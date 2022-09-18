出席北投區後援總會活動　陳時中：離勝選越來越近

▲陳時中出席北投區後援會開幕儀式。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

民進黨台北市長參選人陳時中17日出席北投區後援總會顧問授證大會，為最後一場顧問授證大會，現場熱情民眾人山人海擠得水洩不通，讓陳時中在致詞時直呼，像是選前之夜，讓他感受到大家對他有信心，離勝選越來越近。

北投區後援會總會長黃金舜致詞時指出，過去2年半，陳時中擔任防疫指揮官，面臨許多挑戰、困難，但仍一步一步向前走，帶領台灣人走過防疫難關。而過去24年來，北投失去光彩，希望這次能把握機會扭轉乾坤、改變北投。呼籲大家支持陳時中翻轉台北市，用選票改變台北市。

陳時中競選辦公室總幹事吳思瑤表示，陳時中是3位候選人中，最認真做事、最認真發表政策的候選人，目前已經提出9大政策願景，包括超過百項的具體政策內容。

最近外界對陳時中「人設」有所質疑，吳思瑤指出，沒有「百變」陳時中，陳時中只有一個，只有提出「百項政策」，實際走入人群、走進社區、傾聽心聲的陳時中。

陳時中一開始致詞時，便先稱呼北投後援會總會長黃金舜為「護國大藥師」，在疫情期間帶領藥界協助支援發口罩、送藥，義無反顧的做政府堅強的後盾，並向所有藥界的朋友致上感謝。

陳時中也向現場北投區的里長們報告，他將會推出「士林北投前瞻路網十年計劃」，要把士林北投科學園區交通做好。陳時中表示，「現在若沒做十年後會怨嘆」，很多事情都要思考在前，現在不做以後做就慢了，像內湖若八年前開始做，現在就會好很多。現在市政有停頓很可惜，所以他要來拚看看，把事情做好，讓台北、台灣都更進步。

陳時中表示，黃金舜及吳思瑤在致詞時都提及北投被市府忽略很久、停滯很久。陳時中保證，他要讓北投重拾信心，讓北投榮華再現。未來士北科建設發展會起飛、也要規劃出一套寺廟之旅、溫泉之旅，有願景、有目標、有方法的把它做起來，吸引國內外的旅客來到北投旅遊，讓大家看到北投的文化。此外，他做市長要讓世界看見台北，讓台灣榮耀重現。