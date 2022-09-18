選戰倒數69天！最新民調陳其邁大贏47.1%　柯志恩競辦回應了

▲柯志恩競辦強調，會爭取選民最大的認同。（圖／記者賴文萱翻攝）



記者許展溢／高雄報導

高雄市長陳其邁年底拼連任，對上國民黨派出的柯志恩，有媒體公布最新民調指出，陳獲62.8%市⺠力挺，碾壓柯15.7%，大贏47.1%。對此，柯志恩競辦18日回應，選情艱困本來就是意料中的事，但會爭取選民最大的認同。

據《匯流民調》指出，陳其邁目前有62.8%⾼雄市⺠⽀持，⼤贏柯志恩47.1%，且2年拼4年施政表現，更獲74.3%市⺠肯定。這份調查也顯示，陳其邁7⽉⽀持率56.4%，9⽉上升到62.8%，拉高了6.4%；柯志恩7⽉份調查獲12.8%支持，目前上升到15.7%，僅增加2.9%。

▲最新民調顯示，陳其邁任內施政滿意度達74.3%。（圖／記者賴文萱翻攝）



時間往回拉到7月，《ETtoday民調雲》顯示，66%高雄市民看好陳其邁連任，只有18%市民認為柯志恩會選上市長。接著9月12日《上報》公布的民調提到，陳其邁支持度58.5%，大幅領先柯志恩的13.5%，就連過去被視為藍營鐵票區的左楠區，陳其邁施政滿意度都高達72.4%。

對於媒體陸續公布的民調都大幅落後對手，柯志恩團隊表示，高雄市選情相對艱困「本就是意料中的事」，針對其他機構民調因未看到完整資料，且與內部做的多次民調數據有所差距，因此不予回應。柯志恩競辦強調，但所有民調都會列入參考依據，以爭取選民最大認同。