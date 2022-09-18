　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

深圳男嬰出生就有「4手4腳2生殖器」　醫判定「寄生胎」緊急手術

▲▼深圳男嬰出生就有「4手4腳2生殖器」　醫判定「寄生胎」緊急手術。（圖／翻攝微博）

▲男嬰恢復良好，目前已經出院。（圖／翻攝微博）

記者蔡紹堅／綜合報導

廣東深圳一名孕婦8月底產下一名擁有4手、4腳，以及2個生殖器的男嬰，醫生判斷是「寄生胎」，擔心男嬰可能會有生命危險，立刻安排了手術，將「寄生胎」的手、腳等器官成功切除。手術過後，男嬰恢復狀況良好，目前已經順利出院。

根據《羊城晚報》報導，嚴女士1月懷上寶寶，全家人高興不已，但兩個多月後，她前往醫院產檢時，醫生卻發生胎兒有多處異常，並在進一步的檢查中發現，胎兒是雙胞胎，但卻「黏在一起」，其中一個僅看見下肢及臀部。

由於情況特殊，嚴女士看了很多不同的醫生，但幾乎所有醫生都認為可能是「寄生胎」。

圳市兒童醫院普外一科副主任毛建雄說，他們的判斷也是寄生胎，但認為可以保住孩子，「從超音波報告可以發現，兩個胎兒在腹壁相連，連接通道直徑約兩公分，其中，寄生胎兒無頭、無心臟，但有四肢。」

毛建雄提到，這類孩子出生後，需要仔細評估是否有重要內臟、血管與寄生胎相連，再通過手術將重要器官分離，處理好血管，切除多餘組織，「我們相信，手術後這個寶寶能和其他孩子一樣正常生活。」

▼男嬰腹部與寄生胎連接，不切除可能造成生命危險。（圖／翻攝微博）

▲▼深圳男嬰出生就有「4手4腳2生殖器」　醫判定「寄生胎」緊急手術。（圖／翻攝微博）

諮詢過多名專家後，嚴女士和家人決定留下孩子。

嚴女士在8月22日產下一名男嬰，重約2.9公斤，胸部與寄生胎相連，寄生胎沒有頭、沒有心臟，但有一雙手腳及外生殖器，而且外生殖器有泌尿功能。檢查之後更發現，寄生胎部分腸管與患兒相連，有自己的腎臟，血液供應來自於患兒；而患兒的胸骨、左側鎖骨下動脈及肝左葉靜脈，也與寄生胎相連。

除了「骨肉相連」，心臟超音波還發現，患兒有室間隔缺損，卵圓孔未閉，動脈導管未閉，肺動脈高壓等問題。這讓醫生非常擔心，因為在心臟條件不太好的情況下，這個新生兒還要為多出的寄生胎供血，加重了心臟的負擔，必須盡快手術，否則可能會有生命危險。

醫生指出，手術有兩大困難點，第一，嬰兒的臟器小、血管細，不僅操作視野小，手術時間也必須盡可能快；其二，寄生胎較大，而且部分血管、重要器官與嬰兒相通，術中可能會出現嚴重貧血或心衰，「處理不好，寶寶可能會沒法下手術台。」

幸好，最後手術順利完成，寶寶恢復良好，目前已經順利出院。

►連假後低頭可見腳趾 凹背可看曲線的秘密

►「七日孅」茶包2.7折超狂低價！酸甜好褦、體內環保

ET快訊
快訊／玉里房屋震垮！小七店員逃生　驚恐目睹崩塌瞬間
快訊／花蓮「高寮大橋斷裂」影片曝！　整條橋面塌陷
快訊／規模6.8強震　高雄捷運停駛
快訊／驚悚影片曝！花蓮玉里小7倒塌　3樓建物成廢墟
快訊／台鐵月台崩塌！「壓到自強號」
快訊／6.8地震才是主震！　氣象局：估後續應不會有更大餘震
快訊／規模6.8強震！花蓮玉里大樓倒塌　傷亡不明
快訊／台灣6.8強震！　沖繩緊急發布海嘯注意報
快訊／雲林農機展烈焰竄天　多輛汽車狂燒傷亡不明
快訊／地震「全台有感狂搖」！台中捷運全線停運1小時
快訊／台東發生規模6.8地震　「最大震度6強」
快訊／14:44有感地震！　初判震度4級以上
快訊／國家警報大響！　台北又發生有感地震
快訊／台東「規模5.6地震」　最大震度4級
快訊／又震！14：32發生有感地震　台北晃很大
快訊／中監暴力逃犯抓到了！　陳坤和中壢落網

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

6.8強震香港、福建也有感　陸港網友：救命！震感好强烈！

深圳男嬰出生就有「4手4腳2生殖器」　醫判定「寄生胎」緊急手術

貴州大客車翻覆　已致27死20傷

「九一八事變」91周年　央視報導日軍「100部隊」人體實驗罪行

寧德時代：鈉離子電池明年產業化　電動車、儲能皆適用

陸也出現猴痘病例　專家：可能逐漸增加「但沒必要普遍接種疫苗」

快訊／台東規模6.4「極淺層強震」 　浙江網友有感：晃得很厲害

陸「芯腐敗」再一例！　「大基金」高管任凱落馬

7家公司競標澳門6張新賭牌　唯一「新面孔」來自馬來西亞

長沙大火10分鐘燒到高樓層！目擊者：玻璃熱爆「一直往下噴」

許老三露面狂diss！小S走心了XD　「失控發言」媽急向展榮展瑞道歉

女同學午休聽音樂忘情律動　被說「再嗨點」竟起身熱舞

祭祖是兒子還是媳婦的事　開明婆婆分享觀念網讚爆

啦啦隊女神峮峮跳應援 「甜美笑容」席捲日本♥

9歲弟保齡球丟「大曲球」　弧度超彎！球技虐爆大人

台東6.4極淺層強震狂晃　全台有感！網嚇：搖好久

萌妹不聽勸弄翻餅乾罐　奶音說台語淚眼急收拾

「阿嬤被電梯吃掉了！」　2歲娃走失大哭警暖安撫

台東6.4強震後37分鐘9震　高雄愛河魚類「跳出水面」

看好淡水發展！香蕉購入第2間房　留在家鄉繼續打拚：為未來增值

6.8強震香港、福建也有感　陸港網友：救命！震感好强烈！

深圳男嬰出生就有「4手4腳2生殖器」　醫判定「寄生胎」緊急手術

貴州大客車翻覆　已致27死20傷

「九一八事變」91周年　央視報導日軍「100部隊」人體實驗罪行

寧德時代：鈉離子電池明年產業化　電動車、儲能皆適用

陸也出現猴痘病例　專家：可能逐漸增加「但沒必要普遍接種疫苗」

快訊／台東規模6.4「極淺層強震」 　浙江網友有感：晃得很厲害

陸「芯腐敗」再一例！　「大基金」高管任凱落馬

7家公司競標澳門6張新賭牌　唯一「新面孔」來自馬來西亞

長沙大火10分鐘燒到高樓層！目擊者：玻璃熱爆「一直往下噴」

跨聯盟賽首支「破百」球隊　台啤英熊狂轟102分大勝

高鐵苗栗=左營啟動地震告警！12班車因地震暫停延誤

快訊／玉里房屋被震垮！1樓小七店員逃生　驚恐目睹崩塌瞬間

快訊／讚馬英九「最好候選人」　陳時中酸蔣萬安：是在衝啥毀

快訊／震不停！花蓮玉里3層建築物倒塌　東里站火車傾斜

快訊／花蓮「高寮大橋斷裂」影片曝！整條橋面塌陷

依依警覺強震「拉納豆躲桌下」　3秒後家中吊燈砸落

6.8強震香港、福建也有感　陸港網友：救命！震感好强烈！

台北狂震晃到暈！　八點檔拍攝現場「緊急疏散」演員奔出攝影棚

快訊／規模6.8今年最強震　高雄捷運停駛預計15:44恢復營運

地震突襲！老公秒醒護妻逃離屋　網讚：最閃的影片...嫁對人了！

大陸熱門新聞

國三學長逼學弟買菸！家長買5條到學校找他

預售iPhone14後跑路！網瘋傳公告：我們跑了

奶茶濺入螢幕　竟被螞蟻築巢

男嬰有4手4腳　醫判定「寄生胎」緊急手術

用「擀麵杖」減肥！她一看健檢報告嚇壞了

即／台東規模6.4「極淺層強震」 　浙江網友有感！

長沙電信大樓陷火海！室內「絕望視角」曝

老師太正被學校保全攔下！超狂背景遭起底

貴州大客車翻覆　已致27死20傷

屁孫活生生把阿嬤勒到窒息　拍攝者不救還冷笑

九一八91周年　央視報導「100部隊」罪行

快訊／長沙大樓起火　整棟陷火海黑煙狂竄

寧德時代：鈉離子電池明年產業化

弟結婚11個姊姊籌款！湊143萬禮金

更多熱門

相關新聞

11月大男嬰長出1.5cm腎結石

11月大男嬰長出1.5cm腎結石

今年七月二十五日，花蓮慈濟醫院完成院史上個案年紀最小的腎結石取出手術！年僅十一個月大的男嬰體內長出兩顆約1.5公分的腎結石，造成急性腎臟發炎，小兒腎臟科主任陳明群醫師指出，查找文獻資料也極少在年紀這麼小的孩子身上發現長有這麼大顆的腎結石的紀錄，這種情況相當罕見，因而如何將石頭順利拿出並取乾淨，對醫療團隊也是個挑戰。

4月男嬰噎奶死　台中保母判刑6月定讞

4月男嬰噎奶死　台中保母判刑6月定讞

高雄滿月男嬰有頸傷命危　21歲父母被送辦

高雄滿月男嬰有頸傷命危　21歲父母被送辦

怨工時長竟拿28天男嬰出氣　狠毒護師重判13年

怨工時長竟拿28天男嬰出氣　狠毒護師重判13年

媽媽正在餵奶　男嬰突然被野猴搶走慘死

媽媽正在餵奶　男嬰突然被野猴搶走慘死

關鍵字：

男嬰4手4腳寄生胎

讀者迴響

熱門新聞

看田馥甄高雄演唱會旁邊竟坐周子瑜

就是他！台中越獄犯陳坤和正面曝光

快訊／花蓮玉里房屋倒塌　傷亡不明

夫大戰保母10回合　她看手機影片崩潰

泌尿醫點名「打手槍6動作」錯了！

餘震不停！台東發生規模6.8地震

快訊／國家警報大響！　台北有感地震

2色火龍果功效差很大！便祕「吃這款順爆」

「青筋奶」AV女優拍1片秒引退　自爆整型前模樣嚇到達人

洗澡突地震！監視器驚見「邊逃邊穿內褲」畫面

蔡依林入選金氏世界紀錄！

台東強震「骨灰罈全摔破」！骨灰灑滿地

外送員5秒收5罰單　他特別檢舉這項

楊丞琳：不要頂著愛的頭銜綁架別人！

無邊際泳池變空中海嘯　妹子尖叫

更多

最夯影音

更多
許老三露面狂diss！小S走心了XD　「失控發言」媽急向展榮展瑞道歉

許老三露面狂diss！小S走心了XD　「失控發言」媽急向展榮展瑞道歉
女同學午休聽音樂忘情律動　被說「再嗨點」竟起身熱舞

女同學午休聽音樂忘情律動　被說「再嗨點」竟起身熱舞

祭祖是兒子還是媳婦的事　開明婆婆分享觀念網讚爆

祭祖是兒子還是媳婦的事　開明婆婆分享觀念網讚爆

啦啦隊女神峮峮跳應援 「甜美笑容」席捲日本♥

啦啦隊女神峮峮跳應援 「甜美笑容」席捲日本♥

9歲弟保齡球丟「大曲球」　弧度超彎！球技虐爆大人

9歲弟保齡球丟「大曲球」　弧度超彎！球技虐爆大人

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面