黃偉哲推政績牌「冷中求穩」　謝龍介盼以口才突圍打破僵局

▲台南市長黃偉哲（右）、國民黨市長參選人謝龍介（左）。（圖／合成圖）



2022年底九合一大選在即，六都市長選戰，台北市、桃園市都呈現三腳督跟四腳督的態勢。為此，《ETtoday東森新媒體》就藍、綠、白等各對戰組合，進行深度訪問，將連續6天，依序由北至南，刊登六都的第一手採訪分析，今日則推出台南市的對戰戲碼。

記者陶本和、崔至雲／台北報導

2022年底台南市長選戰仍被視爲綠營鐵票倉，尋求連任的市長黃偉哲握有執政優勢，主打政績牌，選戰策略訴求「冷中求穩」；而主要對手、國民黨參選人謝龍介則強攻施政缺失，甚至不惜指控索賄，但各方民調顯示，雙方差距仍維持近30個百分點的差距。

2018年「韓流」強襲之下，民進黨整體氣勢貧弱，就連一直以來被視為綠到出汁的台南市，黃偉哲在6搶1的激戰中，以得票率不到6％差距「慘勝」國民黨的候選人高思博。

經過4年，黃偉哲挾執政優勢力拚連任，近來頻頻拋出「政策牌」，不過他的對手依然不少，有五彩集團總裁林義豐、成大教授許忠信與都市規畫師商毓芳，不過從各式民調來看，黃偉哲主要對手還是代表國民黨參選的謝龍介。

由於是綠營鐵票倉，謝龍介居於劣勢之下，多採取積極強攻的態勢，不僅利用質詢機會，多次挑戰黃偉哲的施政缺失，甚至不惜指控所謂向靈骨塔業者索賄。但是，黃偉哲陣營快速回應，駁斥各項指控，並向國人說明澄清，才沒有讓謝龍介陣營企圖操作的負面議題發酵。

在地資深藍營人士指出，謝龍介深耕非常多年，他不僅有自己的作戰方式，在全國的知名度也很足夠，這些對於他要選首長都是很有利的，希望他可以藉由他的好口才，以及對全國政治局勢的了解，來打破這場很冷的僵局。

面對黃偉哲，藍營人士說，民進黨可說是竭盡一切的利用資源和手段在迎合鄉親，根本是「芝麻綠豆大放送」，他們用盡府內資源，到市場、公園、夜市送市民小禮品、消費卷等，這些小福利雖然不足掛齒，但對市民來說確實會喜歡，國民黨看了也是相當無奈。

藍營人士說，「台南綠油油」現況看來確實還是比較艱辛，但以全國政局來說，對民進黨比較不利，建議謝龍介可以藉由他對全國性議題的分析及關注，換取一些選民的支持。

在綠營方面，地方人士表示，黃偉哲的狀況相對穩定，不太有衝擊性的言論，選情希望維持「冷中求穩」，加上過去4年的施政成績，已逐漸被市民所看見，有感施政都有反應在民眾的支持度上，中間選民的接受度也相對高。

至於謝龍介陣營的攻擊，綠營地方人士說，這類抹黑、不實指控的手段，台南市民都一定看得懂，就是為了選舉而惡意操作，這種抹黑方式，並不會被人民所接受，從謝龍介要大老遠跑去台北開抹黑記者會，才有能見度就可看出端倪，甚至可能變成「迴力鏢」反而造成藍營更大的傷害。