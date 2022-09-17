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陳其邁親接駕白沙屯媽組！粉絲全嗨了…變合照大會　10分鐘才脫身

▲▼白沙屯百年首次南下鳳山，市長陳其邁親自前往接駕。（圖／記者許展溢攝）

▲陳其邁對要求合照的民眾完全不拒絕。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／高雄報導

苗栗白沙屯拱天宮媽祖，17日首次南下高雄鳳山遶境3天，晚上約8點多抵達今晚將駐駕的北辰宮，高雄市長陳其邁也親自到場接駕，現場人潮擠到無法動彈，不少邁粉嗨翻問好，還有粉絲興奮的說「終於握到市長的手了」，要搭車離去時，不到1分鐘路程，則走了超過10分鐘，兩邊人龍搶著跟他合照。

拱天宮媽祖今晚抵達鳳誠路後，接著轉往鳳北路的鎮北國小，該處讓信徒鑽轎底，人龍排到不見底，首天到高雄的拱天宮媽祖，特別安排了兩個點讓民眾鑽轎底，各排了1公里之長，許多沿途的住戶和商家則貼心準備點心和飲品，免費提供給信徒。

▲▼白沙屯百年首次南下鳳山，市長陳其邁親自前往接駕。（圖／記者許展溢攝）

▲▼白沙屯百年首次南下鳳山，陳其邁親自前往接駕。（圖／記者許展溢攝）

▲▼白沙屯百年首次南下鳳山，市長陳其邁親自前往接駕。（圖／記者許展溢攝）

陳其邁在晚上約8點半時抵達北辰宮接駕，市府私下透露，陳其邁今天是特地排開行程到場，非常的重視這件盛事，他自己也很虔誠，只是團拜時超多民眾為了前面，擠成一團，讓現場工作人員不停大喊「拜託、拜託，先讓儀式順利走完」。

陳其邁到場和離開時都有眾多粉絲向前問好，有人開心的說終於握到手了，接駕後要離開搭車，原本不用1分鐘路程，則走了超過10分鐘，就是有太多老老少少的民眾想要跟陳其邁合照，陳也親切的一一接受要求，還有民眾拍到後說自己是從台中來的，還有一位阿嬤看到陳其邁眼眶紅的跟他握手。

▲▼白沙屯百年首次南下鳳山，市長陳其邁親自前往接駕。（圖／記者許展溢攝）

▲▼原本不到1分鐘的路程，陳其邁走了超過10分鐘才脫身。（圖／記者許展溢攝）

▲▼白沙屯百年首次南下鳳山，市長陳其邁親自前往接駕。（圖／記者許展溢攝）

廟方表示，明天早上7點拱天宮媽祖將從北辰宮出發，一整天將到八德路文衡殿、中山西路關漳聖王廟、鳳明街鳳邑城隍廟、三民路雙慈殿和龍山寺、五甲一路大將公廟、國慶九街代德宮、紅毛港路飛鳳寺、鳴鳳三路朝天宮、林森路順南宮，最後駐駕五甲龍成宮。

▲▼白沙屯百年首次南下鳳山，市長陳其邁親自前往接駕。（圖／記者許展溢攝）

▲▼市府透露，陳其邁為了白沙屯南下高雄的盛事，特別排開行程到場。（圖／記者許展溢攝）

▲▼白沙屯百年首次南下鳳山，市長陳其邁親自前往接駕。（圖／記者許展溢攝）

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