林明溱喊讓「蔡英文輸到脫褲脫光光」　民進黨要求道歉

▲民進黨主席、總統蔡英文。（資料照／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／綜合報導

2022九合一大選11月26日登場，國民黨籍南投縣長林明溱為自家參選人許淑華站台，上台談話時談到四年前他競選連任，讓蔡英文輸到脫褲，希望這次許淑華再次給蔡英文脫褲，「給她脫得光光光，贏得多多多」。對此，民進黨發言人謝子涵表示，為了選舉，林明溱竟公開口出穢言侮辱女性，要求林明溱道歉。

謝子涵說，政治不應超過人性，林明溱為了選舉，口不擇言打擊民進黨南投縣長參選人蔡培慧，同樣身為女性的許淑華都不會覺得不妥？而身為國民黨主席的朱立倫也認同這種粗俗的說法嗎？

另外，謝子涵也批評，林明溱說，上任8年能為縣府還債，全靠許淑華和馬文君兩位立委向中央討經費，但他一面感謝中央的建設經費幫助債台高築的南投，一面稱讚國民黨立委爭取預算，並用粗俗的言語謾罵總統，根本邏輯錯亂。

謝子涵要求，請林明溱還給選民一場有建設性對話的選舉，並且為自己的言論道歉。

蔡培慧則痛批，身為一縣之長，林明溱在公開場合，絲毫無顧台下有眾多女性及未成年兒童，用粗鄙言語攻擊蔡英文，「同為女性的我、身為南投縣民的我，不禁為南投有這種輕蔑女性、用不堪言論辱罵女性的縣長深感為恥」，國民黨應為羞辱女性的言論公開道歉。