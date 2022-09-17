臉書早已藏殺機！桃園男活活打死妻　瘋狂留言恐怖行徑曝光

記者陳韻如／桃園報導

43歲劉姓男子因要錢不成，又被嗆「沒本事」等，竟暴怒持登山杖活活將39歲范姓妻子打死，伴屍10多小時後，在友人陪同下到警局自首，目前被移送桃園地檢署偵辦。透過劉男臉書可以看到，夫妻兩人似乎一年多前感情就已出現裂痕，而劉男最近的臉書貼文還貼上一張Google搜尋「冷暴力舉證」的截圖，沒想到事隔3個多月竟動手打死妻子，讓人不勝唏噓。

▲桃園命案。（圖／民眾提供）

據了解，劉男從事殯葬業，有多項毒品前科，後因工作態度不好，而被老闆開除，自此開始便經常向去年才剛結婚的范女要錢，兩人也經常為此爭吵，劉男更動不動就對范女拳打腳踢，個性相當火爆。

▲劉嫌臉書貼著夫妻倆親密合照。（圖／翻攝臉書）

透過劉男臉書可以發現，雖然他放上與妻子的甜蜜合照，但兩人感情似乎一年前就已出現裂痕，其中一篇2021年6月間的貼文，范女曾傳訊給劉男表示，「我跟你結婚的目的是希望能看著你，陪著我，我的初心不變，但我的原則還在，如果再讓我身體不好的話，我真的會害怕看到你，這都不是我們想要過的生活」，但劉男卻遲遲不願回應。

▲兩人感情似乎在一年前就已生變。（圖／翻攝臉書）

不過，轉向范女的臉書，劉男卻瘋狂在其中一篇貼文下留言，「我想妳老婆」、「妳今天這樣狠心我這樣對過妳嗎？」、「妳在結婚的時候一定已經發現我的多餘了吧⋯」，但卻未見范女回應。直到今年5月30日，劉男才又在臉書貼出一張Google搜尋「冷暴力舉證」的截圖。

▲▼劉嫌在妻子臉書瘋狂留言 。（圖／翻攝臉書）

沒想到事隔3個多月，劉男就因要錢不成，又被嗆「沒本事拿錢回家」、「不工作遊手好閒」，而暴怒持登山杖活活將妻子打死，事後伴屍10多小時，才在友人陪同下赴警局自首，全案訊後移送桃園地檢署偵辦。