陳時中遭「藍白陣營」圍攻？　痛批黃珊珊、蔣萬安：人不是這樣做的

▲民進黨台北市長參選人陳時中。（圖／記者崔至雲攝）

記者詹宜庭／台北報導

年底九合一選舉將近，首都之爭也愈趨白熱化。民進黨台北市長參選人陳時中17日於不動產業後援會上表示，國民黨台北市長參選人蔣萬安、無黨籍台北市長參選人黃珊珊兩人近期頻打疫苗爭議，使他身陷「藍白陣營」圍攻。陳時中批評，黃珊珊日前嗆他擋疫苗「謀財害命」太過分，蔣萬安說話不算話也令他感到不快，開轟「人不是這樣做的。」

針對慈濟基金會透露「採購BNT疫苗遭政府勸阻」一事，黃珊珊12日表示，如果政府謀財就算了，但不進疫苗是害命，「必遭天譴」。國民黨參選人蔣萬安也質疑，採購過程就是有人在阻擋疫苗，陳時中就是這麼黑箱，有太多不可告人的事情，罔顧人命非常惡劣。

對此，陳時中今日不動產業後援會上表示，「有人選到現在，話都說得很難聽」，防疫他做900多天，不敢說世界第一，但名列前茅一定有，有很多評比可以證明；況且，就算不是100分還是可以檢討改進，但說謀財害命就過分了，痛批「人不是這樣做的。」

陳時中指出，去年立法院調查疫苗會議的召集人就是蔣萬安，所有決議都是經過多次會議才決定出來，資料從去年11月到12月就開放給立委看，整整兩個月的時間，有什麼不滿都可以隨時提出來，但蔣萬安卻都沒說，「可能是蔣萬安當立委不認真，或是看了不滿意也不講，要這種立委做什麼？」

「如果這種人當市長，是不是今天跟市議會講講，明天又說不知道？」陳時中強調，自己之所以叫「阿中最死忠」，就是代表說話算話，蔣萬安說話不算話也令他感到「袂爽快」，他要向大家保證所有政見都會戮力以赴，一起打拚，把事做好。