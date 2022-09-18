深圳男嬰出生就有「4手4腳2生殖器」　醫判定「寄生胎」緊急手術

▲男嬰恢復良好，目前已經出院。（圖／翻攝微博）



記者蔡紹堅／綜合報導

廣東深圳一名孕婦8月底產下一名擁有4手、4腳，以及2個生殖器的男嬰，醫生判斷是「寄生胎」，擔心男嬰可能會有生命危險，立刻安排了手術，將「寄生胎」的手、腳等器官成功切除。手術過後，男嬰恢復狀況良好，目前已經順利出院。

根據《羊城晚報》報導，嚴女士1月懷上寶寶，全家人高興不已，但兩個多月後，她前往醫院產檢時，醫生卻發生胎兒有多處異常，並在進一步的檢查中發現，胎兒是雙胞胎，但卻「黏在一起」，其中一個僅看見下肢及臀部。

由於情況特殊，嚴女士看了很多不同的醫生，但幾乎所有醫生都認為可能是「寄生胎」。

圳市兒童醫院普外一科副主任毛建雄說，他們的判斷也是寄生胎，但認為可以保住孩子，「從超音波報告可以發現，兩個胎兒在腹壁相連，連接通道直徑約兩公分，其中，寄生胎兒無頭、無心臟，但有四肢。」

毛建雄提到，這類孩子出生後，需要仔細評估是否有重要內臟、血管與寄生胎相連，再通過手術將重要器官分離，處理好血管，切除多餘組織，「我們相信，手術後這個寶寶能和其他孩子一樣正常生活。」

▼男嬰腹部與寄生胎連接，不切除可能造成生命危險。（圖／翻攝微博）



諮詢過多名專家後，嚴女士和家人決定留下孩子。

嚴女士在8月22日產下一名男嬰，重約2.9公斤，胸部與寄生胎相連，寄生胎沒有頭、沒有心臟，但有一雙手腳及外生殖器，而且外生殖器有泌尿功能。檢查之後更發現，寄生胎部分腸管與患兒相連，有自己的腎臟，血液供應來自於患兒；而患兒的胸骨、左側鎖骨下動脈及肝左葉靜脈，也與寄生胎相連。

除了「骨肉相連」，心臟超音波還發現，患兒有室間隔缺損，卵圓孔未閉，動脈導管未閉，肺動脈高壓等問題。這讓醫生非常擔心，因為在心臟條件不太好的情況下，這個新生兒還要為多出的寄生胎供血，加重了心臟的負擔，必須盡快手術，否則可能會有生命危險。

醫生指出，手術有兩大困難點，第一，嬰兒的臟器小、血管細，不僅操作視野小，手術時間也必須盡可能快；其二，寄生胎較大，而且部分血管、重要器官與嬰兒相通，術中可能會出現嚴重貧血或心衰，「處理不好，寶寶可能會沒法下手術台。」

幸好，最後手術順利完成，寶寶恢復良好，目前已經順利出院。