　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

火辣人妻急發文「周伯伯快回家」　6特徵曝光！網洗版幫高調

▲火辣人妻急發文「周伯伯快回家」　6特徵曝！網洗版幫高調。（圖／翻攝自臉書／地方媽媽Ellie健身筆記）

▲周伯伯當天戴米色鴨舌帽、身著白色短袖汗衫。（圖／翻攝自臉書／地方媽媽Ellie健身筆記）

記者周亭瑋／綜合報導

健身網紅「地方媽媽Ellie」今早急發協尋文，一位70多歲周伯伯，昨日上午6點出門到永和「福和橋下」買菜，平時他中午就會返家，怎料已1日未歸，讓家人們心急如焚。對此，大票網友紛紛轉傳幫高調，並祈禱伯伯能夠平安回家。

「地方媽媽Ellie」稍早替當事家屬PO文，「我的公公，至今還沒回到家，已經度過了一整個難眠的夜，焦心之處，我們試著安慰彼此，他肯定是在哪，揮灑著他當年來不及任性過的青春，但我們心知肚明，永遠把家人放在自己前面的公公，這樣徹夜未歸，那千萬種可能已經快把我們搞瘋。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

Ellie接著喊話，「如果有網友看到可能是周伯伯的人，拜託請停下來腳步來幫我們問問：周伯伯...家裡的鍋都燒開了，就等著你買的菜要下鍋了！要不要快點回家呢？」

而周伯伯的兒子、知名攝影師周琨瑾也指出，昨日已報案，也致電詢問所有可能的醫院，同時他列出父親可能會去的幾個地方，包括文山、景美、萬隆、永和、福和橋、仙跡岩，「再請大家多多幫忙了。」

【周伯伯特徵】

時間：7月21日上午6點
地點：永和福和橋下菜市場
年齡：70歲上下
外型：身高160公分、體型偏瘦
衣著：戴米色鴨舌帽、身著白色短袖汗衫
其他：騎紅色淑女腳踏車
常去地點：文山、景美、萬隆、永和、福和橋、仙跡岩

開箱雲好康優惠！！內有折扣碼

►我就懶阿！6款「餐廳級調理包」水煮5分鐘開吃　再送晶華牛肉麵

►1包15元！醫院激推「4款養生沖泡飲」熱量134卡　4種人超適合

►超夯「神級牙刷」深層清潔！智慧型抗菌刷毛「1根分成極細4叉」

►烏魚黃金絲醬「吃得到烏魚子」　拌飯拌麵超涮嘴！整組限時殺對折

►超夯「萬歲牌堅果飲」12種天然好料！順口又好喝　加牛奶更神

►「奶茶色HELLO KITTY大同電鍋」噴發少女心！還送可愛翻天的紅色小電鍋

►禾聯家電滿額送風扇再抽萬元高級海陸套組

ET快訊
黃嘉千練習中落淚！　小S挺離婚「走投無路就趕快分」
快訊／辱吳宗憲「吃洨」　館長判賠80萬並道歉確定
上摩鐵中千萬沒人來拿！　發票千萬獎還有3張未領
壽司郎水龍頭「解鎖隱藏菜單」　她直擊PO網吵翻
交往10年！YT情侶「宣布分手」　粉絲心碎：超震驚
快訊／1000元動滋健身券　抽籤結果出爐
直擊／如影隨形！「龍山寺陳情男」又現蹤陳時中行程

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

喝爆天仁喫茶趣！下載App「免費送913茶王」　加碼買1送1

火辣人妻急發文「周伯伯快回家」　6特徵曝光！網洗版幫高調

星宇航空7／28開航新加坡航線　A330neo飛向獅城！8月再增班

快訊／高雄再推振興券？　陳其邁：全力配合中央措施再加碼

中午未到「花蓮飆出36.5度」　全台紅爆！氣象局示警三地熱到發紫

交往10年！YT情侶CP「宣布分手」曝1原因　粉絲心碎：超震驚

壽司郎水龍頭「解鎖隱藏菜單」　她直擊PO網：1人1碗！兩派吵翻

分科測驗違規128件！這類違規佔最多超過5成遭扣分

崑大出現首位職棒投手　李欣穎入選台鋼雄鷹

「一周內就叫老公、老婆！」呂秋遠曝被詐騙2原因：這些人不能信

駕駛左轉擦撞行人落跑　騎士追上問竟回沒看到

高雄蓮池潭風帆船翻覆！9歲童亡...教練遺體尋獲

媽買臭豆腐回家被嫌臭...　貓一旁猛埋沙：幹嘛吃屎

長腿男無視特斯拉充電　奪充電槍餵飽自己愛車

可愛日本妹拉人力車兼導遊　朝氣介紹景點網：想出國了

開跑車挑戰魔王停車場！ 窄坡道轉彎險擦到超緊繃

56歲美魔女「爆乳裝+網襪」神凍齡！　小26歲鮮肉男追求：老娘都可以生你

丟丟妹被爆賣磷酸鹽蝦仁　高雄衛生局赴工廠稽查！

教練臉貼透明獨木舟底　嘟嘴吸船網笑：在清潔？

木雕神像開洞塞「大蜈蚣」　儀式驚呆網！獻祭典故曝

喝爆天仁喫茶趣！下載App「免費送913茶王」　加碼買1送1

火辣人妻急發文「周伯伯快回家」　6特徵曝光！網洗版幫高調

星宇航空7／28開航新加坡航線　A330neo飛向獅城！8月再增班

快訊／高雄再推振興券？　陳其邁：全力配合中央措施再加碼

中午未到「花蓮飆出36.5度」　全台紅爆！氣象局示警三地熱到發紫

交往10年！YT情侶CP「宣布分手」曝1原因　粉絲心碎：超震驚

壽司郎水龍頭「解鎖隱藏菜單」　她直擊PO網：1人1碗！兩派吵翻

分科測驗違規128件！這類違規佔最多超過5成遭扣分

崑大出現首位職棒投手　李欣穎入選台鋼雄鷹

「一周內就叫老公、老婆！」呂秋遠曝被詐騙2原因：這些人不能信

53.8%民眾不滿防疫表現？　陳時中駁可公評：至少有75分

要主子減肥！他噴汗1hr拼跑步機　被貓當「巨型風扇」挺肥肚乘涼

懶夫賴家10年吃軟飯！妻當清潔工月賺25K　獨養2子還被嫌：羞恥

今天衝了！超商「指定雪糕、現煮茶買1送1」　冰塊杯也有買1送1

喝爆天仁喫茶趣！下載App「免費送913茶王」　加碼買1送1

騎電動自行車征服「洛磯山脈上的皇冠」！移動式遊覽穿梭壯麗冰河

聖邦下半年出貨iPhone 14 PMIC　郭明錤：技術達一線大廠水準

鄭文燦：蔣萬安論述空洞、不實質　朱立倫「六都過半」會落空

黃嘉千練習中落淚！　小S挺離婚決定「走投無路就趕快分開」

騎士急剎彎腰「後車直接撞上」2人倒地　畫面曝光：竟是為了它

天氣熱…電眼妹扯開衣服「巨彈噴出」　6秒激晃片把網友逼瘋：我重播1小時！

生活熱門新聞

公公常待在神明廳！她「驚見1幕噁炸」夫道歉

高中生家長找議員助理施壓　學校反送1大過　

女友絲襪「濕濕的」忘在學長家　男一聽臉綠

同事車內放1神物香爆　網：CP值超高

愛情長跑10年！YT情侶CP「宣布分手」

台大醫投柯文哲：我錯了！認識的人投他都後悔

花蓮餐廳遭團客放鳥！竟因低消90元太貴

婦人漏尿6年求診　「挖出陳年避孕器」

飯店「2物品」最髒！內行人警告：千萬別用

4機車停紅燈秀鐵支車牌　網見「5987」笑了

女學生面試上夢想工作！媽嫌丟臉要她閉嘴

男友手機塞滿IG妹截圖！網點出殘酷關鍵

好市多會員有「這項權益」　多人喊：真的不知道

更多熱門

相關新聞

獨／跑山獸「一個念頭」找到罹難台鐵員工

獨／跑山獸「一個念頭」找到罹難台鐵員工

彰化一名任職於台鐵的粘姓男子，14日獨自前往台中「谷關七雄」馬崙山登山失蹤。失聯第6天，家屬開出50萬尋人，同時委請捷克籍山搜達人「跑山獸」羅培德協助，最終在馬崙溪瀑布找到粘男。羅培德透露，當時冥冥之中往一處溪谷下切找，果真在瀑布潭底發現粘男遺體，心裡相當緊張，但突然溪谷處出現一群「黃色蝴蝶」，依照泰雅族傳統有「順利圓滿」之意，情緒便較平復趕緊固定粘男並通報，他表示粘男應是迷路，不慎走到瀑布頂端失足，從8公尺高的峭壁墜落潭底不幸身亡。

雲林挖筍嬤遺體尋獲！距失聯地僅500米

雲林挖筍嬤遺體尋獲！距失聯地僅500米

雲林婦採野筍落單失蹤　上百人+搜救犬搜救

雲林婦採野筍落單失蹤　上百人+搜救犬搜救

男騎機車墜200米深山谷　4天後奇蹟獲救

男騎機車墜200米深山谷　4天後奇蹟獲救

大學生溺水李啟維：台南市政府無作為！

大學生溺水李啟維：台南市政府無作為！

關鍵字：

地方媽媽Ellie失蹤周伯伯協尋周琨瑾

讀者迴響

熱門新聞

房價1千萬「他只喊850萬」激戰深夜3點！屋主點頭了

公公常待在神明廳！她「驚見1幕噁炸」夫道歉

高中生家長找議員助理施壓　學校反送1大過　

快訊／動滋健身券抽籤結果出爐

24歲裝甲兵殉職！神似「周渝民」電眼超帥　遺願讓人鼻酸

女友絲襪「濕濕的」忘在學長家　男一聽臉綠

同事車內放1神物香爆　網：CP值超高

中國晶圓代工廠傳「抄襲台積電」

床戰男星突收手　柯淑勤真全裸：X！就是要給你摸

再發五倍券？　行政院：振興作法受歡迎

愛情長跑10年！YT情侶CP「宣布分手」

即/丟丟妹被爆「賣磷酸鹽蝦仁」　稽查結果曝

台大醫投柯文哲：我錯了！認識的人投他都後悔

詹雅雯日吞40顆藥「已簽器官捐贈」

英國氣溫狂飆！雄蜂「爆炸性射精」暴斃

更多

最夯影音

更多
駕駛左轉擦撞行人落跑　騎士追上問竟回沒看到

駕駛左轉擦撞行人落跑　騎士追上問竟回沒看到
高雄蓮池潭風帆船翻覆！9歲童亡...教練遺體尋獲

高雄蓮池潭風帆船翻覆！9歲童亡...教練遺體尋獲

媽買臭豆腐回家被嫌臭...　貓一旁猛埋沙：幹嘛吃屎

媽買臭豆腐回家被嫌臭...　貓一旁猛埋沙：幹嘛吃屎

長腿男無視特斯拉充電　奪充電槍餵飽自己愛車

長腿男無視特斯拉充電　奪充電槍餵飽自己愛車

可愛日本妹拉人力車兼導遊　朝氣介紹景點網：想出國了

可愛日本妹拉人力車兼導遊　朝氣介紹景點網：想出國了

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面