　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

黃偉哲推政績牌「冷中求穩」　謝龍介盼以口才突圍打破僵局

▲▼台南市長黃偉哲（右）、國民黨市長參選人謝龍介（左）。（圖／合成圖）

▲台南市長黃偉哲（右）、國民黨市長參選人謝龍介（左）。（圖／合成圖）

2022年底九合一大選在即，六都市長選戰，台北市、桃園市都呈現三腳督跟四腳督的態勢。為此，《ETtoday東森新媒體》就藍、綠、白等各對戰組合，進行深度訪問，將連續6天，依序由北至南，刊登六都的第一手採訪分析，今日則推出台南市的對戰戲碼。

記者陶本和、崔至雲／台北報導

2022年底台南市長選戰仍被視爲綠營鐵票倉，尋求連任的市長黃偉哲握有執政優勢，主打政績牌，選戰策略訴求「冷中求穩」；而主要對手、國民黨參選人謝龍介則強攻施政缺失，甚至不惜指控索賄，但各方民調顯示，雙方差距仍維持近30個百分點的差距。

2018年「韓流」強襲之下，民進黨整體氣勢貧弱，就連一直以來被視為綠到出汁的台南市，黃偉哲在6搶1的激戰中，以得票率不到6％差距「慘勝」國民黨的候選人高思博。

經過4年，黃偉哲挾執政優勢力拚連任，近來頻頻拋出「政策牌」，不過他的對手依然不少，有五彩集團總裁林義豐、成大教授許忠信與都市規畫師商毓芳，不過從各式民調來看，黃偉哲主要對手還是代表國民黨參選的謝龍介。

由於是綠營鐵票倉，謝龍介居於劣勢之下，多採取積極強攻的態勢，不僅利用質詢機會，多次挑戰黃偉哲的施政缺失，甚至不惜指控所謂向靈骨塔業者索賄。但是，黃偉哲陣營快速回應，駁斥各項指控，並向國人說明澄清，才沒有讓謝龍介陣營企圖操作的負面議題發酵。

在地資深藍營人士指出，謝龍介深耕非常多年，他不僅有自己的作戰方式，在全國的知名度也很足夠，這些對於他要選首長都是很有利的，希望他可以藉由他的好口才，以及對全國政治局勢的了解，來打破這場很冷的僵局。

面對黃偉哲，藍營人士說，民進黨可說是竭盡一切的利用資源和手段在迎合鄉親，根本是「芝麻綠豆大放送」，他們用盡府內資源，到市場、公園、夜市送市民小禮品、消費卷等，這些小福利雖然不足掛齒，但對市民來說確實會喜歡，國民黨看了也是相當無奈。

藍營人士說，「台南綠油油」現況看來確實還是比較艱辛，但以全國政局來說，對民進黨比較不利，建議謝龍介可以藉由他對全國性議題的分析及關注，換取一些選民的支持。

在綠營方面，地方人士表示，黃偉哲的狀況相對穩定，不太有衝擊性的言論，選情希望維持「冷中求穩」，加上過去4年的施政成績，已逐漸被市民所看見，有感施政都有反應在民眾的支持度上，中間選民的接受度也相對高。

至於謝龍介陣營的攻擊，綠營地方人士說，這類抹黑、不實指控的手段，台南市民都一定看得懂，就是為了選舉而惡意操作，這種抹黑方式，並不會被人民所接受，從謝龍介要大老遠跑去台北開抹黑記者會，才有能見度就可看出端倪，甚至可能變成「迴力鏢」反而造成藍營更大的傷害。

►連假後低頭可見腳趾 凹背可看曲線的秘密

►韓國「黃金面膜」折扣了！在家隨時做專業級保養

ET快訊
睡覺時地震來襲怎麼辧？　內政部：繼續留在床上
快訊／台61火燒車！　液態氮槽車40分鐘燒成廢鐵
夫大戰保母10回合！1通電話曝光　她看手機影片崩潰
恐又有雙颱！今變天有雨　「秋涼探21℃」時間曝
圍捕逃犯陳坤和！　台中地檢署發布全台通緝令
快訊／一夜震不停！中橫公路又坍　今早最新畫面曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

藍白狂攻防疫！陳時中稱心酸、委屈　蔣萬安再嗆：沒同理心

被陳時中批出事落跑第一　蔣萬安嗆：民進黨應簽「守憲承諾書」

林明溱喊讓「蔡英文輸到脫褲脫光光」　民進黨要求道歉

黃偉哲推政績牌「冷中求穩」　謝龍介盼以口才突圍打破僵局

台東6.4強震全台都在晃　陳菊曝高雄家中「掛畫被搖落」

英國邀請台灣駐英代表謝武樵弔唁女王　待遇等同各國元首、王室成員

出席北投區後援總會活動　陳時中：離勝選越來越近

台灣居住問題多年未解　柯文哲：政策對「15年可解決」

台東縣長饒慶鈴開設震災「1級應變中心」　8點前往鹿野寶華橋勘查

總統蔡英文臉書關切「台東地震」：政府持續待命　希望大家平安

女同學午休聽音樂忘情律動　被說「再嗨點」竟起身熱舞

祭祖是兒子還是媳婦的事　開明婆婆分享觀念網讚爆

啦啦隊女神峮峮跳應援 「甜美笑容」席捲日本♥

9歲弟保齡球丟「大曲球」　弧度超彎！球技虐爆大人

許老三露面狂diss！小S走心了XD　「失控發言」媽急向展榮展瑞道歉

台東6.4極淺層強震狂晃　全台有感！網嚇：搖好久

萌妹不聽勸弄翻餅乾罐　奶音說台語淚眼急收拾

「阿嬤被電梯吃掉了！」　2歲娃走失大哭警暖安撫

台東6.4強震後37分鐘9震　高雄愛河魚類「跳出水面」

桃園男討錢被嗆「沒本事」　毆妻致死...伴屍10hrs自首

藍白狂攻防疫！陳時中稱心酸、委屈　蔣萬安再嗆：沒同理心

被陳時中批出事落跑第一　蔣萬安嗆：民進黨應簽「守憲承諾書」

林明溱喊讓「蔡英文輸到脫褲脫光光」　民進黨要求道歉

黃偉哲推政績牌「冷中求穩」　謝龍介盼以口才突圍打破僵局

台東6.4強震全台都在晃　陳菊曝高雄家中「掛畫被搖落」

英國邀請台灣駐英代表謝武樵弔唁女王　待遇等同各國元首、王室成員

出席北投區後援總會活動　陳時中：離勝選越來越近

台灣居住問題多年未解　柯文哲：政策對「15年可解決」

台東縣長饒慶鈴開設震災「1級應變中心」　8點前往鹿野寶華橋勘查

總統蔡英文臉書關切「台東地震」：政府持續待命　希望大家平安

高雄打開「防空洞秘境」！西子灣隱藏隧道可容2千人　期間限定開放

不只有貓咪！猴硐「瑞三整煤廠」今開幕　展區、建築亮點搶先看

藍白狂攻防疫！陳時中稱心酸、委屈　蔣萬安再嗆：沒同理心

保健食品「最佳服用時機」曝！營養師：這2樣空腹吃效果好

國道20個月撞153次施工車！逾4成有駕駛輔助系統　6大路況恐失效

被陳時中批出事落跑第一　蔣萬安嗆：民進黨應簽「守憲承諾書」

快訊／台61苗栗苑裡路段火燒車　液態氮槽車40分鐘燒成廢鐵

林明溱喊讓「蔡英文輸到脫褲脫光光」　民進黨要求道歉

黃偉哲推政績牌「冷中求穩」　謝龍介盼以口才突圍打破僵局

免費吃早餐、零食！「每人千元有找」住這4間飯店　搭高鐵再享65折

超商大夜遇七爺八爺！收銀機「多一疊冥紙」　監視器曝…驚對空氣結帳

政治熱門新聞

蔡英文關切地震：政府持續待命

黃偉哲：台南部分地區停水　地震造成水管破裂

球場品質被罵爆　林智堅：台積電也會有不良品

民進黨桃園市黨部夾報攻擊　張善政晚間提告

台東縣長饒慶鈴開設震災「1級應變中心」

台灣居住問題多年未解　柯文哲：政策對「15年可解決」

蘇貞昌已要求掌握關鍵民生設施狀況

出席北投區後援總會活動　陳時中：離勝選越來越近

高嘉瑜陪陳時中掃市場　突頭暈彎腰乾嘔

英國邀請台灣駐英代表謝武樵弔唁女王　待遇等同各國元首、王室成員

快訊／今20架次共機擾台　國軍首度偵獲「彩虹4」中共無人機

DNA戰蔣萬安喊「衝我來」　周玉蔻狠嗆：講話像流氓

高雄37天漂8浮屍　她撿到槍開轟

陳時中遭「藍白陣營」圍攻？　痛批黃珊珊、蔣萬安：人不是這樣做的

更多熱門

相關新聞

蔣萬安：民進黨應簽「守憲承諾書」

蔣萬安：民進黨應簽「守憲承諾書」

國民黨台北市長參選人蔣萬安日前稱簽署不投降承諾書很白癡，被民進黨台北市長參選人陳時中批評「到時落跑也第一個」。對此，蔣萬安18日回嗆，民進黨應簽署「遵守憲法承諾書」。

林明溱喊讓「蔡英文輸到脫褲脫光光」　民進黨要求道歉

林明溱喊讓「蔡英文輸到脫褲脫光光」　民進黨要求道歉

出席北投區後援總會活動　陳時中：離勝選越來越近

出席北投區後援總會活動　陳時中：離勝選越來越近

台灣居住問題多年未解　柯文哲：政策對「15年可解決」

台灣居住問題多年未解　柯文哲：政策對「15年可解決」

民進黨桃園市黨部夾報攻擊　張善政晚間提告

民進黨桃園市黨部夾報攻擊　張善政晚間提告

關鍵字：

黃偉哲2022九合一大選2022台南市長謝龍介國民黨民進黨

讀者迴響

熱門新聞

就是他！台中越獄犯陳坤和正面曝光

看田馥甄高雄演唱會旁邊竟坐周子瑜

無邊際泳池變空中海嘯　妹子尖叫

3小時31震！東河0:44規模4.5地震

洗澡突地震！監視器驚見「邊逃邊穿內褲」畫面

外送員5秒收5罰單　他特別檢舉這項

想買老公寓！爸見2點罵：頭殼壞掉

IU宣布未來「不唱《好日子》」了

快訊／又震！　規模4.1、最大震度3級

朱芯儀「乳頭乳暈全捨棄」！

快訊／台中驚傳受刑人陳坤和逃逸！

「台大帥男」煞到女房東！網：別租

單身住1房1廳好嗎？全場搖頭曝原因

夢時代因地震受損　壽喜燒店停業

強震15樓視角曝光　她絕望哭號

更多

最夯影音

更多
女同學午休聽音樂忘情律動　被說「再嗨點」竟起身熱舞

女同學午休聽音樂忘情律動　被說「再嗨點」竟起身熱舞
祭祖是兒子還是媳婦的事　開明婆婆分享觀念網讚爆

祭祖是兒子還是媳婦的事　開明婆婆分享觀念網讚爆

啦啦隊女神峮峮跳應援 「甜美笑容」席捲日本♥

啦啦隊女神峮峮跳應援 「甜美笑容」席捲日本♥

9歲弟保齡球丟「大曲球」　弧度超彎！球技虐爆大人

9歲弟保齡球丟「大曲球」　弧度超彎！球技虐爆大人

許老三露面狂diss！小S走心了XD　「失控發言」媽急向展榮展瑞道歉

許老三露面狂diss！小S走心了XD　「失控發言」媽急向展榮展瑞道歉

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面