　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

南投男遺失3張千元鈔　無奈認賠竟接到警電話：找到了

▲民眾遺失4張千元鈔票，所幸中興警方快速協助尋回。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

▲民眾遺失3張千元鈔票，所幸中興警方快速協助尋回。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投市賴姓男子日前途經中興新村，不慎遺失3張千元鈔票、遍尋不著，所幸這「12位離家出走的小朋友」被拾金不昧的民眾拾獲、報案處理；員警透過快速交叉比對監視器，成功找到失主賴男，讓失而復得的他樂不可支，對於眾人的協助相當感謝。

中興警分局指出，光明派出所警員林高本6日上午接獲一名林姓社區保全員報案，指25歲江姓住戶於5日上午9點多，在該社區大門前拾獲3張千元紙鈔並交給他，但等了一天都沒人認領；警方會同保全員過濾社區監視器畫面，發現一名男子正好於5日上午9時許騎機車到社區前停下，從口袋拿出手機打電話時，千元鈔從口袋中掉落地上，但他講完電話、拍攝社區外觀後就離去。

▲民眾遺失4張千元鈔票，所幸中興警方快速協助尋回。（圖／記者高堂堯翻攝）

警方表示，男子應該隨即察覺錢掉了而重回原地察看，卻遍尋不著，再度離去，於是透過車型及男子穿著交叉比對監視器畫面，沒多久就確認車牌號碼並聯繫到這位45歲的賴姓男子。

賴男接到警方通知，大感驚訝表示，當天是去中興新村看房子，卻不小心弄丟錢、回頭就找不到了，正打算無奈認賠，沒想到隔天竟然會接到警方通知，讓3張沒有屬名的千元大鈔重回荷包，讓他簡直不敢相信，也相當感謝民眾拾金不昧，更高度肯定警方的用心。

►康寧保鮮盒超級特價來了！能放冷凍也能進烤箱　不買會後悔

ET快訊
小S金曲獎扶著「180cm小鮮肉」！網暴動求IG　本尊現身了
重機男總統府前「翹孤輪」GG了！　囂張影片曝光
刺殺前勘查多個地點！　山上徹也曝「選擇奈良原因」
快訊／驚悚爆頭影片！女遭油罐車擦撞　頭顱破裂慘死
趙小僑女兒出生6天「1指數變高」！　出院緊急喊卡
安倍遇刺！歐陽靖曝「日年輕人很冷淡」被罵翻　她蒐證報警
國4離奇車禍！賓士E300「5層樓高墜地」　駕駛昏迷插管
快訊／日警認了！　坦承「聽到第1槍才發現可疑人士」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

南投男遺失3張千元鈔　無奈認賠竟接到警電話：找到了

驚悚爆頭影像！花蓮油罐車視線死角擦撞機車　婦人遭輾當場慘死

芭比Q了！高雄19歲妹剛炫耀有喝酒沒騎車　「互換位置」又遇警

台南舊派出所突竄火舌！現場全面燃燒　附近住戶嚇壞急報警

重機車聚圍繞勤美綠園道　狂拉轉速、大聲喧嘩惹惱住戶

國4離奇車禍！賓士E300撞橋墩5層樓高墜地　駕駛拋飛昏迷插管

藥妝店洗衣精被6.0地震震破　害女客摔骨折！值班副理衰被判拘役

女師偷吃人夫送「性愛日記」　正宮氣到摔下樓骨折還被告

工廠大火超詭異！一群人落跑留「天書」真相曝　2學徒慘了

快訊／找到了！新北男新店青潭堰失蹤　尋獲已成冰冷遺體

小S開黃腔...具俊曄笑罵：神經病！　陶晶瑩也想摸「歐巴胸部」被阻止XD

男高生闖管制區馬陵溫泉　卡深潭亡！爸喊告同行友

羅志祥「王者歸來！」　小巨蛋從觀眾席登場

騎士等紅燈被車輪輾腳　阿伯頻道歉卻忘移開XD

安倍遺體抵達東京家中　8小時車程愛妻相伴

羅志祥超寵粉觀眾席互動　跟歌迷抬槓「竟是第一次來看」

汪！惡霸犬跟媽媽吵架　哼一聲生氣氣掉頭離開

短裙妹「起床氣」突開車門　重擊騎士後竟裝沒事走人

「邱澤帥嗎」許瑋甯1字甜讚老公！　劉品言合體「彪哥」不敢露：怕得到冰塊

女友連續追問死亡問題　男友秒答求生技能滿點

南投男遺失3張千元鈔　無奈認賠竟接到警電話：找到了

驚悚爆頭影像！花蓮油罐車視線死角擦撞機車　婦人遭輾當場慘死

芭比Q了！高雄19歲妹剛炫耀有喝酒沒騎車　「互換位置」又遇警

台南舊派出所突竄火舌！現場全面燃燒　附近住戶嚇壞急報警

重機車聚圍繞勤美綠園道　狂拉轉速、大聲喧嘩惹惱住戶

國4離奇車禍！賓士E300撞橋墩5層樓高墜地　駕駛拋飛昏迷插管

藥妝店洗衣精被6.0地震震破　害女客摔骨折！值班副理衰被判拘役

女師偷吃人夫送「性愛日記」　正宮氣到摔下樓骨折還被告

工廠大火超詭異！一群人落跑留「天書」真相曝　2學徒慘了

快訊／找到了！新北男新店青潭堰失蹤　尋獲已成冰冷遺體

花蓮死亡車禍！油罐車擦撞機車　女騎士頭部遭輾當場死亡

安心亞錄影「喬內褲」裝沒事　下秒轉頭一看尷尬了

陸發現新型重組豬流感病毒　港研究：具人畜傳播可能性

FoFo重回先發飛機包切後排　BLG換上新打野...仍不敵WBG吞第六敗

90歲嬤重聽！暖金孫「電話一響就狂吠」　樂當鬧鐘提醒她

「涼感天絲」內衣下殺314元　網購超有隱私、不怕在店面試穿尷尬

一路享受海景山嵐！遊玩仙境台東住宿推薦　親子爽泡露天湯屋SPA

網路看新北小套房「屋主卻拒看房」　原因傻爆！過來人：請低調

「斷頭」MacBook都有人買？　網友DIY變「類Mac Mini」直呼CP值超高

梁朝偉：這一生就好好照顧劉嘉玲！　結婚14年不生子背後原因好暖

女神色誘三度！最後直接抓姦在床 Crazy Man 瘋男

社會熱門新聞

曾炫耀女友口技高強！彰化男「慘遭朋友NTR」怒告性侵

高二生闖台電管制區進谷關戲水亡！　爸怒喊告

「怎麼沒吃午餐」板橋男竟狂刺母

快訊／苗栗甜點店氣爆　現場畫面曝

爆頭影像！花蓮油罐車擦撞機車　婦遭輾慘死

台男去柬埔寨打工　仲介1人頭可賺60萬

即／他住院1天　頂樓墜樓身亡

躺停車場入口遭輾　土城爛醉男卡車底哀嚎

賓士撞橋墩5層樓高墜地　駕駛拋飛昏迷插管

即／新北男新店青潭堰失蹤　尋獲已成冰冷遺體

貨車拖冷凍櫃上街　一路搖晃擦撞保時捷

精神病患列冊管理　高警局：不當公文

台中人夫偷吃外籍女同事　要她脫衣當生日禮物

男子大鬧華航班機　當眾脫內褲

更多熱門

相關新聞

扯！證件已掛失　健保卡竟被換臉

扯！證件已掛失　健保卡竟被換臉

劉姓男子去年撿到1個男用皮夾，竟拿皮夾失主的健保卡，到健保機關申請更換大頭照成功，之後想再去更換撿來的身分證上照片時，被戶政事務所人員發現有異，早已掛失證件的失主接獲通知後提告，劉男到案坦承冒用他人身分，台北地檢署8日依偽造文書等罪起訴劉男。

台中35歲女子騎車失蹤！家屬急協尋

台中35歲女子騎車失蹤！家屬急協尋

2.4萬現金放提包遺失　警員拾獲送至分駐所

2.4萬現金放提包遺失　警員拾獲送至分駐所

手機遺失緊密「台墨塞」3國人情誼

手機遺失緊密「台墨塞」3國人情誼

廖老大分享尋毛孩神器　網歪樓變抓猴法寶

廖老大分享尋毛孩神器　網歪樓變抓猴法寶

關鍵字：

遺失千元鈔票協尋

讀者迴響

熱門新聞

女神級保鑣失職　真相大逆轉

摩鐵放神曲　她壞壞中忍不住跟唱

被竇智孔罵垃圾「夏克立沉默4天發聲了」！

快訊／羅志祥無預警宣布喜訊」全場嗨翻

羅志祥唱一半...當紅網紅突現身虧：很會管理時間

蔡英文決定降半旗悼安倍　葉慶元嗆：媚日也請不要違法

兒子幼兒園「女同學長得像老公」！人妻追真相崩潰

KID宣布老婆懷孕！　狂喜曬大肚照

曾炫耀女友口技高強！彰化男「慘遭朋友NTR」怒告性侵

高二生闖台電管制區進谷關戲水亡！　爸怒喊告

快訊／山上徹也移送！最新模樣曝　上百家媒體搶拍

山上徹也坦承：最初想殺另一個人

恐有新颱　全台轉雨降溫時間曝

老婆不斷喊安倍晉三小名！醫院急救過程曝光

史上最近留學！她出家門500公尺到國外學校

更多

最夯影音

更多
小S開黃腔...具俊曄笑罵：神經病！　陶晶瑩也想摸「歐巴胸部」被阻止XD

小S開黃腔...具俊曄笑罵：神經病！　陶晶瑩也想摸「歐巴胸部」被阻止XD
男高生闖管制區馬陵溫泉　卡深潭亡！爸喊告同行友

男高生闖管制區馬陵溫泉　卡深潭亡！爸喊告同行友

羅志祥「王者歸來！」　小巨蛋從觀眾席登場

羅志祥「王者歸來！」　小巨蛋從觀眾席登場

騎士等紅燈被車輪輾腳　阿伯頻道歉卻忘移開XD

騎士等紅燈被車輪輾腳　阿伯頻道歉卻忘移開XD

安倍遺體抵達東京家中　8小時車程愛妻相伴

安倍遺體抵達東京家中　8小時車程愛妻相伴

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面