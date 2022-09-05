外送韓式泡麵「藏一大坨檳榔渣」　他揪細節求店家聯絡！網全怒了

▲部隊麵裡出現檳榔渣。（圖／翻攝自爆料公社）

記者周亭瑋／綜合報導

隨著美食外送平台的興起，許多人在家就能吃到各種餐廳料理，就有一名網友昨日點了三份韓式泡麵，沒想到其中一份裡竟出現檳榔渣，而他在看到盒上留有的蛛絲馬跡後，推測可能非店家所為，並喊話業者「看到麻煩聯絡我一下。」

苦主在「爆料公社」發文，只見他昨日點外送，選擇一間韓式炸雞店，並點了泡菜韓式炒泡麵、韓式醬炒泡麵及韓式炸雞起司部隊麵；結果正要開心享用時，赫見部隊麵裡被塞了好大一坨檳榔渣。

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他無奈表示，「盒邊有被拉開的痕跡，有沾染到檳榔汁，也有可能是外送員所為。店家沒有聯絡方式，若店家看到麻煩聯絡我一下。」

看到這離譜的案例，網友們紛紛回應，「這個太扯了吧」、「哇歐...干貝醬」、「台灣口香糖」、「我相信這絕對不是店家搞的」、「明明是XO醬」、「好噁心啊」、「隱藏版料理」、「好可怕的東西」、「看來有人在故意黑外送平台，這個一定要把毒瘤拔除」。

▲餐盒邊緣有明顯凹痕。（圖／翻攝自爆料公社）

另外，也有不少眼尖網友發現可疑處，表示跟原po想法一樣，認為店家是無辜的，「那個便當盒的邊邊有被往外扣的痕跡，剛好在檳榔渣的位置前」、「想也知道不可能是餐廳放的」、「檳榔渣這麼乾淨感覺是故意放上去的」。

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