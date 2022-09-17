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不滿民進黨桃園市黨部夾報攻擊　張善政將提告捍衛清白

▲國民黨桃園市長選人張善政今（17）日在臉書發文指出，民進黨桃園市黨部透過夾報周刊不實報導，將提告為捍衛清白。（圖／張善政競辦提供）

▲國民黨桃園市長選人張善政今（17）日在臉書發文指出，民進黨桃園市黨部透過夾報周刊不實報導，將提告為捍衛清白。（圖／張善政競辦提供）

記者沈繼昌／桃園報導

國民黨桃園市長參選人張善政今（17）日指出，針對民進黨桃園市黨部夾帶散播黑函文宣行為感到不齒，將提告捍衛自己的清白；對此，民進黨桃園市黨部表示，文宣內容是新聞報導，與其提告，張善政不如誠實面對大眾檢驗，才是身為桃園市長候選人該有的態度。

農委會昨天針對國民黨桃園市長參選人張善政任職宏碁公司期間，擔任農委會研究報告計畫主持人，其中有6篇論文重複度高，要求本月底前提出書面報告；民進黨桃園市黨部今天以某周刊的報導夾報，指稱「張善政當年在宏碁接受農委會委託報告是5736萬稅金用抄襲拼貼報告領走」。

張善政今天在臉書指出，「我實在沒有想到，對手這些抹黑攻擊，比我們原本以為的還要更沒有下限，這是赤裸裸的造謠抹黑，內容完全不是事實。我多次澄清，當年在宏碁接受農委會委託案，我個人沒有領到一毛錢進口袋，否則就退選，結果署名『民進黨桃園市黨部』堂而皇之濫發指控文宣，不但違反事實、道德，傷害台灣乾淨選風與民主價值更已觸法，應受到所有人的唾棄。面對這樣的抹黑污衊，我將直接提告以捍衛個人清白。

▲民進黨桃園市黨部在臉書貼文反擊張善政的提告。（圖／翻攝自民進黨桃園市黨部臉書）

▲民進黨桃園市黨部在臉書貼文反擊張善政的提告。（圖／翻攝自民進黨桃園市黨部臉書）

民進黨桃園市黨部表示，相關文宣皆為週刊前兩周已刊登的新聞報導，內容都經專業記者查證撰寫，週刊也在各大平台上架販售，張善政之前不反應，今天才氣急敗壞大跳腳，恐是因昨天農委會認定張善政5736萬的鉅額研究案有抄襲問題，驚覺東窗事發，意圖將抄襲事件政治化的轉移焦點手法。

市黨部強調，張善政違背諾言，遲遲不願召開記者會公開說明5736萬研究案為何拼湊抄襲，桃園市民有知的權益，若張不能解釋清楚，桃園市民將擔心若張善政真的當選，用抄襲取走桃園市庫情況恐將成常態，若認為週刊內容與他的認知不同，與其惱羞成怒大動作提告掩飾抄襲，不如誠實面對大眾檢驗，才是身為桃園市長候選人該有的態度。

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