火辣人妻急發文「周伯伯快回家」　6特徵曝光！網洗版幫高調

▲周伯伯當天戴米色鴨舌帽、身著白色短袖汗衫。（圖／翻攝自臉書／地方媽媽Ellie健身筆記）

記者周亭瑋／綜合報導

健身網紅「地方媽媽Ellie」今早急發協尋文，一位70多歲周伯伯，昨日上午6點出門到永和「福和橋下」買菜，平時他中午就會返家，怎料已1日未歸，讓家人們心急如焚。對此，大票網友紛紛轉傳幫高調，並祈禱伯伯能夠平安回家。

「地方媽媽Ellie」稍早替當事家屬PO文，「我的公公，至今還沒回到家，已經度過了一整個難眠的夜，焦心之處，我們試著安慰彼此，他肯定是在哪，揮灑著他當年來不及任性過的青春，但我們心知肚明，永遠把家人放在自己前面的公公，這樣徹夜未歸，那千萬種可能已經快把我們搞瘋。」

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Ellie接著喊話，「如果有網友看到可能是周伯伯的人，拜託請停下來腳步來幫我們問問：周伯伯...家裡的鍋都燒開了，就等著你買的菜要下鍋了！要不要快點回家呢？」

而周伯伯的兒子、知名攝影師周琨瑾也指出，昨日已報案，也致電詢問所有可能的醫院，同時他列出父親可能會去的幾個地方，包括文山、景美、萬隆、永和、福和橋、仙跡岩，「再請大家多多幫忙了。」

【周伯伯特徵】

時間：7月21日上午6點

地點：永和福和橋下菜市場

年齡：70歲上下

外型：身高160公分、體型偏瘦

衣著：戴米色鴨舌帽、身著白色短袖汗衫

其他：騎紅色淑女腳踏車

常去地點：文山、景美、萬隆、永和、福和橋、仙跡岩

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