外送員有夠衰！小孩取餐卻找不到家長付錢　真相讓人拳頭硬了

▲新竹一江姓男子訂熊貓外送卻裝「小孩」騙餐，外送員找不到「家長」付款怒報警。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者郭玗潔／新竹報導

新竹一江姓男子訂熊貓外送，卻一人分飾兩角，先扮演「小孩」面交餐點，再請外送員到別的地方找「家長」拿錢，外送員到指定地點收不到錢，才發現被騙餐，氣得報警。江男另外又在臉書詐騙2000元、在網咖詐騙720元，被法官依詐欺取財等罪合併處7月徒刑，另處拘役30日的部分，可易科罰金3萬元，全案還可上訴。

判決書指出，熊貓鍾姓女外送員於去年3月7日接到一筆訂單，內容為貨到付款的永和豆漿餐點共388元，訂單備註欄留言「麻煩司機大哥將餐點送至幸福路XX巷底，小孩子會下樓取早餐，再麻煩司機大哥至上館國小門口取錢」，鍾女不疑有他，依指令送餐到巷口給佯裝成「小孩」的江男，再前往上館國小門口收錢時，卻聯絡不上「家長」，鍾女收不到錢發現受騙，憤而報警。

江男白吃一餐後，隔日又空手到網咖消費，向店員訂購100元網咖儲值點數、120元餐點及500元遊e卡，共計720元。江男先向店員借手機假裝聯絡朋友，謊稱朋友稍後會來店內付帳，讓店員先幫他出餐和儲值，等江男又免費吃了一餐後，因付不出錢，遂將身分證抵押在店內，假裝要載朋友來店內結帳，出店門後便一去不回。

另外，江男在前年12月還以暱稱「Xiao Feng」帳號，在臉書二手買賣社團張貼水平雷射儀照片，騙取2位買家各匯款1000元。

新竹地院審理，將這3件犯行依犯詐欺取財等罪，合併處江男7月徒刑，另處拘役30日的部分，可易科罰金3萬元，全案還可上訴。