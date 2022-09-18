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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／台東6.8強震　蔡英文視察災害應變中心交付4大任務

蘇貞昌今天在內政部長徐國勇陪同下坐鎮「0918台東地震中央災害應變中心」。（圖／行政院提供）

▲0918台東地震中央災害應變中心。（圖／行政院提供）

記者呂晏慈／台北報導

台東關山17日晚間9點41分發生規模6.4地震，18日14點44分台東池上再發生規模6.8地震，全台有感，目前造成1死9傷。總統蔡英文下午結束南投輔選行程，北返坐鎮「0918台東地震中央災害應變中心」，晚間8點聽取相關單位報告後裁示4大任務，包括調度跨部會救災資源及能力全力救災，請衛福部提供收容所整備，請經濟部及交通部回報搶修關鍵基礎設施，並請國人提高警覺，避免不必要的山區活動。

蔡英文晚間8點與行政院長蘇貞昌一同視察0918地震中央災害應變中心，蔡英文致詞表示，感謝蘇揆和行政團隊，即時開設中央災防應變中心，更要感謝所有第一線作戰的同仁及相關單位，以及地方政府密切合作，立刻動員投入救災。

蔡英文會中提出4項工作，要求相關部會全力執行：第一，調度跨部會救災資源及能力，全力投入救災工作，目前國軍和內政部特搜隊都已經趕赴現場，各縣市特搜也都準備完成，可以執行救災工作，儘管各地傳出災情，所幸玉里房屋倒塌的4位民眾都已經獲救了，大寮有通報的3位民眾也已經獲救，剛剛簡報中所提到的赤科山、六十石山的受困民眾，前者緊急搶修通道協助旅客緊急下山，後者仍在搶修道路，儘速協助民眾返家，但是令人遺憾的，在花蓮水泥廠的工人受到壓傷不幸離世，請各單位隨時保持警覺，並且做好後續應變工作。

蔡英文說，第二，針對現在餘震不斷，請衛福部針對花東地區的地方政府，進行收容所的整備，並且施行物資調度事宜，提供民眾必要協助；第三，目前仍然有地方水電供應和交通運輸受到了地震的影響，台鐵花蓮到台東的路段暫時停止，採用接駁方式運作，請經濟部、交通部等部會和地方政府協力，持續加強巡查各項關鍵基礎設施，包括公路、橋樑、水電維生管線等，針對各地災損，請各部會盡快完成調查，以最快速度回報搶修，並且儘速恢復正常運作。

蔡英文說，第四，這幾天都還可能會有餘震發生，請國人務必提高警覺，避免不必要的山區活動，確保安全。她說，根據接下來餘震的情況，請所有防救災的同仁在執行任務同時，必須注意安全，希望大家都能安全。

蘇貞昌晚間表示，台灣本就多颱風地震，不過像這兩天如此頻繁重大的地震也少見，看到所有同仁、各部會都能在第一時間立刻進行相關搶救、維護工作，要表示最大的敬意和感謝，總統在公務這麼忙還趕來災害應變中心，可見國家領導人這樣的重視，明天上午他將與徐國勇、交通部長王國材等人一起來勘災。

交通部氣象局會中報告，未來一週不排除仍會有規模5以上的餘震發生，應嚴防地震造成土石鬆動及落石發生，請民眾這段時間一定要多加留意；災防科技中心建議，本次地震是因為中央山脈斷層錯動所引發，雖然災情位於花蓮、台東地區，但在斷層地區造成零星災情，希望全國居民保持防災警覺，注意山區落石及道路邊坡崩塌。

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