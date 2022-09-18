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快訊／陳時中拋「血脈賁張」路網10年計畫　洲美快延長1.9公里

▲▼陳時中今天上午出席士林北投前瞻路網10年計劃公布記者會。（圖／記者黃國霖攝）

▲民進黨台北市長參選人陳時中。（圖／記者黃國霖翻攝）

記者呂晏慈／台北報導

台北市長選戰倒數69天，針對士林北投區上下班塞車狀況，民進黨台北市長參選人陳時中18日上午公布士林北投前瞻路網10年計畫，主張洲美快橋梁延長1.9公里串接國道，抬高改建百齡橋，並將下面的通河東、西街拓寬至4線道，讓都市變美麗，達到進步城市的象徵，成為台北市新的示範區域，「我們覺得這樣當市長才真正有意義」，並自稱看到這政策感到「血脈賁張」。

針對士林北投區現有5條跨河聯外道路，陳時中今天上午出席士林北投前瞻路網10年計劃公布記者會，拋出「快、暢、通」概念，主張10年內完成洲美快高架橋南延並接國1、北端跨越承德路口，解決現行塞車問題，另提出百齡橋抬高改建，並要拓寬通河東、西街到4線道，前者串連中山北路、新生北路，後者串連承德路，形成綠色新通廊。

陳時中表示，要發展一個區域的時候，要看看道路、交通，才能夠永續發展，對於交通問題如果能夠亡羊補牢也好，但是現在的政府覺得「沒有救了」，他認為執政者應該提出解方，為了市民來爭取，與中央溝通，行文、打個電話都可以，這絕對不是什麼問題。

陳時中說，在第一任市長任內一定會讓它動工，對於士林北投區未來發展的區域，一定要事先做好，「用最熱情的政見回應北投居民們」；他看到這個政見，覺得有點「血脈賁張」，因為看到未來的可能性，該交通政策將會配合策略性都市更新，如此一來將不用拆遷民房，可行性相對高，還讓都市變美麗。

在期程方面，競選團隊評估，包括可行性規劃、設計作業、發包施工等階段，預估第一案洲美快橋梁延長「1.9公里＋1公里」需要5.5年，第二案百齡橋改建500公尺需要6.5年，至於第三案通河西街拓寬3.5公里需要6.5年，通河東街拓寬5公里需要7年。

政策小組召集人管碧玲表示，士林、北投現在約有52萬人口，發展中區域包括90公頃的科技園區，但圓山路廊隘口受制於基隆河與淡水河切割，路網發展並不完整，其問題包括洲美快速道路未直接連結國道1號且受多處路口干擾，此外承德路也受到密集路口干擾，運輸效率不佳，加上新生北路、中山北路向北匯集為中山北路，僅能服務士林地區，因此推出解方。

▼陳時中今天上午公布「士林北投前瞻路網十年計劃」。（圖／翻攝自陳時中競辦簡報）

▲▼陳時中「士林北投前瞻路網十年計劃」公布記者會。（圖／翻攝自陳時中競辦簡報）

▲▼陳時中「士林北投前瞻路網十年計劃」公布記者會。（圖／翻攝自陳時中競辦簡報）

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