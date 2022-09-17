路人暴動了！高雄西子灣上演　比基尼辣妹「街頭洗澡」畫面曝

▲寵物友善餐廳舉辦穿比基尼幫狗洗澡 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

路人又要暴動了！高雄市一家寵物友善餐廳在店門口舉辦一場為狗狗洗澡的活動，不過最吸睛的亮點是辣妹飼主們穿比基尼幫狗兒洗澡，頓時讓高雄街頭瞬間都清涼了起來。

這家位在高雄市西子灣寵物友善餐廳就在17日舉辦「比基尼公益洗狗活動」，希望以自身的力量帶給社會愛和回饋。

店面本身以SurfAce Apparel 環保機能比基尼起家，希望能鼓勵更多人自信的穿上比基尼，帶給大眾比基尼的健康、陽光形象。店家表示，「主要是我們是比基尼複合式的寵物餐廳 ，然後想要用自己團隊的力量去回饋跟推廣穿比基尼是健康的一件事活動收入將全數捐贈給流浪動物團體，參加的毛小孩也能獲得免費鮮食及美容優惠卷」。

▲寵物友善餐廳舉辦穿比基尼幫狗洗澡 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲寵物友善餐廳舉辦穿比基尼幫狗洗澡 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

其實推廣比基尼引起話題，這家餐廳也不是第一次，之前在6月18日也舉辦過一次比基尼單車的活動，上午11點從捷運中央公園站集結出發，一路騎車經駁二藝術特區，前往鼓山，而大陣仗的比基尼辣妹們在街頭騎腳踏車，好身材一覽無遺，瞬間吸引不少人目光。而騎乘隊伍中，不僅僅只有女性，還有男性上半身也穿著比基尼一同響應，瞬間成為目光焦點，而路過民眾見狀也搶著拍照紀念，增添不少話題。

《東森新媒體ETtoday》將新聞分享到粉專，網友也暴動了！當時就有超過6.8萬人次按讚，有近8000筆的留言數，網友說「台灣應該多一些這種風景，少一些政治謾罵」，「我感受到高雄真的是幸福城市」，「每到夏天我要去海邊～海邊有個漂亮高雄妹」 、甚至還有人說「台灣各個城市都應該要有這樣的活動」。

▲寵物友善餐廳舉辦穿比基尼幫狗洗澡 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲寵物友善餐廳舉辦穿比基尼幫狗洗澡 。（圖／記者吳奕靖翻攝）