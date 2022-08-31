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社會 社會焦點 保障人權

山中驚魂4天！男獨攀瑞芳燦光寮步道受困　今自行搭公車返家

▲一名男子在瑞芳燦光寮山區迷路，警消派員前往救援。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲一名老翁在瑞芳燦光寮山區迷路，出動警消等上山搜救，老翁於第4天自行下山搭公車平安返家。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢、蔡怡萍／新北報導

新北市瑞芳區有一名男子本月28日早上8點從牡丹入山，不料卻在燦光寮山山區迷路，直到當天晚間近8點才打電話求救。警消獲報後立刻展開救援，但連日上山搜尋都未發現男子身影。對此，男子的女兒也焦急臉書社團發布協尋文章，表示爸爸有心血管疾病，請山友協助找尋。31日上午11時許傳出好消息，男子在迷途4天後自行下山，搭公車返抵新北市三重的住家，意識清楚、只有身體多處擦挫傷與脫水情形。

新北市消防局表示，一名男子28日早上8點從牡丹入山後不幸迷路，晚間因隨身攜帶的水已喝完，口渴難耐，於是在晚間7點55分向警消求助，並表示停留位置有在施工、有停施工的挖土機。警消推測，男子應是在草山戰備道與燦光寮之間，立即出動14警消6義消，共計7車20人前往，但並無斬獲。

▲▼ 男獨爬瑞芳燦光寮步道迷路！失聯2天未尋獲 。（圖／翻攝臉書）

▲男子獨爬瑞芳燦光寮步道迷路，家屬心急在臉書PO文請網友協尋。（圖／翻攝臉書）

搜救人員連續幾天上山尋找，也出動空拍機擴大搜救，但幾天下來仍遲遲未果，心急的家屬也在臉書社團「登山通報站」發布協尋文章，表示爸爸身高約175公分、體型高瘦、平頭滿頭白髮，身上穿著大約藍色橫條上衣、短褲，背著迷彩後背包，並且有帶登山杖，前天獨自一人登山後至今未歸，目前聯繫不上，手機也轉語音，且有心血管疾病，請山友協尋。

陳男迷途進入第4天，所幸傳來好消息，上午11時30分陳男兒子致電消防局表示，爸爸自行下山至和美地區後，再搭公車自行返回三重的住家，現在已在家中休息，所幸意識清楚、僅有身體多處擦挫傷與輕微脫水，消防局也致電陳男，確認其已安全返家。

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