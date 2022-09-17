幫派兒遭押「四海父救人被砍」　警逮竹聯幫7匪...查獲鎮暴槍

記者邱中岳／台北報導

北市在2021年接連發生持刀砍人事件，警方追查發現，原來在4月間，因竹聯幫仁堂旗下1名小弟，因做博弈被賭客跑帳21萬元，雙方5萬元和解不成，在小弟被押走之際，由有四海幫背景的父親出面救人，最後仁堂成員氣不過，2度撂人持刀砍殺父親以及父親的駕駛。

北市刑大偵一隊調查，24歲的鍾姓男子，原本投靠在竹聯幫仁堂明仁會麾下，但是因博弈網站被賭客倒債21萬元，鍾博弈事業的上線、綽號狸貓的28歲明仁會黎姓新店分會長要鍾還錢，鍾僅願意償還5萬元，於是明仁會成員便在4月份前往新店押人，但卻被鍾姓男子父親阻止。



▲北市刑大發現2起砍人事件，都因小弟被賭客倒債衍生債務問題而起。（圖／記者邱中岳翻攝）

鍾姓男子的54歲父親，據悉也有四海幫背景，雙方當時結下樑子後，在8月間，鍾姓父親在中山區吉林路一家牛肉火鍋店，遭到3人伏擊，持斧頭砍殺左手臂，最後送往醫院救治無大礙，事後3名刀手也主動向警方投案。

沒想到，2個月後鍾父的33歲洪姓司機，也在前往嘉義時，遭3人當街持刀追砍，造成背部、肩膀與雙腳有5至10公分等多處刀傷，所幸意識清楚，緊急送往嘉義基督教醫院救治。



▲明仁會小弟因被倒帳險被押走，被具有四海幫背景的父親救下後衍生後續2起砍人復仇事件。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方經過長期蒐證串聯在16日發動搜索，逮捕涉嫌教唆的28歲黎姓明仁會新店分會長以及6名幫眾，雖然黎男矢口否認教唆砍人，但警方掌握相關事證，訊後依照傷害、殺人未遂、妨害自由、恐嚇取財、賭博以及《組織犯罪條例》等罪嫌將7嫌移送地檢署偵辦。

警方也在嫌犯家中搜出名錶、20萬現金以及鎮暴槍、霰彈槍子彈、西瓜刀、斧頭、球棒及愷他命等相關證物，警方統計，從8月20日開始至9月2日，共計查獲竹聯幫、四海幫等治平對象34人到案，希望喝止選前幫派橫行歪風。