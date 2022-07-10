南投男遺失3張千元鈔　無奈認賠竟接到警電話：找到了

▲民眾遺失3張千元鈔票，所幸中興警方快速協助尋回。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投市賴姓男子日前途經中興新村，不慎遺失3張千元鈔票、遍尋不著，所幸這「12位離家出走的小朋友」被拾金不昧的民眾拾獲、報案處理；員警透過快速交叉比對監視器，成功找到失主賴男，讓失而復得的他樂不可支，對於眾人的協助相當感謝。

中興警分局指出，光明派出所警員林高本6日上午接獲一名林姓社區保全員報案，指25歲江姓住戶於5日上午9點多，在該社區大門前拾獲3張千元紙鈔並交給他，但等了一天都沒人認領；警方會同保全員過濾社區監視器畫面，發現一名男子正好於5日上午9時許騎機車到社區前停下，從口袋拿出手機打電話時，千元鈔從口袋中掉落地上，但他講完電話、拍攝社區外觀後就離去。

警方表示，男子應該隨即察覺錢掉了而重回原地察看，卻遍尋不著，再度離去，於是透過車型及男子穿著交叉比對監視器畫面，沒多久就確認車牌號碼並聯繫到這位45歲的賴姓男子。

賴男接到警方通知，大感驚訝表示，當天是去中興新村看房子，卻不小心弄丟錢、回頭就找不到了，正打算無奈認賠，沒想到隔天竟然會接到警方通知，讓3張沒有屬名的千元大鈔重回荷包，讓他簡直不敢相信，也相當感謝民眾拾金不昧，更高度肯定警方的用心。