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龜記、鶴茶樓買1送1！Uber Eats「9月優惠碼」懶人包

▲▼Uber Eats首度開放年訂閱制。（圖／Uber Eats提供）

▲Uber Eats9月限定優惠碼懶人包。（圖／Uber Eats提供）

記者蕭筠／台北報導

外送小確幸收下來！外送平台「Uber Eats」9月限定「激省優惠碼」來了，這個月同樣祭出新用戶可享30天無限次免運，針對全用戶則推「消暑飲品買1送1」，像是龜記、鶴茶樓等通通有，會員部分也有一系列好康等領，通通不能放過。

▲▼鶴茶樓鶴頂紅茶。（圖／鶴茶樓提供）

▲鶴茶樓有人氣招牌鶴頂紅茶、金萱青茶買1送1。（圖／鶴茶樓提供）

●全用戶優惠
1.即日起至9月13日免優惠碼於活動餐廳下單可享「指定商品買1送1」優惠；會員單筆消費滿299元輸入「抵家過中秋」整單再打85折。

2.即日起至9月13日免優惠碼於Just Kitchen旗下商家餐點下單可享「指定品項8折、精選單品買1送1」；會員單筆消費滿499元輸入「享點八五」整單再打85折。

3.9月7日至9月20日免優惠碼爽喝「消暑飲品買1送1」，包括龜記龍眼紅烏、鶴茶樓金萱青茶／鶴頂紅茶、日出茶太信義梅子露等，通通可享買1送1優惠，數量有限、送完為止；活動期間每人於每家指定活動商家限使用1次。

4.9月1日至9月15日凡輸入優惠碼「優市慶中秋」即享「Uber Eats優市打8折」優惠，單筆訂單須滿549元（不含外送費），最高現折120元，數量有限、兌完為止。

5.9月1日至9月30日凡輸入優惠碼「初享優市」，且為首次訂購Uber Eats優市用戶，即享「Uber Eats優市7折」優惠，單筆消費須滿200元（不含外送費），最高現折150元，每人限用1次，數量有限、兌完為止。

6.9月1日至9月30日凡輸入優惠碼「歡聚享200」即享「生鮮雜貨現折200元」優惠，單筆消費須滿999元（不含外送費），每人限用1次，數量有限、兌完為止。

7.9月1日至9月30日凡輸入優惠碼「歡聚享500」即享「生鮮雜貨現折500元」優惠，單筆消費須滿1999元（不含外送費），每人限用1次，數量有限、兌完為止。

8.9月1日至9月30日凡輸入優惠碼「歡聚享800」即享「生鮮雜貨現折800元」優惠，單筆消費須滿2999元（不含外送費），每人限用1次，數量有限、兌完為止。

9.9月1日至9月30日凡輸入優惠碼「九逛市場」即享「傳統市場生鮮雜貨打85折」優惠，單筆消費須滿599元（不含外送費），最高現折150元，每人限用2次，數量有限、兌完為止。

10.9月1日至9月30日凡輸入優惠碼「九買全聯」即享「全聯生鮮雜貨打85折」優惠，單筆消費須滿499元（不含外送費），最高現折150元，每人限用2次，數量有限、兌完為止。

11.即日起至9月6日凡輸入優惠碼「中秋闔家樂」即享「家樂福生鮮雜貨打85折」優惠，單筆消費須滿499元（不含外送費），最高現折150元，每人限用2次，數量有限、兌完為止。

12.9月7日至9月13日凡輸入優惠碼「DON然中秋」即享「DON DON DONKI生鮮雜貨打85折」優惠，單筆消費須滿699元（不含外送費），最高現折250元，每人限用2次，數量有限、兌完為止。

13.9月7日至9月13日凡輸入優惠碼「MIA中秋購」即享「Mia C’bon生鮮雜貨打85折」優惠，單筆消費須滿499元（不含外送費），最高現折150元，每人限用2次，數量有限、兌完為止。

●新用戶優惠 
1.新用戶首次下載註冊Uber Eats App，免優惠碼可享「註冊30天內無限次數免運費」優惠，提醒訂單須滿最低消費金額。

2.即日起至9月30日新用戶（首次註冊且未使用過Uber Eats消費者），凡輸入優惠碼「夏末三百」即可享「消費滿49元現折300元」優惠，每人限用2次，數量有限、兑完為止；限指定美食外送/外帶商家使用。數量有限，兌完為止。

●優饗方案／雙享方案會員優惠
1.即日起至9月30日凡輸入優惠碼「生鮮九九」且為首次訂購生鮮雜貨者，即可享「單筆消費滿100元打5折」優惠，最高現折300元，每人限用2次，限指定生鮮雜貨商家使用，數量有限、兌完為止。

2.即日起至9月30日凡輸入優惠碼「九你買生鮮」，即可享「生鮮雜貨單筆消費滿499元打8折」優惠，最高現折200元，每人限用2次，限指定生鮮雜貨商家使用，數量有限、兌完為止。

3.即日起至9月30日凡輸入優惠碼「九你賺五百」，即可享「生鮮雜貨單筆消費滿1499元打75折」優惠，最高現折500元，每人限用2次，限指定生鮮雜貨商家使用，數量有限、兌完為止。

4.即日起至9月30日凡輸入優惠碼「九月外帶」，即可享「外帶自取單筆消費滿149元打7折」優惠，最高現折45元，每人限用4次，限有提供外帶自取服務之商家使用，數量有限、兌完為止。

5.即日起至9月13日於活動餐廳下單指定商品可享買1送1優惠，且單筆訂單消費滿299元，再輸入優惠碼「抵家過中秋」，整單再打85折。

6.即日起至9月13日於Just Kitchen旗下商家餐點可享指定品項8折、精選單品買1送1優惠，且單筆訂單消費滿499元，再輸入優惠碼「享點八五」，整單再打85折。

▲▼熊貓外送,熊貓,foodpanda。（圖／記者黃克翔攝）

▲foodpanda9月限定優惠碼也來了。（圖／記者黃克翔攝）

另，外送平台「foodpanda」9月限定「超殺優惠碼」也來了，這個月不僅天天從早到晚都有限定時段下單美食外送滿額直接打79折，還有漢堡王指定套餐買1送1及肯德基、必勝客滿額現折優惠，通通不能放過，快揪同事一起開訂，提醒優惠碼須線上付款才可使用，數量有限、兌完為止；詳細優惠內容請看「漢堡王買1送1！foodpanda「9月超殺優惠碼」來了　肯德基也祭優惠」。

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