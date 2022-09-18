要犯陳坤和脫逃「中監慢半拍」！失竊貨車都找到　慢2小時才通報

▲要犯陳坤和偷車脫逃。（圖／記者許權毅翻攝）

記者白珈陽、莊智勝／台中報導

台中暴力要犯陳坤和(45歲)昨(17日)傍晚5時許趁戒護就醫時破壞腳鐐脫逃，並前往一旁的台中殯儀館停車場竊走一輛小貨車逃逸。台中警方晚間6時獲報，隨後於7時40分左右於北區梅亭街尋獲該輛失竊貨車，但陳嫌已逃逸無蹤。誇張的是，中監直到晚間8時05分才通報陳嫌脫逃，中間間隔2個多小時，中監今下午2時也將針對本案做出說明。

警方初步調查，陳坤和是南投埔里人，因涉犯毒品、槍砲等案判刑16年，並於110年3月入獄，入獄前曾因左後腳跟骨折接受手術，16日在戒護下前往中國醫藥大學附設醫院拔除鋼釘，並於17日完成手術、返回病房休息，不料陳嫌傍晚5時20分許竟趁巡房空檔破壞腳鐐逃逸，直到5時44分監所管理員巡房時，才發現陳坤和早已不見蹤影。

弔詭的是，台中警方晚間6時獲報，立即展開追查，並於晚間7時40分許在梅亭街尋獲該輛失竊貨車，但陳嫌已經棄車逃逸，不知所蹤；而中監直到晚間8時05分才反應過來，通報陳姓受刑人脫逃，檢察官確認後連夜於晚間9時52分發布通緝。

台中地檢署襄閱主任檢查官詹常輝表示，陳姓受刑人應服刑期為16年，為何會在戒護就醫時脫逃、以及脫逃期間涉犯罪名、相關人員是否有責任缺失，目前已經成立專案小組，正全力釐清中。

▼台中地檢署襄閱主任檢查官詹常輝。（圖／記者許權毅攝）

