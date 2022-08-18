　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

保母照顧4月嬰餵奶後打盹害嬰噎奶死！判刑6月易科罰金18萬定讞

▲▼寶寶,嬰兒,餵奶（圖／記者劉維榛攝）

▲何姓保母餵奶後，疏未注意導致噎奶意外發生。此為示意圖。（圖／記者劉維榛攝）

記者吳銘峯／台北報導

台中市何姓保母在2017年間，受託照顧4月大林姓男嬰，不過何女在凌晨餵奶後疲勞睡著，未發現男嬰噎奶趴睡，直到清晨才發現男嬰已經死亡。一二審、更一審均將何女判刑6月、得易科罰金18萬元。案經上訴，最高法院18日駁回上訴定讞。

判決指出，何女2017年11月中起，受託照顧當年9月才出生的男嬰。不過男嬰在12月時就因為感冒，出現呼吸道不順的狀況。案發於2018年元旦期間，前一天男嬰就已經因多痰、奶量減少，而有溢奶、夜間哭鬧的狀況。元月2日凌晨2點多，何女餵男嬰吃了150CC母奶後，以枕頭墊住男嬰背部、以棉被包覆男嬰腹部之方式，使南嬰右側睡在房間內之成人用彈簧床墊上，至於何女則是因為疲累，在一旁睡著。

睡到清晨5點半左右，何女驚醒，發現男嬰因扭動身體致面部朝下而成趴睡，臉色蒼白，且男嬰嘴部周圍有被棉被覆蓋。何女旋即對男嬰實施CPR急救，並請其丈夫撥打119呼叫救護車，但男嬰最後因呼吸道感染、溢奶，導致肺炎、呼吸道牛奶吸入、窒息，終因呼吸衰竭，經急救無效而宣告死亡（到院前死亡）。家屬不滿，提出告訴，何女遭檢方提起公訴。

法院審理時，何女否認具有疏失，辯稱：「我已經盡力做了防護措施，我沒有疏於照顧，男嬰喝完奶後，我也已經充分拍嗝，男嬰當時也有吐痰出來；我抱男嬰至少30分鐘，等到他情緒比較安穩了，沒有空氣從嘴巴出來，才將男嬰放在床上睡覺，我並無未充分拍嗝的疏失。」

但法院委請法醫研究所、台中榮總等單位的鑑定，鑑定報告均認為嬰兒欲睡覺時，若將其放在成人彈簧床上時，應讓其右側睡，並採取固定墊高嬰兒頭部、背部方式，以減少嬰兒溢奶之機會。因此法院認為何女的做法顯然具有疏失，考量她未與家屬達成和解，一二審、更一審均將她依照「過失致人於死罪」，判刑6月，得易科罰金18萬元。全案再上訴最高法院，最高法院18日駁回上訴定讞。

此外，家屬也起訴求償744萬餘元，一審判決何女須賠償631萬餘元，上訴二審後，台中高分院認為人的精神狀況難免鬆懈，情有可原，日前改判賠531萬餘元。

►全國第一!回購率超高! 三花5片式平口褲!超耐穿!

►用「鮮食肉片」寵愛狗狗！10包599元太划算

ET快訊
裝潢工提問遭嗆「照做就對了」 ！笑揭奇葩成品照：設計師BBQ
快訊／航警局指藍委阻撓偵辦柬埔寨案　吳斯懷7點聲明反批
史上最晚警報？「對流爆發」颱風雛形誕生　預報曝：台灣在射程
他曝九合一大選決戰關鍵：藍綠拚六都過半　民眾黨一縣市最有機會
藍委救人返台被騙過程曝！瞞家人台中做保全　另一同學下落不明
艾成母昔「親筆信曝光」　挺身為王瞳擋槍
H奶女友解開浴巾「傻見水母狂漂」　男友尷尬笑
減肥不吃油傷身　營養師強推「9種好脂肪食物」激瘦

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

藍委救人返台被騙過程曝！瞞家人台中做保全…另一同學下落不明

新北破獲3人蛇集團！　人蛇抽成金額曝光：大家都是為了錢

屏東大二女被騙去柬埔寨　視訊家人「農曆過年回台…」母聽完淚崩

地下匯兌再進化！護膚店成銀行「先取後付」　龐大商機引殺機

台東女騎機車自撞「跌落大圳亡」！後座13歲姪女摔路邊送醫

藍委柬埔寨救人返台見警大陣仗　轟「以為要抓逃犯」航警局回應了

陳修將「活活打死22歲女」逃殺人罪　家屬氣炸：一定上訴到最高院

快訊／搭高鐵衝高醫連開2槍狙殺仇人　冷血殺手朱國江聲押獲准

快訊／首度遣返柬埔寨人蛇！　2男1女押返桃機畫面曝

台南某私校早自習一聲巨響！高三生灌爆模型手榴彈　警方出手了

艾成墜樓亡...王瞳悲帶愛犬做筆錄　赴板殯見最後一面

王瞳見艾成最後一面「非常虛脫」　遭苛責「怎沒幫幫他」...臉書急關閉

艾成欠債500萬血壓突飆高　抓王瞳留遺言「怕明天見不到妳」

藝人艾成蘆洲站共構大樓墜樓　當場死亡未送醫

16日「心情不好」找王瞳談心　艾成墜7樓亡！親友認屍慟

艾成蘆洲捷運共構大樓墜樓！　未送醫「當場死亡」

王瞳悲帶2人愛犬做筆錄　赴板殯見艾成最後一面

12秒內小洞變天坑！台南最衰紅車開一半GG

藏屍男把媽遺體塞冰箱　喊非喪心病狂：是真沒錢

海底撈比愛心店員會回？ 正妹狂被忽略下秒神反轉

藍委救人返台被騙過程曝！瞞家人台中做保全…另一同學下落不明

新北破獲3人蛇集團！　人蛇抽成金額曝光：大家都是為了錢

屏東大二女被騙去柬埔寨　視訊家人「農曆過年回台…」母聽完淚崩

地下匯兌再進化！護膚店成銀行「先取後付」　龐大商機引殺機

台東女騎機車自撞「跌落大圳亡」！後座13歲姪女摔路邊送醫

藍委柬埔寨救人返台見警大陣仗　轟「以為要抓逃犯」航警局回應了

陳修將「活活打死22歲女」逃殺人罪　家屬氣炸：一定上訴到最高院

快訊／搭高鐵衝高醫連開2槍狙殺仇人　冷血殺手朱國江聲押獲准

快訊／首度遣返柬埔寨人蛇！　2男1女押返桃機畫面曝

台南某私校早自習一聲巨響！高三生灌爆模型手榴彈　警方出手了

華裔百大DJ來台灣了！　接棒具俊曄衝夜店演出

「航警局未說過要帶人去偵查」　洪孟楷：民進黨帶風向真很噁心

林立4安猛打賞　悍將、桃猿苦戰5小時2比2和局收場

不讓球員太累？　NBA新賽季各隊遠行里程數創史上新低

林佳龍、卓冠廷鶯歌說明會號召千人　16里長到場挺「換人做做看」

法蘭不敢吃肉桂捲　竟「怕被下毒」真實原因曝光　

芬蘭申請入北約 稱俄羅斯戰機涉嫌侵犯領空

雷／《禹英禑》結局「鯨魚CP」超甜對視　朴恩斌、姜泰伍淚灑特映

遭爆開演員培訓班「帶學員陪酒、獻身」騙學費！　錢泳辰回嗆喊告

陳品捷鐵支4安、郭郁政好投　味全送統一3連敗

新娘身後偷牽正妹！他廁所出來抓包　秒拍照PO上網...真相讓本人氣炸XD

社會熱門新聞

即／艾成死因曝！王瞳揭丈夫失控原因

直擊！今早「名人帶團」20多人飛柬埔寨原因曝

艾成墜樓扶手凹、地磚破　王瞳恐面臨求償修復

22歲男赴柬遺照剩頭　疑當詐團幹部PO文炫富

E奶女蛇頭高清照曝！手機動態訊息超諷刺

即／丁允恭辦公室當砲房　妻代遞狀控女記者偷拍

艾成墜樓身亡！生前出現詭異舉動　教友目睹全程嚇傻

傳產女老闆吃女婿！　千金竟冷笑：我老公厲害吧

台南某私校一聲巨響！高三生玩模型手榴彈氣爆出包

竹聯幫辦事價目曝　「開槍500萬」但執行者分不到

2年輕男堅持赴柬　家人：讓他們歷練

國中妹脫口「阿嬤躲在冰箱」驚見遺體

冰屍呈J型禪定坐姿　他領死人錢冰老母...每月電費曝

快訊／國1重大車禍　北上全線封閉路段曝

更多熱門

相關新聞

矯正署扶助逆境少年　未來4校均實施

矯正署扶助逆境少年　未來4校均實施

法務部矯正署誠正中學今年初試辦「司法矯治少年家庭支持輔導方案」，為司法少年提供正向家庭能量與身心健全環境，減少犯罪之危險因子。由於成效良好，法務部長蔡清祥已經指示，未來要在誠正中學、明陽中學、敦品中學、勵志中學，4所矯正學校擴大實施。

開放海歸牙醫　台灣牙醫教育學會反對

開放海歸牙醫　台灣牙醫教育學會反對

只因用推特　沙烏地女回國被判34年

只因用推特　沙烏地女回國被判34年

史上最長處決　死囚折磨3小時伏法

史上最長處決　死囚折磨3小時伏法

載汽油火攻苗栗院檢　男遭判刑定讞

載汽油火攻苗栗院檢　男遭判刑定讞

關鍵字：

法律人權男嬰噎奶過失最高法院保母側睡罰金定讞

讀者迴響

熱門新聞

余苑綺虛弱用手勢比「讓我走」！余天痛哭：我怎麼捨得

艾成憂鬱到發瘋「真正原因曝光」！

即／艾成死因曝！王瞳揭丈夫失控原因

直擊！今早「名人帶團」20多人飛柬埔寨原因曝

王瞳「整天沒進食」狀態憔悴！Lulu半夜發聲

艾成墜樓扶手凹、地磚破　王瞳恐面臨求償修復

才2天就外流！閃亮亮含淚問「為甚麼？」　網超心疼

22歲男赴柬遺照剩頭　疑當詐團幹部PO文炫富

余苑綺大姊悲痛證實「她目前無意識」！

台鐵惡霸男帶兒子佔位　嗆列車長「你惹不起」

余天接電話「哭著上車」！余苑綺病況不佳

王瞳開口了　教友曝艾成夫妻婚後互動

閨蜜洗完澡「下面被看光」　鄰居報警！本尊曝經過

艾成剛去世！維基百科「死因」被改4字

女兒在南科工作　被騙去柬埔寨「失聯6個月」

更多

最夯影音

更多
艾成墜樓亡...王瞳悲帶愛犬做筆錄　赴板殯見最後一面

艾成墜樓亡...王瞳悲帶愛犬做筆錄　赴板殯見最後一面
王瞳見艾成最後一面「非常虛脫」　遭苛責「怎沒幫幫他」...臉書急關閉

王瞳見艾成最後一面「非常虛脫」　遭苛責「怎沒幫幫他」...臉書急關閉

艾成欠債500萬血壓突飆高　抓王瞳留遺言「怕明天見不到妳」

艾成欠債500萬血壓突飆高　抓王瞳留遺言「怕明天見不到妳」

藝人艾成蘆洲站共構大樓墜樓　當場死亡未送醫

藝人艾成蘆洲站共構大樓墜樓　當場死亡未送醫

16日「心情不好」找王瞳談心　艾成墜7樓亡！親友認屍慟

16日「心情不好」找王瞳談心　艾成墜7樓亡！親友認屍慟

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

涼快舒爽一整夏！8/16-8/31毛毛商城單筆結帳滿2000現折100，再送50元購物金！Go~

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面