可以執行救災工作，儘管各地傳出災情，所幸玉里房屋倒塌的4位民眾都已經獲救了，大寮有通報的3位民眾也已經獲救，剛剛簡報中所提到的赤科山、六十石山的受困民眾，前者緊急搶修通道協助旅客緊急下山，後者仍在搶修道路，儘速協助民眾返家，但是令人遺憾的，在花蓮水泥廠的工人受到壓傷不幸離世，請各單位隨時保持警覺，並且做好後續應變工作。

蔡英文說，第二，針對現在餘震不斷，請衛福部針對花東地區的地方政府，進行收容所的整備，並且施行物資調度事宜，提供民眾必要協助；第三，目前仍然有地方水電供應和交通運輸受到了地震的影響，台鐵花蓮到台東的路段暫時停止，採用接駁方式運作，請經濟部、交通部等部會和地方政府協力，持續加強巡查各項關鍵基礎設施，包括公路、橋樑、水電維生管線等，針對各地災損，請各部會盡快完成調查，以最快速度回報搶修，並且儘速恢復正常運作。

蔡英文說，第四，這幾天都還可能會有餘震發生，請國人務必提高警覺，避免不必要的山區活動，確保安全。她說，根據接下來餘震的情況，請所有防救災的同仁在執行任務同時，必須注意安全，希望大家都能安全。