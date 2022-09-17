　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳時中遭「藍白陣營」圍攻？　痛批黃珊珊、蔣萬安：人不是這樣做的

▲▼陳時中10日出席「111年大安區龍泉里中秋節下午茶」活動。（圖／記者崔至雲攝）

▲民進黨台北市長參選人陳時中。（圖／記者崔至雲攝）

記者詹宜庭／台北報導

年底九合一選舉將近，首都之爭也愈趨白熱化。民進黨台北市長參選人陳時中17日於不動產業後援會上表示，國民黨台北市長參選人蔣萬安、無黨籍台北市長參選人黃珊珊兩人近期頻打疫苗爭議，使他身陷「藍白陣營」圍攻。陳時中批評，黃珊珊日前嗆他擋疫苗「謀財害命」太過分，蔣萬安說話不算話也令他感到不快，開轟「人不是這樣做的。」

針對慈濟基金會透露「採購BNT疫苗遭政府勸阻」一事，黃珊珊12日表示，如果政府謀財就算了，但不進疫苗是害命，「必遭天譴」。國民黨參選人蔣萬安也質疑，採購過程就是有人在阻擋疫苗，陳時中就是這麼黑箱，有太多不可告人的事情，罔顧人命非常惡劣。

對此，陳時中今日不動產業後援會上表示，「有人選到現在，話都說得很難聽」，防疫他做900多天，不敢說世界第一，但名列前茅一定有，有很多評比可以證明；況且，就算不是100分還是可以檢討改進，但說謀財害命就過分了，痛批「人不是這樣做的。」

陳時中指出，去年立法院調查疫苗會議的召集人就是蔣萬安，所有決議都是經過多次會議才決定出來，資料從去年11月到12月就開放給立委看，整整兩個月的時間，有什麼不滿都可以隨時提出來，但蔣萬安卻都沒說，「可能是蔣萬安當立委不認真，或是看了不滿意也不講，要這種立委做什麼？」

「如果這種人當市長，是不是今天跟市議會講講，明天又說不知道？」陳時中強調，自己之所以叫「阿中最死忠」，就是代表說話算話，蔣萬安說話不算話也令他感到「袂爽快」，他要向大家保證所有政見都會戮力以赴，一起打拚，把事做好。

►連假後低頭可見腳趾 凹背可看曲線的秘密

►韓國「黃金面膜」折扣了！在家隨時做專業級保養

ET快訊
人妻「0性生活」分居！想離婚卻擔心1事　網見內幕批：自私
快訊／台北貨車「對折變形」卡隧道口　警封鎖現場
查爾斯國王父子現身「瞻仰女王」人龍　握手致意排隊民眾
快筆記！Disney+ 9月華麗片單來襲
快訊／捷克參議院主席德拉霍斯率團訪台！外交部：將拜會總統蔡英
租屋女「車鑰匙插大門」結果門開了！鎖匠曝原因
劉德華罕談夫妻互動！　認在家不敢做1件事
「1超強飲料」降蛀牙、骨折機率！醫激推4好處：睡前拿來漱口
紐西蘭總理率先抵英　西敏廳「向靈柩致敬」身影曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／捷克參議院主席德拉霍斯率團訪台！　外交部：將拜會總統蔡英文

快訊／今20架次共機擾台　國軍首度偵獲「彩虹4」中共無人機

陳時中遭「藍白陣營」圍攻？　痛批黃珊珊、蔣萬安：人不是這樣做的

大尬舞！土城新潮舞蹈後援會成立　侯友宜笑到岔氣：跳舞越來越年輕

不滿民進黨桃園市黨部夾報攻擊　張善政將提告捍衛清白

「曾致電賴清德想幫忙」　沈富雄曝總統府擋疫苗真相　　

球場品質被罵爆　林智堅：台積電也會有不良品，大家說對不對

淡水聯合總部成立！鄭宇恩挺孕與林佳龍同體　大咖好友群力挺

林佳龍喊「貨出去、人進來、新北發大財」　侯友宜回應了

抄襲？林佳龍喊新北發大財！　李眉蓁酸：透過抄襲向韓國瑜致敬

祭祖是兒子還是媳婦的事　開明婆婆分享觀念網讚爆

2年輕人控客運危險駕駛　問：願10萬買斷影片嗎？

老人家也能練搏擊！　68歲陳時中上場格鬥

與愛犬玩拋接偶遇海豹 他球一丟打響爭奪戰！

神旺飯店15日熄燈！　員工擁抱落淚：謝謝光臨

田馥甄聲音回來了！隔一週開唱　「謝謝大家還在」...鞠躬道歉

男友親手料理寵爆女友❤　「色香味俱全」廚藝超精湛

iPhone 14開賣人爆多　店員嗨倒數迎接頭香！

退休翁騎單車11km想請假　中鋼暖複印昔日假單配合！

烤雞太香...歐告瘋狂護食　爸手一碰秒亮牙：不准吃

快訊／捷克參議院主席德拉霍斯率團訪台！　外交部：將拜會總統蔡英文

快訊／今20架次共機擾台　國軍首度偵獲「彩虹4」中共無人機

陳時中遭「藍白陣營」圍攻？　痛批黃珊珊、蔣萬安：人不是這樣做的

大尬舞！土城新潮舞蹈後援會成立　侯友宜笑到岔氣：跳舞越來越年輕

不滿民進黨桃園市黨部夾報攻擊　張善政將提告捍衛清白

「曾致電賴清德想幫忙」　沈富雄曝總統府擋疫苗真相　　

球場品質被罵爆　林智堅：台積電也會有不良品，大家說對不對

淡水聯合總部成立！鄭宇恩挺孕與林佳龍同體　大咖好友群力挺

林佳龍喊「貨出去、人進來、新北發大財」　侯友宜回應了

抄襲？林佳龍喊新北發大財！　李眉蓁酸：透過抄襲向韓國瑜致敬

美國發現解放軍「潛在弱點」　聯合軍種行動將陷入困境

南瑪都被認定超級颱風　日學者：罕見現蹤在高緯度

你找到了嗎？　網傳「看不到圓形=快失智」遭醫師打臉

兄弟8上3分大局　5比4送味全5連敗

海夢回來啦！《戀上換裝娃娃》續篇製作決定...網：期待是第二季

38歲周士淵想復出是認真的　「Coach邱」：先看回春結果

新北山坡地資訊1鍵查詢沒煩惱　免繳申請費「一年省220萬」

快訊／台北貨車「對折變形」卡基隆路隧道口　警封鎖現場

新北金色水岸幸福成果展　淡水農會推廣南瓜農村實力

新北單身聯誼文青行旅！萬里姻緣來相會　12對配對成功

6小時不斷電性愛！ 土城9男「無奈」被2阿姨榨乾

政治熱門新聞

高嘉瑜陪陳時中掃市場　突頭暈彎腰乾嘔

周玉蔻爆蔣家後代「不信蔣孝嚴父子血脈」

檢舉少將「身分被出賣」陸軍認失當

ET民調／盧秀燕支持度達56.8%　大幅領先蔡其昌28個百分點

澎湖教育處官員飆罵女部屬X字經　遭轟出議會、面壁思過

球場品質被罵爆　林智堅：台積電也會有不良品

博士論文遭爆抄襲　饒慶鈴回應了

林佳龍照樣造句　高喊「新北發大財」

林靜儀點名藍營4人「涉抄神隱」：朱立倫道歉

陳明通泰國行資料曝光！國安局4字回應　她批：國安局變不安局

快訊／今20架次共機擾台　國軍首度偵獲「彩虹4」中共無人機

林智堅喊話張善政：誠信比選舉重要

模仿韓國瑜發大財口號？　林佳龍嗆「我先講的」：只是不會宣傳

民進黨支持度剩22.4%！陷「空前最低迷」　林濁水：趕快亡羊補牢

更多熱門

相關新聞

大尬舞！土城新潮舞蹈後援會成立　侯友宜笑到岔氣：跳舞越來越年輕

大尬舞！土城新潮舞蹈後援會成立　侯友宜笑到岔氣：跳舞越來越年輕

新北市土城新潮舞蹈協會今（17）日為新北市長侯友宜成立後援會。舞蹈協會不僅為侯友宜編創「友宜歌」舞蹈，邊跳邊高呼「凍蒜」，侯友宜也準備「新北舞」，一起尬舞。侯友宜表示，過去任內已一點一滴把土城建設得更好，會繼續努力讓土城人有希望與機會。

民進黨桃園市黨部夾報　張善政將提告

民進黨桃園市黨部夾報　張善政將提告

淡水聯合總部成立　鄭宇恩挺孕與林佳龍同台

淡水聯合總部成立　鄭宇恩挺孕與林佳龍同台

林佳龍喊「貨出去、人進來、新北發大財」　侯友宜回應了

林佳龍喊「貨出去、人進來、新北發大財」　侯友宜回應了

林佳龍喊新北發大財　李眉蓁：對韓「愛在心裡口難開」

林佳龍喊新北發大財　李眉蓁：對韓「愛在心裡口難開」

關鍵字：

2022九合一大選2022台北市長陳時中黃珊珊蔣萬安

讀者迴響

熱門新聞

朱芯儀「乳頭乳暈全捨棄」！

吳宗憲三女兒「首摘罩露正臉」！

拿到iPhone14 Pro Max瑕疵機！蘋果店員給1補償

鳳梨女友搶到3支iPhone 14

保夾1980元！「娃娃機店夾到Coach」他開盒傻眼

浩子罕見火大當場變臉！

大學生嗨唱「整班團滅」　醫：視訊問診翻5倍

進雪隧抓到路隊長！「前面超空」1幕全火大

帥房仲娶10妻　晚年失智「家人全跑光」

阿伯捷運上把玩巨型玩具！網嚇：明顯是狠人

南瑪都改道襲日！氣象廳嚇呆：前所未見的危險颱風

KID公開寶寶性別！派對現場曝光粉嗨爆

單身住「1房1廳」好嗎？全場搖頭曝原因

查爾斯幽會卡蜜拉鹹濕對話全錄下

當兵休假直擊女友滾床小王　滿地保險套

更多

最夯影音

更多
祭祖是兒子還是媳婦的事　開明婆婆分享觀念網讚爆

祭祖是兒子還是媳婦的事　開明婆婆分享觀念網讚爆
2年輕人控客運危險駕駛　問：願10萬買斷影片嗎？

2年輕人控客運危險駕駛　問：願10萬買斷影片嗎？

老人家也能練搏擊！　68歲陳時中上場格鬥

老人家也能練搏擊！　68歲陳時中上場格鬥

與愛犬玩拋接偶遇海豹 他球一丟打響爭奪戰！

與愛犬玩拋接偶遇海豹 他球一丟打響爭奪戰！

神旺飯店15日熄燈！　員工擁抱落淚：謝謝光臨

神旺飯店15日熄燈！　員工擁抱落淚：謝謝光臨

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面