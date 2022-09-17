胸奴族老司機暴動！50分鐘無冷場殘廢澡　「999號」紅牌妹正面曝

▲前金區查獲一家色情半套店，強調50分鐘無冷場 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市警方破獲一家以主打「超大車頭燈」色情護膚美容店，其中編號999的女服務員才20歲，是老司機的最愛，不過就在15日這家店就被警方給衝了，在後門還逮到2名顧客，查到3名女服務生，其中包含999號。

警方接獲檢舉表示在前金區七賢二路某美容會館疑有從事色情性交易，經前金所員警探訪蒐證，15日晚間到場搜索，共計查獲7人，其中負責人及從業人員2名，依違反刑法妨害風化罪移送地檢署偵辦，另有3名性工作者及2名男客，依違反社會秩序維護法予以裁罰。

▲前金區查獲一家色情半套店，紅牌999強調50分鐘無冷場 。（圖／記者吳奕靖翻攝）



▲前金區查獲一家色情半套店，強調50分鐘無冷場 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

該店家為降低被查獲風險，店後方更設有通道門供逃離；為避免取締撲空，查緝人員於行動前，早在後門埋伏，果不其然，員警從前門進入取締時，後門即有男客落荒而逃，但一開門見到埋伏員警，瞬間心情盪到谷底，只能束手就範、配合調查。



經瞭解，這家店家的負責人是20歲的蘇姓男子，以每人每次新台幣1800元代價，媒介女子提供男客半套性交易50分鐘，店家每次抽成900元，現場並查扣營業所得及帳冊等贓證物。



▲前金區查獲一家色情半套店，強調50分鐘無冷場 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

