「必勇」來了！射耳祭秒變粉絲會　布農族讚爆陳其邁：最顧原鄉　

▲高雄市長陳其邁走訪原鄉，獲得支持 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導



高雄市長陳其邁16日下午走訪原鄉部落，出席第19屆全國布農族射耳祭暨運動會，除了受到當地族人熱烈歡迎，更在拜訪當地耆老時，獲得桃源區舉足輕重的前鄉長謝垂耀與各學界、文化界、當地里長、代表、耆老共同聲明將全力支持陳其邁連任市長，並感謝市長任內對於原區的努力付出，一致獲得好評及肯定。



陳其邁16日出席睽違八年回到高雄市桃源區舉辦的「全國布農族射耳祭暨傳統競賽及運動會」，一到會場就獲得族人熱烈的歡迎，陳其邁除了到攤販與族人一一擊拳之外，更是獲得民選的桃源區長謝英雄賜名「Biung，必勇」，謝英雄區長和族人感謝陳其邁支持原鄉建設，也體恤農民動用二備金補助農損救助金，更是挹注這次全國布農族射耳祭經費500萬元，讓全國布農族一年一度盛事得以順利舉行。

▲高雄市長陳其邁走訪原鄉，獲得支持 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

桃源區區民及全國布農族，特別感謝市長的支持與關愛，陳市長任內至桃源區勘災多達九次，本次上山，更獲得桃源區大老，國民黨籍前桃源鄉長謝垂耀公開支持，在一場地方座談會中，除了謝垂耀前區長、桃源區長謝英雄、原民議員賴文德也在現場作陪，會中包含桃源區當地的代表、里長、教育界人士等耆老，在座談會上公開表態支持陳其邁市長連任，獲得族人熱烈迴響。



一名參與座談會的部落代表表示，陳其邁上任後非常照顧原鄉，族人等待12年的聯外橋樑陸續完工，更是大力支持原鄉基礎建設，疫情期間體恤族人就醫不便，除了開設原鄉的公車式小黃到市區的就醫路線，讓族人大大節省上山下山的車資之外，更是給予原鄉充足的防疫物資，帶領族人度過疫情挑戰，今日才能在桃源區辦理如此盛大的布農族盛會。



該名代表也提到去年豪雨導致部落聯外橋樑斷橋，桃源區三個部落的族人被困山中，陳其邁在第一時間就搭乘直升機上山勘災，並在最短時間完成設置流籠，解決族人民生以及農作運送問題，是高雄市歷來最照顧原鄉的市長，而且去年盧碧颱風因明霸克露橋沖毀，有位女性區代表勘災時不幸落水罹難失蹤，市長也動用災害二備金補助罹難家屬，感謝市長的恩德與付出。