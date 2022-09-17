婦走失5hrs腳滿血站頂樓　畫面觸動暖警...90天找回28人

▲台中警方舉辦協尋人口評比，副局長鄧學鑫和前5名合照，沈修安、高振銘、蔡宏旻、陳宏霖、洪佳碩（左至右）。（圖／警方提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市每年報案的失蹤人口在2500人至3000人之間，目前尚未尋獲還有600多人，警察局每季都會辦理協尋評鑑工作，第2季協尋績優成績前5名分別是，永興派出所警員沈修安尋獲28人、少年隊偵查佐高振銘10人、內新派出所警員蔡宏旻9人、春社派出所警員陳宏霖8人、立人派出所警員洪佳碩7人。

台中市警二分局永興派出所員警沈修安，先前獲報1名90多歲的失智老婦獨自出門散步走失了，失聯超過5小時，老婦需要藉由導尿管才能正常排泄，當時大雨，家人心急如焚，深怕發生意外，沈員經抽絲剝繭及調閱路口監視器，最後在某棟大樓頂樓發現老婦滿腳是血，無法言語，家屬接到通知到場，沈員看著家屬喜極而泣的表情，當下內心相當激動，從此步入協尋人口的行列，今年第二季尋獲28人，全警局第1名。

協尋成績第3名的霧峰警分局內新派出所警員蔡宏旻說，1名52歲林姓計程車司機與妻子吵架後，開車離家出走，家人撥了2個小時的電話都不通，四處遍尋不著，心急如焚之下報案，該案雖然是他所轄區，但蔡員仍積極調閱路口監視器，並聯繫計程車行調閱該車行車路線，所幸在惠中路與青海路口找到林男，及時避免憾事發生，家屬感激萬分。

沈修安表示，平日都會詢問有協尋經驗的同仁傳授協尋技巧，其中2017年曾榮獲警政署認證的「協尋達人」、立人派出所警員洪佳碩的技巧和經驗令他獲益良多，沈員先分享失蹤人口協尋技巧，針對不一樣的失蹤類型採不一樣的方式搜尋，常見類型如未成年結交網友、貪玩離家；與家人感情不睦失聯；輕生尋短念頭；失智迷失等。

沈修安也分享協尋心得，如果失蹤人有手機電腦等上網工具，對方應該會透過手機和網路社群聯繫；若有騎乘交通工具，則調閱車行紀錄輔以路口監視器，若仍在行駛中，則請同事在所內持續更新，而自己依車行定位周遭協尋。若為長年未聯繫的家人，沒有任何資料，則以警政系統查詢可能聯繫對象或使用車輛或曾居住的地址去尋找，若為未成年兒童離家出走，則以失蹤地超商、速食店、學校、公園等協尋。

尋人工作總是令人五味雜陳，雖然尋獲感動萬分，但也有因協尋失敗萌生強烈失落感，如果因為自己的努力，能幫助到需要幫助的人也是值得的，希望日後能精益求精，幫助更多家庭團圓。