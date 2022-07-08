怨工時長竟拿28天男嬰出氣！巴頭狂摔害腦傷　狠毒護師重判13年

▲一名才出生28天的男嬰遭到狠心護理師重摔、打頭、猛晃，造成動作遲緩等腦創傷，台中高分院駁回護理師上訴，維持13年有期徒刑。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



記者蔡怡萍／台中報導

曾姓女護理師在台中某產後護理之家擔任育嬰人員，她竟對1名出生僅28天的男嬰用力打頭、推撞嬰兒車，又多次抱起重摔、猛力搖晃男嬰頭部與身體，造成男嬰頭部皮下血腫、顱骨骨折、顱內出血，之後並出現動作發展遲緩、大腦多處腦質軟化等難以恢復的重傷，台中地院依重傷害罪處有期徒刑13年，曾女上訴到高分院後遭到駁回，仍可上訴。

根據調查，曾姓女護理師從事產後護理工作近7年，她2021年5月11日在台中某產後護理之家上大夜班時，竟然因覺得工時過長、個人家庭經濟壓力等因素，心情不佳，就情緒失控對1名出生28天的新生兒先以頭用力撞擊工作檯，又用手多次拍打其頭部，接著抓起男嬰重摔在工作檯上，持續捶打、拍頭，甚至劇烈搖晃他的小小身軀，殘忍施暴後，僅在工作紀錄表上寫「Baby於喝奶時，發現左右臉頰不對稱」，就離開返家休息。

接班護理師發現男嬰頭部外傷、枕部血腫後，緊急做超音波檢查，並送台中榮總救治，診斷男嬰有顱骨骨折、顱內多次出血等傷害，且有意識喪失及抽慉、痙攣等癲癇情形。治療後男嬰雖救回一命，但後續出現動作明顯遲緩障礙、大腦實質流失、空洞化病變，活動力、認知能力、反應能力等創傷性腦損重傷害。

檢警調查護理之家監視畫面完整錄下曾女施暴過程，犯行明確，她於警詢時也自白坦承，醫師診斷男嬰未來有高度可能留下永久性後遺症，台中地院一審依成年人故意對兒童犯重傷害罪，處有期徒刑13年。

曾女上訴請求減輕量刑，台中高分院認為其本身為專業護理人員，應有積極保護照顧義務，僅因工時長、家庭經濟因素，就情緒失控多次以毆打、擠壓、拋摔之方式傷害男嬰，手段殘忍，只輕描淡寫的記載「臉頰不對稱」，漠視男嬰安危，也未賠償男嬰家屬，於是駁回曾女上訴。