「阿嬤被電梯吃掉了！」2歲女童蹲路邊大哭曝駭人真相　結局超暖

記者吳奕靖／高雄報導

高雄一名2歲女童與阿嬤外出搭電梯後不慎走散，蹲坐路旁嚎啕大哭，員警詢問怎麼了，這名女童竟然說出「我的阿嬤被電梯吃掉了」！差點嚇壞員警，不過了解之後這才發現是烏龍一場，不但細心安撫和陪伴女童，最後安全護送她找到阿嬤。

▲2歲女童在路邊哭泣，表示自己阿嬤被電梯吃掉了 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

16日下午2時左右，一名女童獨自蹲在鳳山區光復路旁嚎啕大哭，巡邏員警發現之後上前關心，只見2歲女童眼裡不斷湧出的淚水同時神情慌張，疑似走失了，但因為女童無法表達自己身分，僅是口中反覆說著「阿嬤搭電梯不見了、被電梯吃掉了」不斷大聲哭喊叫著阿嬤，趕來協助的女警方怡靜也在一旁安撫女童「不哭不哭，眼淚是珍珠」，緩和驚慌情緒。





▲2歲女童在路邊哭泣，表示自己阿嬤被電梯吃掉了，最後是個溫馨大結局。（圖／記者吳奕靖翻攝）

最後員警在附近發現一名婦人正焦急失措地到處找尋女童，順利嬤孫兩人重逢，阿嬤表示自己帶著2歲孫女前往銀行辦事，搭乘電梯要離開時，孫女一時跟錯陌生人腳步往外行走，再回頭察看時電梯門己經關上，卻都沒有看到阿嬤走出來，才會慌張無助地蹲在路旁哭泣。

阿嬤謝謝警方的協助，而在離開之前小妹妹不忘有禮貌地鞠躬說聲：「謝謝警察伯伯」！，讓這起阿嬤被電梯吃掉的烏龍事件有了溫馨的結局。