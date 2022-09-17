金門深夜車禍！機車連撞2路人　前副縣長頭受傷...急送台灣

記者林名揚、翁子皓／金門報導

金門郭姓女子昨（16）日晚間騎乘機車，與行人林男、章女發生碰撞，導致林男頭部受傷、章女右手肘擦傷、機車騎士郭女臉部、手腳擦挫傷，３人均送衛福部金門醫院就醫，林在警方到場後，被發現是已退休的前副縣長林德恭，因頭部受創的緣故，在晚間11時轉送台灣醫治。

金門郭姓女子昨（16）日20時47分騎乘機車，沿金湖鎮市港路往新市圓環直行時，與當時步行在行人穿越道的林男、章女發生碰撞，導致林男頭部受傷、章女右手肘輕微擦傷、機車騎士郭女臉部及手腳擦挫傷，３人均送衛福部金門醫院就醫。警方據報趕抵現場，迅速排除事故及疏導交通，經對機車駕駛實施酒測，初步排除酒後駕車行為，有關肇事責任警方目前正在查證中。

▲金門一輛機車晚間與２路人發生擦撞。（圖／記者林名揚翻攝）

▲林男頭部受傷、章女右手肘輕微擦傷、機車騎士郭女臉部及手腳擦挫傷。（圖／記者林名揚翻攝）

事發當時有一位金防部女兵出差，返回部隊時剛好碰上車禍現場，見義勇為以車擋車，現場指揮交通，並緊急報119及警察，還在旁關心傷者。

據了解，受傷的林姓男子是已退休的前金門副縣長林德恭，因腦部受到重創，於昨晚11時轉送台灣，接受進一步診治。

金湖分局表示，民眾騎乘車輛行經路口及行人穿越道時，應減速慢行並禮讓行人，進入路口應做好『速度管理』、並做好『減速』、『停』、『讓』之準備，以確保他人及本身之安全；如未依規定禮讓行人，將依《道路交通管理處罰條例》第44條，處新臺幣600元以上1,800元以下罰鍰。