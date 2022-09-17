1.2萬高雄人嗨迎白沙屯媽祖喊「我愛你」！百年首次到鳳山原因曝

▲1.2萬高雄人嗨迎白沙屯媽祖。（圖／記者許展溢攝）



記者許展溢／高雄報導

有「粉紅超跑」之稱的苗栗白沙屯拱天宮媽祖，17日首次南下高雄鳳山遶境3天，晚上約7點抵達鳳誠路，大批信徒守候已久，見到媽祖不停大喊「媽祖我愛你」，不少人為了鑽轎底險先爆發衝突，不過大致上還是很守秩序，排了超過1公里，很多民眾則不分年紀跪下雙手合十祈求。

拱天宮媽祖今晚抵達鳳誠路後，接著將轉往鳳北路的鎮北國小，該處讓信徒鑽轎底，人龍已排到不見底。廟方指出，今晚將有兩個點讓民眾鑽轎底，包括鳳北路的力行國小和農會，還會前往文龍東路、北祥街、鎮北街，最後到力行路，晚上駐駕北辰宮。

▲▼白沙屯媽祖百年首次南下鳳山。（圖／記者許展溢攝）



有拱天宮媽祖信徒特別從台中南下參與3天遶境，還說花了一年時間製作了Q版媽祖娃娃，不少鳳山居民都說，這是很難得機會，一定要親身體驗，且相信媽祖會帶給大家不一樣的力量，不停大喊「媽祖我愛你」。廟方表示，兩個鑽轎底的點各自排超過1公里的人龍，今年是拱天宮媽祖首度到台東贊境，連同高雄鳳山地區，將串連超過30間廟宇巡守地方平安，台東、高雄兩地信徒也將在遶境沿途設置點心站，恭迎白沙屯媽祖婆到來。

▲信徒高喊媽祖我愛你。（圖／記者許展溢攝）



另外，高雄五甲龍成宮今晚邀請苗栗白沙屯拱天宮媽祖南下鳳山遶境3天，周邊旅館大爆滿，今晚先是駐駕鳳山北辰宮，明晚駐駕五甲龍成宮，兩間都不關廟門，開放信徒參拜，預計將吸引超過1.2萬名信徒前往。

▲▼兩個鑽轎底的點各自排超過1公里的人龍。（圖／記者許展溢攝）



廟方受訪提到，這是拱天宮媽祖第2次南下高雄，這次會選擇鳳山，且第一站是北辰宮，是因為之前到旗山天后宮後，旗山天后宮的關係和北辰宮「是好朋友」，所以在他們的推薦下，才有此次難得的行程。

▲▼白沙屯媽祖今晚將駐駕鳳山北辰宮。（圖／記者許展溢攝）

