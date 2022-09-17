　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

婦走失5hrs腳滿血站頂樓　畫面觸動暖警...90天找回28人

▲台中警方舉辦協尋人口評比，副局長鄧學鑫和前5名合照，沈修安、高振銘、蔡宏旻、陳宏霖、洪佳碩（左至右）。（圖／警方提供）

▲台中警方舉辦協尋人口評比，副局長鄧學鑫和前5名合照，沈修安、高振銘、蔡宏旻、陳宏霖、洪佳碩（左至右）。（圖／警方提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市每年報案的失蹤人口在2500人至3000人之間，目前尚未尋獲還有600多人，警察局每季都會辦理協尋評鑑工作，第2季協尋績優成績前5名分別是，永興派出所警員沈修安尋獲28人、少年隊偵查佐高振銘10人、內新派出所警員蔡宏旻9人、春社派出所警員陳宏霖8人、立人派出所警員洪佳碩7人。

台中市警二分局永興派出所員警沈修安，先前獲報1名90多歲的失智老婦獨自出門散步走失了，失聯超過5小時，老婦需要藉由導尿管才能正常排泄，當時大雨，家人心急如焚，深怕發生意外，沈員經抽絲剝繭及調閱路口監視器，最後在某棟大樓頂樓發現老婦滿腳是血，無法言語，家屬接到通知到場，沈員看著家屬喜極而泣的表情，當下內心相當激動，從此步入協尋人口的行列，今年第二季尋獲28人，全警局第1名。

協尋成績第3名的霧峰警分局內新派出所警員蔡宏旻說，1名52歲林姓計程車司機與妻子吵架後，開車離家出走，家人撥了2個小時的電話都不通，四處遍尋不著，心急如焚之下報案，該案雖然是他所轄區，但蔡員仍積極調閱路口監視器，並聯繫計程車行調閱該車行車路線，所幸在惠中路與青海路口找到林男，及時避免憾事發生，家屬感激萬分。

沈修安表示，平日都會詢問有協尋經驗的同仁傳授協尋技巧，其中2017年曾榮獲警政署認證的「協尋達人」、立人派出所警員洪佳碩的技巧和經驗令他獲益良多，沈員先分享失蹤人口協尋技巧，針對不一樣的失蹤類型採不一樣的方式搜尋，常見類型如未成年結交網友、貪玩離家；與家人感情不睦失聯；輕生尋短念頭；失智迷失等。

沈修安也分享協尋心得，如果失蹤人有手機電腦等上網工具，對方應該會透過手機和網路社群聯繫；若有騎乘交通工具，則調閱車行紀錄輔以路口監視器，若仍在行駛中，則請同事在所內持續更新，而自己依車行定位周遭協尋。若為長年未聯繫的家人，沒有任何資料，則以警政系統查詢可能聯繫對象或使用車輛或曾居住的地址去尋找，若為未成年兒童離家出走，則以失蹤地超商、速食店、學校、公園等協尋。

尋人工作總是令人五味雜陳，雖然尋獲感動萬分，但也有因協尋失敗萌生強烈失落感，如果因為自己的努力，能幫助到需要幫助的人也是值得的，希望日後能精益求精，幫助更多家庭團圓。

►連假後低頭可見腳趾 凹背可看曲線的秘密

►韓國「黃金面膜」折扣了！在家隨時做專業級保養

ET快訊
長沙大火10分鐘燒到高樓層！　目擊者：玻璃「一直往下噴」
數百支假陽具掉滿地！卡車翻覆「女主播問1句」　全場尷尬了
陳明通泰國行「海關刷臉照」被流出！　國安局4字回應
「我兒子混員林」悍婦大鬧加油站！　員工遭痛毆濺血
小炳轉行「當飯店櫃檯人員」被認出！　月薪曝光
快訊／新店夫妻陳屍家中　警拉封鎖線調查中
朱芯儀「乳頭乳暈全捨棄」！　切肚皮補胸…傷口照首曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／苗栗公館建築工地頂樓起火　瓦斯噴桶爆炸遇油...工人急逃　

「我兒子混員林」Call兒媳毆人砸滅火器　悍婦大鬧加油站畫面曝

快訊／新店夫妻陳屍家中...親友見狀嚇壞　警拉封鎖線調查中

婦走失5hrs腳滿血站頂樓　畫面觸動暖警...90天找回28人

果然老司機！騎車逛市集被攔查　通緝犯問警：要去讀書了嗎？

變態父壓9歲兒看A片　「教你轉大人」性侵112次...下場出爐

獨／武陵農場除草工遭「蜂螫」休克！直升機吊掛送醫搶救

「金隆成18號」船長關島海域猝死　7漁工無人會開船...載屍漂流中

彰化某國小驚傳學童廁所甩巴掌！校方通報霸凌　家長堅稱是嬉鬧

獨／最正數學老師遭盜圖！半球照被拿來詐騙　她怒報警：想氣死我

2年輕人控客運危險駕駛　問：願10萬買斷影片嗎？

祭祖是兒子還是媳婦的事　開明婆婆分享觀念網讚爆

老人家也能練搏擊！　68歲陳時中上場格鬥

神旺飯店15日熄燈！　員工擁抱落淚：謝謝光臨

男友親手料理寵爆女友❤　「色香味俱全」廚藝超精湛

田馥甄聲音回來了！隔一週開唱　「謝謝大家還在」...鞠躬道歉

iPhone 14開賣人爆多　店員嗨倒數迎接頭香！

退休翁騎單車11km想請假　中鋼暖複印昔日假單配合！

水泥車高架橋過彎壓分隔島　車身騰空左傾！司機神拉回

男為拍照「背起瀕危綠蠵龜」　被罵翻還辯：想和牠交朋友

快訊／苗栗公館建築工地頂樓起火　瓦斯噴桶爆炸遇油...工人急逃　

「我兒子混員林」Call兒媳毆人砸滅火器　悍婦大鬧加油站畫面曝

快訊／新店夫妻陳屍家中...親友見狀嚇壞　警拉封鎖線調查中

婦走失5hrs腳滿血站頂樓　畫面觸動暖警...90天找回28人

果然老司機！騎車逛市集被攔查　通緝犯問警：要去讀書了嗎？

變態父壓9歲兒看A片　「教你轉大人」性侵112次...下場出爐

獨／武陵農場除草工遭「蜂螫」休克！直升機吊掛送醫搶救

「金隆成18號」船長關島海域猝死　7漁工無人會開船...載屍漂流中

彰化某國小驚傳學童廁所甩巴掌！校方通報霸凌　家長堅稱是嬉鬧

獨／最正數學老師遭盜圖！半球照被拿來詐騙　她怒報警：想氣死我

謝金河示警台灣成「最危險國度」　外資賣超台積電、聯電5000億元

無號誌路口交通事故死亡率3成5　屏東監理站發起「友善路口」活動

長沙大火10分鐘燒到高樓層！目擊者：玻璃熱爆「一直往下噴」

「團結力量大」周春米正式進駐競選總部　蘇貞昌現身力挺

萌妹美髮魂上身！大眼毛顧客「被迫換造型」　心累斜眼：吉度不爽

串連地方黨部響應環境永續　台灣民眾黨墾丁南灣淨灘

火車上有字「35Bㄚㄍㄉ」　眾人笑喊阿公店！神秘密碼意思曝光

2022台東藍海生活節　4大海洋遊憩基地登場

快訊／苗栗公館建築工地頂樓起火　瓦斯噴桶爆炸遇油...工人急逃　

海芬巨肚大到「看不太到腳趾」！外套扣不起來　報喜2個月孕照曝光

驚悚畫面曝！重機新生高架追撞倒地　慘遭2車夾擊再輾壓輪下命危

社會熱門新聞

泰北高中師被資遣　侵入學校122次只為這件事

即／國1台南永康路段4車連環撞！1人OCHA

桃園男活活打死妻　瘋狂留言恐怖行徑曝光

女女同婚配偶12天狂約7男！他「下身赤裸」暴斃摩鐵

要錢被嗆「沒本事」！桃園男木棍把妻活活打死

南桃園臭了一整晚　元兇找到了！

悍婦大鬧加油站　Call兒媳毆人砸滅火器

阿嬤被電梯吃掉了！2歲女童蹲路邊大哭曝「駭人」真相

「金隆成18號」船長海上猝死　海上漂流　

即／國1永康段4車連環撞！1男慘被撞飛　送醫不治

50分鐘無冷場殘廢澡　「999號」紅牌妹正面曝

五分埔劫鏢3400萬！　幕後主嫌鎖定四海幫大哥

獨／最正數學老師遭盜圖詐騙　她怒報警：想氣死我

金門機車撞2人女兵救援　縣府祕書長送台灣

更多熱門

相關新聞

曾起訴鄭捷案　法官登山失聯逾24小時

曾起訴鄭捷案　法官登山失聯逾24小時

台北地院家事庭陳姓法官昨天和家人到台中武陵攀登池有山，因擔任前導探路後失聯，由於近日風雨不定，家人心急報警協尋，至今尚無下落，台北地院同仁目前正集氣企求陳法官平安歸來。

男獨攀燦光寮迷路！迷途4天自行搭公車返家

男獨攀燦光寮迷路！迷途4天自行搭公車返家

警員巡邏見「註銷車牌」　失蹤人口變「豬仔」

警員巡邏見「註銷車牌」　失蹤人口變「豬仔」

火辣人妻急發文「周伯伯快回家」　網幫高調

火辣人妻急發文「周伯伯快回家」　網幫高調

遺失3張千元鈔　他無奈認賠竟然找到了

遺失3張千元鈔　他無奈認賠竟然找到了

關鍵字：

防治科協尋失蹤人口

讀者迴響

熱門新聞

鳳梨女友搶到3支iPhone 14

拿到iPhone14 Pro Max瑕疵機！蘋果店員給1補償

浩子罕見火大當場變臉！

保夾1980元！「娃娃機店夾到Coach」他開盒傻眼

大學生嗨唱「整班團滅」　醫：視訊問診翻5倍

KID公開寶寶性別！派對現場曝光粉嗨爆

當兵休假直擊女友滾床小王　滿地保險套

帥房仲娶10妻　晚年失智「家人全跑光」

查爾斯幽會卡蜜拉鹹濕對話全錄下

國三學長逼學弟買菸！家長買5條到學校找他

朱芯儀「乳頭乳暈全捨棄」！

泰北高中師被資遣　侵入學校122次只為這件事

即／國1台南永康路段4車連環撞！1人OCHA

新郎是初戀！新秘曝狗血劇情　竟釣出男主角

南瑪都改道襲日！氣象廳嚇呆：前所未見的危險颱風

更多

最夯影音

更多
2年輕人控客運危險駕駛　問：願10萬買斷影片嗎？

2年輕人控客運危險駕駛　問：願10萬買斷影片嗎？
祭祖是兒子還是媳婦的事　開明婆婆分享觀念網讚爆

祭祖是兒子還是媳婦的事　開明婆婆分享觀念網讚爆

老人家也能練搏擊！　68歲陳時中上場格鬥

老人家也能練搏擊！　68歲陳時中上場格鬥

神旺飯店15日熄燈！　員工擁抱落淚：謝謝光臨

神旺飯店15日熄燈！　員工擁抱落淚：謝謝光臨

男友親手料理寵爆女友❤　「色香味俱全」廚藝超精湛

男友親手料理寵爆女友❤　「色香味俱全」廚藝超精湛

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面