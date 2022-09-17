新冠疫情商機！健康產品海量上市　直播台自創商品獲國際認證

記者吳奕靖／台中報導

新冠疫情在全球肆虐，也帶動了生技產業在相關保健產品研發，不過保健產品百百種，哪一種才能讓消費者吃得安心，所以中華健康生技認證協會舉辦了第一屆HCD世界生技優良廠商頒獎，透過主動嚴格檢測，從近30家的產品挑選出9家廠商給予認證標章，直播業界僅有《李老闆股份有限公司》入選。

▲第一屆HCD世界生技優良廠商頒獎典禮，李老闆團隊從前立委顏寬恒手上拿過獎座。（圖／記者吳奕靖攝）

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中華健康生技認證協會理事長蔣坤城解釋，HCD是一個平台，主要是協助生技廠商找到具有公信機構的檢驗單位，用科學的方法幫助廠商證明東西是好的，另外一方面也幫消費者花了錢，可以購買到真的符合這個價值的商品，這就是平台成立最大的目的。而第一屆HCD世界生技優良產商總共有9家，他們是從近30家廠商當中被嚴格篩選出來的，因為HCD的檢驗機構是國際知名的貝爾國際檢驗認證公司來執行。

▲第一屆HCD世界生技優良廠商頒獎典禮，直播界唯一獲選的就是李老闆有限公司 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲第一屆HCD世界生技優良廠商頒獎典禮 。（圖／記者吳奕靖攝）

入選的9家優良廠商當中，最受到矚目的就是《李老闆股份有限公司》，他們透過直播拍賣平台銷售健康產品，直播主花媽就表示「很多人都會認為直播主的嘴是騙人的鬼，透過第三方公正檢驗，就是要證明自家的產品不是騙人」。所以他們下播之後，花了很多心力在研發打造自有的保健品牌，花媽說：「過程真的很累人，但現在獲得HCD的檢驗肯定，一切都值得了」。

另外一位直播主哈娜小姐姐在接受頒獎時就強調「非常開心我們的產品可以獲得認證，在我們的直播平台上，可以讓消費者更加安心，嚴格把關讓我們消費者，有更好的商品，未來期許我們製作更多更高的商品來給我們消費者」。

▲第一屆HCD世界生技優良廠商頒獎典禮，直播界唯一獲選的就是李老闆有限公司 。（圖／記者吳奕靖攝）