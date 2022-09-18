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社會 社會焦點 保障人權

獨／暴力要犯衝殯儀館偷車逃亡　花藝店「1關鍵」還原傻眼經過

記者許權毅／台中報導

台中驚傳受刑人戒護就醫時逃逸，因毒品、槍砲等案件被判16年的陳坤和，16日在中國附醫接受拆除左腳後鋼釘後趁隙逃跑。陳坤和逃逸後穿著病服，走到200公尺外的台中殯儀館，找到一台鑰匙未拔掉的小貨車開走。車遭開走的為佈置會場的花藝公司，員工表示，同事當下出來時發現車子不見相當傻眼，調閱監視器才發現是穿著病服的人開走，出去時還狡猾地「跟車闖柵欄」，晚上才接獲警方說在北區找到車，今日工作時大家還互相提醒「鑰匙要拔」。

▲▼陳坤和在殯儀館偷車。（圖／記者許權毅拍攝）

▲陳坤和在殯儀館偷走一台花藝公司貨車，當時穿著病服從副駕上車開走。（圖／民眾提供、記者游瓊華翻攝）

花藝公司員工表示，平時在殯儀館工作，都忙進忙出，加上認為殯儀館不太會有人偷車，平時公司的工作車就停在崇光廳旁邊，圖方便就把鑰匙插著未拔除，不料大家工作到一半發現「車子憑空消失」，趕緊調閱監視器才發現一名禿髮微胖男穿著病服，從副駕駛座上車後把車開走。

花藝公司員工透露，殯儀館停車場總共有兩道柵欄，靠近會場的並無放下阻擋，陳坤和便順利駕車離開，但遇到大門柵欄則需要靠卡片或是繳費才可以離開，陳坤和發現無法離開，先是倒車停等後再跟著另一台民眾離開的「柵欄時間差」開走，但仍撞到柵欄，接著往崇德路方向駛離。

▲▼陳坤和在殯儀館偷車。（圖／記者許權毅拍攝）

▲花藝員工表示，當下車鑰匙沒有拔，才讓陳坤和偷走車子。（圖／記者許權毅拍攝）

▲▼陳坤和在殯儀館偷車。（圖／記者許權毅拍攝）

▲花藝公司平時就把車輛停在金爐旁。（圖／記者許權毅拍攝）

警方追查，陳坤和在逃離醫院後，前往殯儀館偷車，並衝撞護欄逃逸，隨後發現有警車，果斷丟車逃跑，一度徒步在市區繞，後又改搭其他交通工具；陳嫌相當狡猾，脫逃後不斷往南、往北不同方向移動，企圖混淆警方，目前已經逃往外縣市，警方正進一步全力追緝中。

▲▼台中暴力犯陳坤和趁戒護就醫時脫逃，偷車逃逸畫面曝光。（圖／民眾提供）

▲陳坤和發現被柵欄擋住，還狡猾跟車離開。（圖／民眾提供）

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