保母照顧4月嬰餵奶後打盹害嬰噎奶死！判刑6月易科罰金18萬定讞

▲何姓保母餵奶後，疏未注意導致噎奶意外發生。此為示意圖。（圖／記者劉維榛攝）

記者吳銘峯／台北報導

台中市何姓保母在2017年間，受託照顧4月大林姓男嬰，不過何女在凌晨餵奶後疲勞睡著，未發現男嬰噎奶趴睡，直到清晨才發現男嬰已經死亡。一二審、更一審均將何女判刑6月、得易科罰金18萬元。案經上訴，最高法院18日駁回上訴定讞。

判決指出，何女2017年11月中起，受託照顧當年9月才出生的男嬰。不過男嬰在12月時就因為感冒，出現呼吸道不順的狀況。案發於2018年元旦期間，前一天男嬰就已經因多痰、奶量減少，而有溢奶、夜間哭鬧的狀況。元月2日凌晨2點多，何女餵男嬰吃了150CC母奶後，以枕頭墊住男嬰背部、以棉被包覆男嬰腹部之方式，使南嬰右側睡在房間內之成人用彈簧床墊上，至於何女則是因為疲累，在一旁睡著。

睡到清晨5點半左右，何女驚醒，發現男嬰因扭動身體致面部朝下而成趴睡，臉色蒼白，且男嬰嘴部周圍有被棉被覆蓋。何女旋即對男嬰實施CPR急救，並請其丈夫撥打119呼叫救護車，但男嬰最後因呼吸道感染、溢奶，導致肺炎、呼吸道牛奶吸入、窒息，終因呼吸衰竭，經急救無效而宣告死亡（到院前死亡）。家屬不滿，提出告訴，何女遭檢方提起公訴。

法院審理時，何女否認具有疏失，辯稱：「我已經盡力做了防護措施，我沒有疏於照顧，男嬰喝完奶後，我也已經充分拍嗝，男嬰當時也有吐痰出來；我抱男嬰至少30分鐘，等到他情緒比較安穩了，沒有空氣從嘴巴出來，才將男嬰放在床上睡覺，我並無未充分拍嗝的疏失。」

但法院委請法醫研究所、台中榮總等單位的鑑定，鑑定報告均認為嬰兒欲睡覺時，若將其放在成人彈簧床上時，應讓其右側睡，並採取固定墊高嬰兒頭部、背部方式，以減少嬰兒溢奶之機會。因此法院認為何女的做法顯然具有疏失，考量她未與家屬達成和解，一二審、更一審均將她依照「過失致人於死罪」，判刑6月，得易科罰金18萬元。全案再上訴最高法院，最高法院18日駁回上訴定讞。

此外，家屬也起訴求償744萬餘元，一審判決何女須賠償631萬餘元，上訴二審後，台中高分院認為人的精神狀況難免鬆懈，情有可原，日前改判賠531萬餘元。