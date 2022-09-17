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南瑪都強颱還會增強！3地噴雨　下週轉涼時間曝「北台灣感受明顯」

記者李姿慧／台北報導

今各地白天晴朗穩定，東部、東南部有局部短暫陣雨，各地山區午後陣雨，明天過後水氣增，北部時雨時晴，東部和東南部整天有不定時短暫陣雨，中午後到夜間雨勢較大，氣象局表示，下週三(9/21)過後天氣將變涼，高溫將下降1到2度，北台灣可感受明顯涼意。

▲▼軒嵐諾颱風逐漸遠離台灣，陸上颱風警報解除，天氣,行人,路人,雷雨,口罩,大雨,大雷雨,下雨,雨天,豪大雨,午後雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,豪雨,颱風外圍環流,西南氣流,鋒面,撐傘,雨傘,陰雨綿綿,潮濕,濕度,熱對流,天氣配圖 。（圖／記者李毓康攝）

▲午後對流旺盛，部分縣市仍有雨勢 。（圖／記者李毓康攝）

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中央氣象局預報員趙竑表示，今天各地晴朗穩定，東部、東南部有局部短暫陣雨，但整體感受以晴朗為主，其他地區山區午後會有雷陣雨。

明天和下週一(9/18~9/19)水氣增、偏西北風，北部天氣時晴時雨，東部、東南部整天有不定時短暫陣雨，中午過後到夜間會有比較大雨勢，且會持續到晚一點，其他各地午後降雨，宜蘭降雨從山區擴及平地，中南部以山區為主；下週二(9/20)環境風轉變過程，各地晴朗為主，要留意午後南部和各地山區有短暫雷陣雨。

趙竑指出，下週三(9/21)過後轉東北風，涼空氣下來，但仍以晴朗為主，迎風面基隆北海岸、東半部地區有局部短暫陣雨，午後南部山區有零星短暫陣雨。

▲▼今天氣溫暖微熱，下週三過後將轉涼。（圖／氣象局）

▲今天氣溫暖微熱，下週三過後將轉涼。（圖／氣象局）

溫度部分，趙竑提醒，下周二(9/20)高溫跟今天類似，溫暖微熱，下週三(9/21)將變涼，高溫下降1到2度，北台灣高溫僅28到29度，其他地區高溫仍有30度以上，各地高溫下降，但北台灣比較有涼意。

趙竑指出，南瑪都颱風在今天凌晨2點增強為強烈颱風，外圍環流比較大，七級風暴風半徑280公里，未來研析往日本前進，且這段時間還有增強空間，但對台灣沒有影響，不過對台灣附近風場有影響。

趙竑表示，下週會不會有熱帶系統生成，西北太平洋上低壓帶會有消消長長，還是有熱帶性低氣壓系統發展可能，時間可能是下週四或下週五過後，「不過目前連個影子還沒有，不確定仍高」。

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