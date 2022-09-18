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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍白狂攻防疫！陳時中稱心酸、委屈　蔣萬安再嗆：沒同理心

▲▼蔣萬安出席111年我愛士林親子健行活動。（圖／蔣萬安競選辦公室提供）

▲蔣萬安出席111年我愛士林親子健行活動。（圖／蔣萬安競選辦公室提供）

記者袁茵／台北報導

國民黨台北市長參選人蔣萬安、獲民眾黨主席柯文哲支持的無黨籍台北市長參選人黃珊珊，近來猛攻中央疫苗採購爭議，使民進黨台北市長參選人陳時中17日稱心酸、委屈。蔣萬安18日再批，陳時中沒有同理心，只在乎自己心情委屈，可曾想過染疫亡者家屬的椎心之痛？

蔣萬安18日上午出席我愛士林親子健行活動，會前接受媒體訪問。針對陳時中因疫苗事件被蔣黃圍攻感到心酸，蔣萬安回擊，疫情期間多少國人染疫，一萬多名百姓不幸離世，且因火化之亂造成非常多家屬無法見到親人最後一面，但陳只在乎自己心情受到委屈，「你可曾想過這些家屬的椎心之痛？」

蔣萬安表示，3+11沒有會議紀錄，又阻擋民間採購疫苗，讓民眾大排長龍買快篩、口罩，並將疫苗採購合約封存30年，證明陳時中沒有同理心，才會政治凌駕專業與防疫。

蔣萬安認為，陳時中完全聽從黨意，沒有自己主見跟想法，要開放就開放、要關閉就關閉國門，今天陳時中落跑參選，才讓外界有機會好好檢視過去作為，看清原來當時是如何阻擋民間採購疫苗，連慈濟也站出來還原事實，這根本是罔顧人命。

另外，關於蔣萬安說要告陳時中瀆職，資深媒體人陳揮文認為是羊入虎口，應到立法院再調閱一次合約，蔣萬安強調，最重要目的是要衛福部提供完整疫苗採購合約，透過司法途徑也是管道、手段，希望指揮中心、衛福部應說明要不要完整公布疫苗採購合約。

蔣萬安提及，自己在立院當然會再度要求，但現在民進黨是壓霸的多數，而他透過各種方式就是要還原事實真相，這就是其目的。

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